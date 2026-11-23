Lắng nghe, phản ánh trung thực nguyện vọng của Nhân dân là trách nhiệm của ĐBQH
Chiều 23/11, các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/lang-nghe-phan-anh-trung-thuc-nguyen-vong-cua-nhan-dan-la-trach-nhiem-cua-dbqh-post320790.html