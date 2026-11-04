Lắng nghe nhiều kiến nghị về an sinh xã hội và đời sống dân sinh

Các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các Đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 (các kỳ họp chuyên đề); đồng thời, thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đông đảo cử tri bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước các quyết sách kịp thời của tỉnh qua các kỳ họp chuyên đề. Đồng thời, cử tri cũng gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thường Lạc thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề dân sinh thiết thực tại địa phương.

Cụ thể, về thủ tục hành chính, cử tri phản ánh công tác giải quyết thủ tục tại địa phương còn phức tạp, rườm rà. Đặc biệt, thủ tục đăng ký báo tử và xác nhận một số loại giấy tờ còn mất nhiều thời gian, khiến người dân phải đi lại nhiều lần.

Cử tri kiến nghị chính quyền địa phương cần đơn giản hóa quy trình, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết nhanh chóng cho Nhân dân.

Đại biểu Phan Văn Hợp phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thường Lạc.

Về hạ tầng và mỹ quan đô thị, cử tri đề nghị chính quyền sớm sửa chữa các tuyến đường giao thông xuống cấp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình dang dở. Đồng thời, cần chỉ đạo các khu phố tăng cường vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Về an cư cuộc sống cho người dân ven sông, cử tri kiến nghị tỉnh và địa phương sớm đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư tập trung để di dời, bố trí chỗ ở ổn định cho các hộ dân đang sinh sống ven sông.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Phan Văn Hợp ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời, trực tiếp giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, giải đáp thắc mắc liên quan đến các trường hợp liệt sĩ hy sinh đã lâu nhưng chưa tìm được hài cốt, đồng chí Phan Văn Hợp cho biết, các địa phương đang tập trung triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cử tri phường Thường Lạc trình bày ý kiến, kiến nghị.

Về thủ tục hành chính, đại biểu Phan Văn Hợp đề nghị chính quyền địa phương phải nghiêm túc khắc phục ngay tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, mất thời gian; yêu cầu cán bộ, công chức tạo mọi điều kiện tốt nhất cho dân khi giải quyết hồ sơ.

Về chủ trương di dời nhà ở ven sông, đại biểu Phan Văn Hợp cho biết, tỉnh đã có chủ trương di dời các hộ dân ven sông nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo an toàn giao thông thủy và mỹ quan đô thị. Trong thời gian chờ triển khai cụm dân cư, đề nghị chính quyền địa phương tăng cường quản lý, tuyệt đối không để phát sinh việc xây dựng mới; đồng thời, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống.

Đại biểu Phạm Văn Chuẩn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã An Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã An Hòa kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, đường nội đồng; sớm giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm đến chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho giáo viên, công tác bảo vệ môi trường...

Cử tri xã An Hòa nêu ý kiến.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Phạm Văn Chuẩn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, đại biểu đề nghị xã An Hòa và các ngành liên quan sớm xem xét, giải quyết nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các ý kiến theo thẩm quyền...