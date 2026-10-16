Lắng nghe nông dân, tháo gỡ vướng mắc về an ninh, trật tự từ cơ sở

Nông dân đối mặt với nhiều thủ đoạn lừa đảo mới

Chiều 16/10, trong khuôn khổ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới - năm 2026, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Diễn đàn “Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói” lần thứ nhất, năm 2026. Diễn đàn có chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh nông dân không chỉ là chủ thể phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh lương thực mà còn có vai trò quan trọng trong giữ gìn ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc đời sống nông thôn. Từ sản xuất, tiêu thụ nông sản đến sử dụng dịch vụ công, giao dịch điện tử, người dân ngày càng tiếp cận nhiều hơn với công nghệ. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những nguy cơ về lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân, giả mạo giao dịch và phát tán thông tin sai sự thật.

Những rủi ro này đặc biệt đáng lo ngại tại khu vực nông thôn, nơi một bộ phận người dân còn hạn chế về kỹ năng nhận diện thông tin và tự bảo vệ trên không gian mạng. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng số và phát huy vai trò của hội viên nông dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm là yêu cầu đặt ra từ thực tiễn.

Tại diễn đàn, 9 ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như phòng, chống tội phạm, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý dữ liệu dân cư, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự sau sáp nhập, kiểm soát ma túy, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm môi trường.

“Diễn đàn Bộ Công an- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lắng nghe nông dân nói lần thứ I- năm 2026” có chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Đáng chú ý, tình trạng lừa đảo bán hàng đa cấp, lừa đảo qua mạng và tín dụng đen tại khu vực nông thôn nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Ông Lưu Văn Dũng, Nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Hưng Yên, phản ánh tình trạng các nhóm bán hàng có dấu hiệu lừa đảo lợi dụng sự thiếu thông tin của người cao tuổi để chiếm đoạt tiền và tài sản. Ông đề nghị Bộ Công an có giải pháp chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường tuyên truyền bằng hình thức dễ hiểu, giúp người dân nhận diện và phòng tránh những thủ đoạn này.

Trả lời kiến nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cho biết tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo số liệu được đại diện Bộ Công an nêu tại diễn đàn, năm 2025, cả nước xảy ra khoảng 4.200 vụ việc lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại khoảng 8.000 tỷ đồng; trong 9 tháng đầu năm 2026, ghi nhận 1.800 vụ việc.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho biết, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiều biện pháp quản lý thuê bao viễn thông, xác thực thông tin khách hàng ngân hàng, ngăn chặn cuộc gọi giả mạo và truy vết dòng tiền liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Ứng dụng VNeID cũng được tích hợp chức năng tiếp nhận tin báo về an ninh, trật tự và tố giác tội phạm, tạo thêm kênh để người dân phản ánh vụ việc.

Tuy nhiên, bên cạnh các biện pháp kỹ thuật và đấu tranh với tội phạm, công tác tuyên truyền tại địa bàn dân cư vẫn giữ vai trò quan trọng. Đại tá Nguyễn Hồng Quân đề nghị Hội Nông dân tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tổ chức tập huấn, tuyên truyền trực tiếp tại thôn, bản, giúp người dân nhận biết thủ đoạn lừa đảo và chủ động bảo vệ tài sản.

Bố trí lực lượng phù hợp, đảm bảo an ninh sau sáp nhập

Tại diễn đàn, ông Hoàng Đình Quê, Nông dân Việt Nam xuất sắc TP. Bắc Ninh, phản ánh tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm không chỉ đe dọa sức khỏe người tiêu dùng mà còn gây thiệt hại cho những người sản xuất chân chính. Ông đề nghị lực lượng Công an làm rõ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý vi phạm, nhất là việc đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào bếp ăn tập thể.

Trả lời kiến nghị, Đại tá Nguyễn Bá Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an, cho biết vi phạm có thể xảy ra ở nhiều khâu, từ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đến chăn nuôi, trồng trọt, giết mổ, chế biến và tiêu thụ. Các hành vi phổ biến gồm sử dụng chất cấm, buôn bán động vật mắc bệnh, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả và cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn cho bếp ăn tập thể. Thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tăng cường truy xuất nguồn gốc, phát hiện và xử lý vi phạm trên toàn chuỗi cung ứng; đẩy mạnh kiểm tra định kỳ, đột xuất, đặc biệt với nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn tại trường học, bệnh viện và khu công nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Hội Nông dân và các cơ quan liên quan tuyên truyền pháp luật, vận động người dân cung cấp thông tin, tố giác vi phạm.

Một vấn đề khác được nông dân đặt ra là quản lý dữ liệu dân cư và cập nhật thông tin cư trú sau sắp xếp đơn vị hành chính. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Hợp tác xã Nhân Lý, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ, cho rằng việc triển khai định danh điện tử đã mang lại nhiều thuận lợi, nhưng tại vùng sâu, vùng xa, hạ tầng mạng và khả năng tiếp cận công nghệ của người dân vẫn còn hạn chế.

Toàn cảnh Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ XI: “Bộ Công an – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói lần thứ I, năm 2026”.

Bà đề nghị Bộ Công an có giải pháp thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực, đồng thời hỗ trợ người dân cập nhật thông tin cư trú sau sáp nhập, tránh phát sinh khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính. Trả lời kiến nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có mở rộng hạ tầng viễn thông đến thôn, bản; tăng cường hướng dẫn người dân tại cơ sở; phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng và đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, lực lượng công an cơ sở cần chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ xử lý những vướng mắc phát sinh. Việc tuyên truyền phải được duy trì thường xuyên, chú trọng nhóm người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ...

Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận Diễn đàn.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp; đổi mới tuyên truyền, phổ biến pháp luật; gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phát triển kinh tế - xã hội và phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Hai bên cần duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, chủ động hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở, đồng thời tăng cường đấu tranh với tội phạm mạng, lừa đảo, ma túy, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm môi trường. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng cần gắn với yêu cầu xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, lành mạnh tại khu vực nông thôn.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp tục đổi mới diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”, hướng tới tổ chức định kỳ hằng năm, bảo đảm các kiến nghị của người dân được tiếp nhận, tổng hợp và xử lý thực chất. Qua đó, những bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật tại cơ sở có thể được nhận diện kịp thời, làm căn cứ đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I năm 2026 là dịp để Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở và khu vực nông thôn; đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp với thực tiễn. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh.