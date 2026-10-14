Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHPN các cấp luôn khẳng định vai trò là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Thực tiễn cho thấy, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội không chỉ được thể hiện qua những phong trào thi đua, những mô hình hay cách làm sáng tạo mà còn ở khả năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đồng hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đời sống của hội viên, phụ nữ.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cán bộ, hội viên phụ nữ một số nội dung liên quan trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Bình đẳng giới sửa đổi, khẳng định sự cần thiết của việc hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Đồng thời góp ý dự thảo luật cần làm rõ hơn trách nhiệm của các cấp, ngành và cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện tại địa phương nhằm bảo đảm các chính sách về bình đẳng giới được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại “Lắng nghe hội viên, phụ nữ nói” là diễn đàn để cán bộ, hội viên phụ nữ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị với ĐBQH, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các cơ quan chức năng. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức hội với hội viên, đồng thời tạo điều kiện để các cấp, ngành tiếp nhận thông tin từ cơ sở, kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Trong khuôn khổ của hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống của phụ nữ và hoạt động công tác hội, như: Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em và gia đình hạnh phúc; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức hội ở cơ sở.

Thông qua hội nghị, những ý kiến, kiến nghị của hội viên, phụ nữ được ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đây cũng là cơ sở để Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.