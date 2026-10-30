Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tại Gia Lai

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Diễn đàn là một trong ba chương trình điểm cấp tỉnh thuộc hoạt động “Tháng nghe dân nói” năm 2026.

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh: “Diễn đàn không chỉ là dịp để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ mà còn là không gian đối thoại thẳng thắn với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành về cơ chế, chính sách, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”.

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh PHÚC THẮNG)

Thời gian qua, đội ngũ doanh nhân, thanh niên làm kinh tế trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, xung kích, năng động, sáng tạo, góp phần duy trì, phát triển sản xuất, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, trước những biến động của kinh tế khu vực và toàn cầu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp tại Gia Lai còn đối mặt với nhiều thách thức: Rào cản về tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, vướng mắc thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, đầu tư, môi trường; khó khăn trong mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối cung-cầu lao động; việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số còn hạn chế.

Ngay trước diễn đàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, hội doanh nghiệp và chuyển đến các sở, ngành để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung trả lời, thể hiện rõ sự cầu thị, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Nhấn mạnh tính thực chất, đồng chí Phạm Hồng Hiệp cam kết: “100% ý kiến, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân trẻ sẽ được chuyển đến đúng cơ quan thẩm quyền, được theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả và phản hồi đầy đủ đến từng doanh nghiệp, doanh nhân”.

Đồng chí Trần Minh Sơn phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Theo đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, ý nghĩa sâu xa của chương trình không chỉ là để doanh nghiệp “nói” và chính quyền “nghe”, mà còn thông qua mặt trận thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

“Tinh thần ấy được thể hiện bằng một phương châm rất giản dị: Nhân dân phản ánh - Mặt trận lắng nghe - Chính quyền giải quyết”, đồng chí Trần Minh Sơn nhấn mạnh.

Đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Gia Lai đã tổ chức 126 cuộc giám sát trực tiếp, hơn 150 lượt giám sát liên ngành, đóng góp 109 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức phản biện chuyên đề về chính sách sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đặt nền tảng vững chắc cho hoạt động đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể tỉnh đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận, trong đó xác định việc phục vụ doanh nghiệp chính là một hình thức dân vận hiệu quả.

Ban tổ chức diễn đàn cam kết đưa toàn bộ ý kiến doanh nghiệp vào nội dung giám sát năm 2027, tăng cường phản biện xã hội, tham gia xây dựng các dự thảo cơ chế, chính sách liên quan đầu tư, đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xanh, bảo đảm chính sách khi ban hành xuất phát trực tiếp từ thực tiễn đời sống doanh nghiệp.

Lãnh đạo các sở, ngành giải đáp thắc mắc. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2026 không chỉ tạo cơ hội quý báu cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai bày tỏ tâm tư, đề xuất giải pháp mà còn khẳng định quyết tâm đổi mới, cầu thị và sát dân của hệ thống chính trị xứng tầm là động lực, bệ đỡ vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà trong giai đoạn mới.