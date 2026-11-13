Lắng nghe sắc màu dân ca Trung Quốc giữa lòng Hà Nội

Nghệ sĩ thể hiện phần hát lĩnh xướng trong ca khúc “Chú ngựa xanh nhỏ” tại chương trình. (Ảnh: Trung Anh)

Tham dự chương trình có Bí thư Đảng ủy Dàn nhạc Dân tộc Trung ương Trung Quốc Trương Á Phong; Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Điền Khởi Nho; Chủ nhiệm CLB Giao lưu văn hóa Việt-Trung Nguyễn Văn Tình; Phó Giám đốc Trung tâm Âm nhạc trẻ Việt Nam Vũ Đức Tân, cùng đông đảo khán giả yêu thích văn hóa, nghệ thuật truyền thống Trung Quốc.

Được thành lập năm 1960, Dàn nhạc Dân tộc Trung ương Trung Quốc là đoàn nghệ thuật cấp Nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc. Đặc biệt, dàn hợp xướng dân tộc chuyên nghiệp của đoàn từng ghi dấu ấn tại các kỳ Liên hoan Thanh niên quốc tế.

Nghệ sĩ hát lĩnh xướng ca khúc “Hoa đào hồng, hoa hạnh trắng”, mang đến những giai điệu dân ca đặc trưng của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Trung Anh)

Điểm nhấn của chương trình là hành trình khám phá âm nhạc dân gian Trung Quốc qua bốn phần trình diễn, lần lượt mang chủ đề “Lời mời từ những làn điệu dân ca”, “Nhật ký của những giai điệu”, “Thơ văn xuôi mang hương sắc vùng miền” và “Bức tranh phong tục đa sắc”.

Thông qua các tiết mục được lựa chọn từ nhiều địa phương và cộng đồng dân tộc, các nghệ sĩ giới thiệu sự phong phú của kho tàng dân ca Trung Quốc, từ những bài hát gắn với sinh hoạt thường ngày đến các tác phẩm phản ánh phong tục, lao động và tình yêu quê hương.

Mở đầu chương trình, những làn điệu dân ca Hà Bắc, Sơn Tây với tiết tấu rộn ràng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Qua cách phối hợp giữa các bè hát, dàn hợp xướng mang đến những phần trình diễn giàu sức biểu cảm, kết hợp chất liệu dân gian với kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ truyền thống lô sênh, góp phần giới thiệu nét đặc sắc của âm nhạc dân gian Trung Quốc. (Ảnh: Trung Anh)

Bên cạnh nghệ thuật hợp xướng, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục độc tấu bằng nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, lô sênh.

Mỗi loại nhạc cụ sở hữu âm sắc riêng, góp phần làm nổi bật sự đa dạng trong cách thể hiện và truyền tải những giai điệu dân gian Trung Quốc.

Khán giả chăm chú lắng nghe, thích thú thưởng thức những tiết mục dân ca Trung Quốc. (Ảnh: Trung Anh)

Trong suốt chương trình, khán giả chăm chú theo dõi, hào hứng thưởng thức và hưởng ứng những màn trình diễn của các nghệ sĩ.

Thông qua nghệ thuật hợp xướng và trình diễn nhạc cụ dân tộc, chương trình giới thiệu tới công chúng Việt Nam những giá trị đặc sắc của âm nhạc truyền thống Trung Quốc, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung.