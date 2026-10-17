Lắng nghe nông dân nói: 'Nóng' chuyện an toàn thực phẩm, lừa đảo đa cấp, tiếp cận dữ liệu dân cư

Đồng chủ trì diễn đàn có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn và Thượng tướng Lê Văn Tuyến chủ trì diễn đàn.

Tăng cường kiểm soát thực phẩm tại bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp

Đặt câu hỏi tại diễn đàn, ông Hoàng Đình Quê, nông dân Việt Nam xuất sắc TP Bắc Ninh cho biết, ông đã mất nhiều thời gian xây dựng mô hình chăn nuôi tuần hoàn, thân thiện với môi trường, cung ứng thực phẩm sạch cho thị trường. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và những người sản xuất chân chính. Vì hám lợi, một số cá nhân cố tình sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, thậm chí đưa thực phẩm kém chất lượng vào bếp ăn tập thể, gây bức xúc trong dư luận. Ông Hoàng Đình Quê đề nghị lực lượng Công an làm rõ các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, tiến tới xử lý triệt để tình trạng này.

Cán bộ, hội viên nông dân đặt câu hỏi tại diễn đàn.

Làm rõ về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Bá Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) chia sẻ, vi phạm an toàn thực phẩm có thể xảy ra ở mọi khâu trong chuỗi cung ứng, từ sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ.

Các hành vi phổ biến gồm: Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi hoặc hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép; vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm mắc bệnh để đưa ra thị trường; sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y giả; sử dụng kháng sinh bị cấm trong nuôi trồng thủy sản. Một số trường hợp còn đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào bếp ăn tập thể tại trường học, bệnh viện và khu công nghiệp.

Đề cập đến giải pháp thời gian tới, Đại tá Nguyễn Bá Thành cho biết, lực lượng Công an sẽ tập trung truy tận gốc các hành vi vi phạm, từ nguồn nguyên liệu, sản xuất, thu hoạch đến vận chuyển, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ. Những trường hợp bao che, tiếp tay cho sai phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng Công an cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn tập thể tại trường học, bệnh viện và khu công nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm chất lượng, làm giả hàng hóa hoặc cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm.

Lừa đảo đa cấp nguy cơ tái diễn ở nông thôn

Phản ánh về tình trạng các nhóm bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo người cao tuổi xuất hiện ở nông thôn khiến nhiều người mất tiền, tài sản, ông Lưu Văn Dũng, nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ Công an giúp bà con nhận diện những thủ đoạn ấy thông qua tuyên truyền một cách dễ hiểu hơn, cùng các biện pháp bảo vệ cụ thể.

Ông Lưu Văn Dũng, nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Hưng Yên phản ánh về tình trạng lừa đảo ở nông thôn.

Giải đáp thắc mắc này, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết, lừa đảo qua mạng, đa cấp trái phép và tín dụng đen tiếp tục diễn biến phức tạp. Những hoạt động này có nguy cơ hướng về nông thôn, nơi người dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin phòng ngừa. Đại tá Nguyễn Hồng Quân dẫn số liệu cho thấy, năm 2025, cả nước xảy ra khoảng 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại khoảng 8.000 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận 1.800 vụ việc.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, một khó khăn trong phòng ngừa là tội phạm có thể lợi dụng thông tin cá nhân để xây dựng cách tiếp cận riêng với từng người. Khi dữ liệu lọt vào tay kẻ gian, những thông tin ấy trở thành công cụ khiến người bị tiếp cận khó nhận biết hành vi lừa đảo hơn.

“Điều này đặt việc bảo vệ dữ liệu vào cùng yêu cầu bảo vệ tài sản. Nguy cơ có thể bắt đầu từ lúc thông tin cá nhân bị lộ, trước khi xuất hiện một yêu cầu giao dịch hay chuyển tiền”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nói và nhấn mạnh, bảo vệ dữ liệu cá nhân vì thế gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phát triển hạ tầng viễn thông đến tận thôn, bản, gắn với xây dựng nông thôn mới và chính quyền số

Tại diễn đàn, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Hợp tác xã Nhân Lý (xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) nêu thực trạng, hạ tầng mạng và nhận thức về chuyển đổi số của người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Bà Lê Thị Hương đề nghị Bộ Công an có giải pháp thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dữ liệu dân cư, định danh điện tử và hỗ trợ người dân cập nhật thông tin cư trú khi thay đổi địa chỉ hành chính.

Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, ngành Công an đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu dân cư tại khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, Bộ Công an chú trọng nhân rộng mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng, huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ; đẩy mạnh Phong trào "Bình dân học vụ số" và tăng cường đối thoại, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân.

Đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp cùng đại biểu nông dân tiêu biểu, xuất sắc dự diễn đàn.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng các nền tảng số, không để lộ mật khẩu, mã OTP, thông tin định danh cá nhân hoặc truy cập các đường link không rõ nguồn gốc nhằm phòng tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Liên quan đến nội dung này, ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Hội Nông dân Việt Nam đã thành lập các tổ cộng đồng hỗ trợ nông dân chuyển đổi số. Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn trong quá trình ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Trong đó, trọng tâm là phát triển hạ tầng viễn thông đến tận thôn, bản, gắn với xây dựng nông thôn mới và chính quyền số; đưa lực lượng công an xuống cơ sở, trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng VNeID và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.