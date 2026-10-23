Lắng nghe nông dân vùng biên, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất

Dự diễn đàn có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Tiến Sỹ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền và Hội Nông dân 8 xã biên giới.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Tiến Sỹ (bên phải) và đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu khai mạc, ông Cao Tiến Sỹ cho biết: 8 xã biên giới có kinh tế chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp. Thời gian qua, nông dân vùng biên tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số và phát triển các mô hình kinh tế. Tiêu biểu như mô hình xoài keo ở Lộc Thạnh, sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Đăk Ơ, dưa lưới công nghệ cao ở xã Thiện Hưng. Tuy nhiên, sản xuất và đời sống của một bộ phận nông dân vẫn còn nhiều khó khăn.

Tại diễn đàn, nông dân kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, cây giống không rõ nguồn gốc; bình ổn giá vật tư nông nghiệp và định hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Nhiều ý kiến đề nghị tăng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nâng mức vay, kéo dài thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất. Đặc biệt, nông dân xã Lộc Thạnh phản ánh khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng do nhiều diện tích đất sản xuất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nông dân xã Lộc Thạnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Quang Minh

Nông dân xã Tân Tiến phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Quang Minh

Đại diện Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã trao đổi, giải đáp kiến nghị; đồng thời định hướng xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Một số doanh nghiệp cũng trao đổi cụ thể về điều kiện, trách nhiệm trong liên kết với nông dân.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; triển khai mô hình “Từ nội địa hướng về biên giới - Chung tay vì an sinh cộng đồng”.

Hội Nông dân thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Quang Minh

Hội Nông dân các xã, phường nội địa và các xã biên giới ký kết giao ước thực hiện chương trình phối hợp. Ảnh: Quang Minh

Hội Nông dân các xã, phường nội địa và các xã biên giới cũng ký kết giao ước phối hợp với 6 nội dung trọng tâm, gồm: hỗ trợ sinh kế cho hộ nông dân khó khăn; kết nối sản xuất, tiêu thụ, quảng bá nông sản; chia sẻ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất; thực hiện an sinh xã hội; giao lưu văn hóa và vận động hội viên tham gia bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Tại chương trình, Hội Nông dân các xã, phường nội địa trao quà an sinh, vật tư nông nghiệp hỗ trợ nông dân vùng biên. Các doanh nghiệp, hợp tác xã trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội cho các đồn biên phòng và người dân tại các khu dân cư liền kề. Hội Nông dân thành phố định hướng giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2027 cho 8 xã biên giới, dự kiến 2 tỷ đồng/xã. Một số doanh nghiệp và nông dân cũng ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển vùng trồng, liên kết tiêu thụ nông sản.

Hội Nông dân thành phố trao bảng tượng trưng giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2027 cho 8 xã biên giới. Ảnh: Quang Minh

Kết luận diễn đàn, ông Cao Tiến Sỹ khẳng định: Hội Nông dân thành phố sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền, theo dõi tiến độ giải quyết và thông tin kết quả đến hội viên. Đồng thời, hội tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Bộ đội Biên phòng và doanh nghiệp hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phát triển kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xây dựng vùng biên vững mạnh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.