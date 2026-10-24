'Lắng nghe nông dân nói': Kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở vùng biên

Lãnh đạo Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai chủ trì diễn đàn. Ảnh: LK

Phát biểu tại diễn đàn, ông Cao Tiến Sỹ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai cho biết, thực hiện Kế hoạch số 72/KH-MTTQ-BTT ngày 20/7/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai về triển khai các hoạt động “Tháng nghe dân nói”, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức diễn đàn và ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động trong thời gian tới. Qua đó, thúc đẩy cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Hội Nông dân, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng của thành phố.

Theo ông Cao Tiến Sỹ, duy trì đối thoại, lắng nghe và giải quyết kiến nghị của người dân không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đời sống mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng. Từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tại diễn đàn, hội viên, nông dân đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất. Các vấn đề được quan tâm gồm: sản xuất, tiêu thụ nông sản; quản lý, sử dụng đất đai; bảo vệ môi trường; phát triển hạ tầng nông thôn; nguồn nước tưới phục vụ sản xuất; chuyển đổi số; tiếp cận nguồn vốn tín dụng và phát triển sinh kế bền vững.

Thông qua đối thoại trực tiếp, Hội Nông dân thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố và các cơ quan liên quan có điều kiện nắm chắc tình hình đời sống, sản xuất của người dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được xem xét, hướng dẫn giải quyết; các nội dung cần sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp được tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, diễn đàn còn hướng đến phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Phạm Văn Đảng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai cho biết, thông qua các phong trào tự quản đường biên, mốc giới, bà con nông dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp Bộ đội Biên phòng đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới, các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: LK

Theo Đại tá Phạm Văn Đảng, tinh thần yêu nước, sự đồng lòng và giúp đỡ của nhân dân đã góp phần xây dựng “trận tuyến lòng dân” vững chắc, tạo điểm tựa để Bộ đội Biên phòng thành phố hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn cũng là cơ sở để các đơn vị tăng cường phối hợp hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kiến thức sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ nông sản, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, nông dân vùng biên giới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Nông dân thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động hướng về nông dân khu vực biên giới trong thời gian tới. Theo nội dung ký kết, mỗi Hội Nông dân xã nội địa phối hợp với Hội Nông dân một xã biên giới rà soát, lựa chọn từ 1 đến 2 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. Các hình thức hỗ trợ được lựa chọn phù hợp với từng trường hợp, ưu tiên hỗ trợ sinh kế như con giống, vật tư sản xuất, công cụ lao động, vốn, tiết kiệm, chuyển giao kỹ thuật; đồng thời có thể hỗ trợ nhu yếu phẩm, học tập và bảo hiểm. Việc hỗ trợ phải bảo đảm công khai, đúng đối tượng, khuyến khích theo dõi kết quả sau hỗ trợ.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai và các đơn vị đồng hành đã trao vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố cho các xã biên giới; trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết và nhiều phần quà cho các hộ nông dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.