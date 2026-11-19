Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung trao đổi với thanh niên Hải Phòng.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và đại diện các sở, ban, ngành trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, làm rõ cơ chế, chính sách và định hướng giải quyết từng vấn đề, đặc biệt chia sẻ về những điểm nổi bật trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, những chính sách ưu việt của Hải Phòng trong thu hút, trọng dụng nhân tài.

Á hậu Nguyễn Thị Văn Nhi, Đại sứ du lịch Hải Phòng nêu câu hỏi cụ thể liên quan đến nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập, mở rộng cơ hội thực tập, giao lưu quốc tế và tham gia quảng bá di sản, du lịch, hình ảnh thành phố.

Anh Trần Đình Quốc, đại diện cho thanh niên khởi nghiệp phát biểu.

Chia sẻ với thanh niên Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung cho biết, Hải Phòng hôm nay đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn. Từ một thành phố Cảng giàu truyền thống, Hải Phòng đang từng bước vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực. Một thành phố phát triển phải là nơi người trẻ có cơ hội học tập, có việc làm phù hợp, có điều kiện phát huy tài năng, có môi trường để sáng tạo và có niềm tin rằng, bằng chính năng lực và sự nỗ lực của mình, thanh niên có thể xây dựng tương lai ngay trên quê hương. Giá trị lớn nhất của cuộc đối thoại không nằm ở số lượng câu hỏi được giải đáp, mà ở sự thấu hiểu hai chiều sau buổi trao đổi: chính quyền lắng nghe, hiểu thanh niên hơn; còn người trẻ nhận thức rõ hơn về định hướng, cơ hội và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát, phân công rõ trách nhiệm, xác định lộ trình và thời hạn giải quyết từng vấn đề. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, bảo đảm mọi cam kết với đoàn viên, thanh niên và nhân dân được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể. Lãnh đạo thành phố có trách nhiệm để những điều đã trao đổi thành những chuyển biến cụ thể trong thực tế.

Quang cảnh chương trình đối thoại.

Theo Ban tổ chức, Thành đoàn Hải Phòng đã tiếp nhận gần 400 câu hỏi, ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Các nội dung tập trung vào nhóm vấn đề trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực trẻ, kết nối việc làm và thu hút nhân lực chất lượng cao. Các kiến nghị tập trung vào dự báo nhu cầu nhân lực trong những ngành công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, cảng biển - logistics; đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp; chính sách thu hút, trọng dụng bác sĩ trẻ, sinh viên xuất sắc, trí thức trẻ; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tiếp cận Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố. Bên cạnh đó, thanh niên quan tâm đến công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cho Khu Thương mại tự do, chính sách nhà ở và các điều kiện để người trẻ yên tâm lập nghiệp, gắn bó lâu dài với Hải Phòng.