Làng nghề quốc tế giữa lòng Hà Nội

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 16-11 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Thành phố Hà Nội) mang chủ đề "Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu", quy tụ nghệ nhân, nhà thiết kế đến từ gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026, các gian hàng quốc tế thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu và khám phá những sản phẩm thủ công đặc sắc.

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 quy tụ nghệ nhân, nhà thiết kế đến từ gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không gian trưng bày đa sắc màu mở ra hành trình khám phá văn hóa, nghệ thuật thủ công của nhiều quốc gia, đồng thời mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị sáng tạo được kết tinh qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân.

Không gian Festival trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được giới thiệu sinh động đến công chúng

Ghi nhận của PV, các gian hàng quốc tế thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu và khám phá những sản phẩm thủ công đặc sắc.

Những sản phẩm thủ công với kiểu dáng, chất liệu và màu sắc phong phú tạo nên sức hấp dẫn riêng cho các gian hàng quốc tế.

Mỗi đồ vật không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của người thợ mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, phong tục và truyền thống của mỗi vùng đất.

Mỗi gian hàng mang đến một câu chuyện văn hóa riêng, giúp du khách có thêm những trải nghiệm thú vị về nghệ thuật thủ công truyền thống của các quốc gia.

Không chỉ tham quan, nhiều du khách còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ và lựa chọn các sản phẩm thủ công yêu thích. Những món đồ nhỏ xinh, độc đáo trở thành kỷ niệm sau hành trình khám phá không gian văn hóa đa quốc gia.

Festival là dịp để du khách trải nghiệm sự giao thoa văn hóa, khám phá những giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ.