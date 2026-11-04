Lắng nghe Nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân

Các cán bộ Văn phòng UBND xã Yên Thành theo dõi, tổng hợp kiến nghị, phản ánh của Nhân dân trên các fanpage, nhóm Zalo của địa phương để báo cáo lãnh đạo xã xem xét, giải quyết.

Không chỉ chờ đến ngày tiếp công dân định kỳ hay các kỳ tiếp xúc cử tri, Đảng ủy, UBND xã Yên Thành còn đổi mới công tác tuyên vận trên nền tảng số. Tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của người dân được tiếp nhận qua các nhóm Zalo của thôn, đoàn thể và Fanpage “Yên Thành vững bước”.

Chị Nguyễn Thị Tình (áo xanh) cùng người dân theo dõi Fanpage “Yên Thành vững bước” của xã.

Cũng như nhiều người dân trong xã, chị Nguyễn Thị Tình, thôn Khe Ngang, thường xuyên theo dõi fanpage này. Theo chị, trang đăng tải những thông tin thiết thực như hướng dẫn tích hợp giấy tờ tùy thân trên ứng dụng VNeID, cảnh báo tội phạm, gương người tốt, việc tốt và các hoạt động trên địa bàn. Đây cũng là kênh để người dân gửi ý kiến, kiến nghị đến chính quyền địa phương.

Chị Tình cho biết, các kiến nghị của người dân về môi trường, an toàn giao thông, an ninh, trật tự được lãnh đạo xã quan tâm tiếp nhận, xem xét và giải quyết kịp thời.

Xã Yên Thành đa dạng các kênh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Cùng với tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, cán bộ, lãnh đạo xã Yên Thành thường xuyên bám sát cơ sở, nắm tình hình Nhân dân, trong đó có việc theo dõi thông tin trên mạng xã hội. Qua đó, địa phương kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là những nội dung liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách và an ninh, trật tự.

Ông Đặng Văn Nanh - Chánh Văn phòng UBND xã Yên Thành cho biết, điều quan trọng trong công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân không chỉ là tiếp nhận được bao nhiêu kiến nghị, mà còn là việc giải quyết những kiến nghị đó.

Theo ông, thời gian qua, địa phương không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp hoặc khiếu nại, tố cáo đông người; các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được UBND xã tiếp nhận, giải quyết trong thời gian sớm nhất có thể.

Không chỉ xã Yên Thành, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng duy trì các kênh tiếp nhận thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh trao đổi với cán bộ về việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Ông Đặng Thành Tuyên - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh, cho biết địa phương hướng dẫn người dân gửi phản ánh qua các nhóm Zalo chung của xã, thôn hoặc Fanpage “Lương Thịnh quê hương ngày một đổi mới”.

Từ khi triển khai đến nay, 100% phản ánh, kiến nghị của người dân đã được xã tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.

Cán bộ xã Lương Thịnh theo dõi tình hình Nhân dân, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đòi hỏi sự gần gũi, kiên trì, linh hoạt và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên.

Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Hội với hội viên; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại với hội viên, phụ nữ và Nhân dân. Nội dung tập trung vào chính sách đối với phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ.

Cán bộ phụ nữ cơ sở hướng dẫn người dân theo dõi thông tin chính thống và gửi ý kiến, phản ánh qua các Fanpage, nhóm Zalo của địa phương.

Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ trì, tham gia 94 cuộc giám sát và 47 cuộc đối thoại chính sách. Qua đó, Hội kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị; với những vấn đề không thuộc thẩm quyền, các cấp Hội tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Hoạt động này góp phần hỗ trợ hội viên và đưa tiếng nói của Nhân dân đến với chính quyền địa phương nhanh chóng, kịp thời hơn.

Nhiều địa phương xây dựng chính quyền gần dân, sát dân qua các việc làm thiết thực vì dân.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 99 Ban Tuyên vận xã, phường và 2.907 Tổ Tuyên vận tại các thôn, tổ dân phố. Đây là lực lượng bám sát địa bàn, thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, nắm bắt vấn đề phát sinh ở cơ sở và tham mưu chính quyền địa phương giải quyết.

Toàn tỉnh cũng duy trì hơn 100 mô hình tuyên vận nhằm kết nối ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với chính quyền, tiêu biểu như các mô hình, phong trào “Lắng nghe dân nói - hành động vì dân”, “Chính quyền đồng hành, công dân số hạnh phúc”, “Mỗi chi bộ hỗ trợ ít nhất một hộ nghèo có địa chỉ”.

Khi ý kiến của Nhân dân được tôn trọng, xem xét và giải quyết công khai, mối quan hệ giữa người dân với chính quyền thêm bền chặt. Đây là cơ sở để các địa phương phát huy sức mạnh cộng đồng, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, củng cố niềm tin và tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.