Lắng nghe tâm tư người lao động trên chuyến tàu PL1

Cùng đi trên chuyến tàu có đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn.

Trước giờ tàu khởi hành, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn đã tặng quà, động viên các thành viên tổ tàu hằng ngày đảm nhận nhiệm vụ đưa đón đội ngũ y, bác sĩ đến làm việc tại Ninh Bình.

Từ ngày 26/6/2026, chuyến tàu PL1 đã trở thành phương tiện đi lại quen thuộc của nhiều cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại hai bệnh viện, góp phần duy trì việc di chuyển giữa Hà Nội và Ninh Bình phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ân cần thăm hỏi y, bác sĩ trên chuyến tàu đến Ninh Bình. Ảnh: Hữu Chánh

Đây cũng là hoạt động mở đầu chương trình “Thăm, động viên đoàn viên, người lao động - Lắng nghe từ cơ sở” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức trong sáng 14/10 tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Trên hành trình, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn đã trò chuyện với các y, bác sĩ, điều dưỡng về những vấn đề gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày như bữa sáng, giờ tan ca, lịch trực và việc sắp xếp thời gian cho gia đình. Từ những câu hỏi giản dị, câu chuyện dần mở rộng sang nhịp độ làm việc, điều kiện sinh hoạt và những khó khăn mà đội ngũ nhân viên y tế gặp phải khi thường xuyên di chuyển giữa hai địa điểm công tác.

Những cuộc trò chuyện trực tiếp trên chuyến tàu không chỉ giúp lãnh đạo tổ chức Công đoàn hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người lao động mà còn thể hiện tinh thần lắng nghe, đồng hành từ cơ sở, kịp thời nắm bắt những vấn đề cần quan tâm, hỗ trợ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 6 từ phải qua) và bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 2 từ phải qua) tặng quà động viên cho tổ tàu đưa các y, bác sĩ đến các bệnh viện cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Hữu Chánh

Đồng hành cùng đội ngũ nhân viên y tế trên hành trình, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phục vụ miễn phí đồ ăn nhẹ, thức uống trên tàu, đồng thời hỗ trợ trung chuyển đến bệnh viện.

Sau hành trình, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN tiếp tục đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, lắng nghe những khó khăn, kiến nghị liên quan đến điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, nhân viên y tế.