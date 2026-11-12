Lắng nghe tâm tư, giải đáp, làm rõ các vấn đề dân sinh

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 (các kỳ họp chuyên đề), đồng thời phổ biến dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Tiếp đó, cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đến đại biểu HĐND tỉnh.

KIẾN NGHỊ ĐẨY NHANH KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG HẬU 2 VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Lấp Vò kiến nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương quan tâm thúc đẩy triển khai xây dựng Khu công nghiệp sông Hậu 2. Cùng với đó, kiến nghị phát quang các tuyến đường giao thông; nâng cấp hạ tầng giao thông trong xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu xem xét hỗ trợ người có công với cách mạng; tăng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách; xem xét cho thuê các cơ sở dôi dư sau sáp nhập…

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Kim Tuyến, cho biết thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp luôn nỗ lực trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững; xây dựng hạ tầng giao thông; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn…

Cử tri xã Lấp Vò kiến nghị nhiều nội dung trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với xã Lấp Vò, đại biểu Nguyễn Thị Kim Tuyến yêu cầu, thời gian tới phải tập trung thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công; phát triển tốt cộng đồng doanh nghiệp; nâng tầm giá trị nông nghiệp theo hướng bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển hạ tầng giao thông; rà soát lại các chế độ chính sách hỗ trợ cho người có công… Cùng với ghi nhận các kiến nghị của cử tri, đại biểu mong rằng cử tri cùng chung tay góp sức với địa phương xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

KIẾN NGHỊ VẤN ĐỀ HẠ TẦNG VÀ ĐỜI SỐNG DÂN SINH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hội Cư phản ánh tuyến đường giao thông 863 lầy lội vào mùa mưa; đường đan cầu kênh 28 bị sạt lở, lầy lội, gây khó khăn việc đi lại của người dân và vận chuyển nông sản, cử tri đề nghị chính quyền quan tâm sớm thực hiện tuyến đường này. Bên cạnh đó, kênh Tuyền Duyên hiện đang bị tắc nghẽn, người dân kiến nghị địa phương sớm có giải pháp xử lý để đảm bảo nguồn nước phục vụ đời sống.

Đại biểu Trần Văn Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trao đổi và làm rõ các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bùi Công Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hội Cư đã thông tin cụ thể từng vấn đề: Đối với tuyến đường giao thông 863, đoạn đầu tuyến hiện đã bị hư hỏng, địa phương đã có kế hoạch sửa chữa. Xã sẽ sớm liên hệ với đơn vị thi công tiến hành đổ đá, dặm vá các vị trí sụt lún, hư hỏng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa hàng ngày.

Đối với đường đan cầu kênh 28 bị xuống cấp, địa phương đã có chủ trương đầu tư vào năm 2027 và đang được tỉnh cấp vốn để triển khai thực hiện, sớm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con.

Đối với phản ánh về kênh Tuyền Duyên bị tắc nghẽn, lãnh đạo xã cho biết đây là tuyến kênh nhỏ và hiện tại vẫn chưa có kế hoạch nạo vét. Địa phương ghi nhận ý kiến này để tiếp tục xem xét, cân đối trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Trần Văn Dũng ghi nhận, chia sẻ với những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan đến nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, đầu tư hạ tầng giao thông và tiến độ thi công các công trình trên địa bàn xã Hội Cư.

Về nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, đại biểu cho biết, chủ trương trước đây về khen thưởng các địa phương có thành tích trong xây dựng nông thôn mới được điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình thực tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Nguồn kinh phí này vẫn được quản lý trong ngân sách cấp tỉnh, không bị mất đi và sẽ tiếp tục được xem xét bố trí cho các công trình, tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Đại biểu đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, đăng ký các công trình cấp thiết để làm cơ sở cho tỉnh xem xét phân bổ nguồn vốn.

Về đầu tư hạ tầng giao thông, đại biểu chia sẻ với những khó khăn của chính quyền cấp xã khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là về nguồn lực và kinh phí thực hiện các công trình vốn thuộc thẩm quyền cấp huyện trước đây, đại biểu đề nghị địa phương cần chủ động rà soát, xác định rõ những công trình có khả năng thực hiện; đồng thời tổng hợp những nội dung vượt quá khả năng để kịp thời đề xuất tỉnh xem xét hỗ trợ, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Đại biểu Phạm Thị Mai Tiên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hội Cư.

Về tiến độ thi công tuyến đường và cầu ĐT.871, ghi nhận bức xúc của cử tri, đại biểu cho biết quá trình triển khai công trình gặp một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cùng với đó là nguồn cung và giá vật liệu xây dựng tăng cao. Đại biểu đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, xác định rõ trách nhiệm, nguồn kinh phí và có giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ việc đi lại của Nhân dân.

Cử tri xã Hội Cư phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Phạm Thị Mai Tiên ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri kiến nghị.

Đối với sản xuất nông nghiệp, đại biểu lưu ý thực trạng người dân tự phát chuyển đổi đất lúa sang trồng sầu riêng, mít với diện tích ngày càng tăng, tiềm ẩn rủi ro lớn về cung vượt cầu, ảnh hưởng đến đầu ra và giá trị nông sản. Do đó, ngành Nông nghiệp cần tăng cường công tác khuyến cáo, định hướng bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng bám sát quy hoạch và tín hiệu thị trường.

Về chính sách đối với người có công, đại biểu ghi nhận kiến nghị tổ chức cho các đối tượng chính sách, cựu chiến binh đi tham quan các di tích lịch sử, chiến trường xưa; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi với các ngành chức năng để rà soát, thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách tri ân.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri.

Về quản lý đất đai, môi trường và cải cách hành chính, đại biểu nhấn mạnh việc xây dựng nhà ở trên kênh, rạch và tình trạng khai thác đất mặt ruộng trái phép là vi phạm pháp luật. Chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ đất nông nghiệp, hạn chế nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cập nhật dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân thuận lợi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian và chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.