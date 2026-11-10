Lắng nghe người lao động nói

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện các sở, ngành giải đáp vướng mắc cho người lao động - Ảnh: K.S

Giải đáp thắc mắc tại chỗ

Tại các chương trình đối thoại tổ chức ở xã Cam Lộ và phường Đông Hà, không khí trao đổi giữa đoàn viên với cơ quan chức năng diễn ra dân chủ, thẳng thắn. Đại diện công đoàn cơ sở (CĐCS) cùng đông đảo NLĐ nêu nhiều câu hỏi sát thực tế về tiền lương, điều kiện làm việc, an toàn lao động và bảo hiểm. Trong đó, nhiều vướng mắc pháp lý tại các dự án phi chính phủ được thảo luận kỹ lưỡng.

Chị Trần Thị Thùy, Chủ tịch CĐCS Dự án MAG Quảng Trị đã nêu hai câu hỏi lớn về quyền lợi và chế độ hưu trí của NLĐ. Về việc điều tra tai nạn lao động, chị Thùy phản ánh người sử dụng lao động không triệu tập đại diện do Công đoàn chỉ định mà tự đưa ủy viên khác tham gia. Chị đề nghị làm rõ tính pháp lý của thành phần này cùng giải pháp bảo vệ NLĐ...

Giải đáp nội dung này, đại diện LĐLĐ tỉnh cho biết: Việc người sử dụng lao động không triệu tập đại diện do Công đoàn chỉ định tham gia điều tra tai nạn lao động là không phù hợp quy định. Pháp luật quy định đại diện CĐCS là thành viên bắt buộc và phải do Công đoàn cử ra. Khi xảy ra vi phạm, CĐCS cần ra văn bản yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ đúng thành phần, từ chối ký biên bản không hợp lệ và báo cáo cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Đại diện công đoàn cơ sở phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại - Ảnh: K.S

Về chính sách BHXH, anh Hồ Sỹ Thanh, Chủ tịch CĐCS Tổ chức Hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị đề nghị làm rõ chế độ đối với NLĐ mắc K tử cung. Đại diện BHXH tỉnh thông tin: Bệnh K tử cung thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. NLĐ được hưởng chế độ ốm đau tối đa 180 ngày trong năm với mức hưởng bằng 75% tiền lương đóng BHXH. Trường hợp phải nghỉ việc điều trị, nếu đáp ứng điều kiện y khoa hoặc có kết luận suy giảm khả năng lao động từ Hội đồng giám định y khoa, NLĐ được hướng dẫn làm thủ tục nhận trợ cấp 1 lần hoặc hưởng chính sách phù hợp.

Liên quan đến chế độ cho nhân viên y tế cơ sở, đại diện Sở Nội vụ cho biết: Chính phủ và HĐND tỉnh đã ban hành các chính sách mới, nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên đến 100% cho một số vị trí đặc thù và hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực y tế công lập giai đoạn 2026-2030.

Đối với kiến nghị đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán tài chính công đoàn trên 50 triệu đồng, đại diện LĐLĐ tỉnh giải thích rõ: Các khoản chi từ nguồn tài chính công đoàn phải thực hiện nghiêm quy định pháp luật và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bảo đảm đủ hồ sơ thẩm định giá, hợp đồng và hóa đơn điện tử chứ không thể rút gọn.

Đông đảo đoàn viên, người lao động tham dự chương trình đối thoại “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” - Ảnh: K.S

Đồng hành cùng người lao động

Bên cạnh tháo gỡ vướng mắc về mặt chính sách, các buổi đối thoại trực tiếp còn mang lại niềm tin, sự yên tâm cho công nhân, NLĐ trực tiếp sản xuất. Việc cơ quan chức năng và tổ chức công đoàn lắng nghe, giải thích thấu đáo ngay tại hội trường giúp giải tỏa nhiều lo âu trong quá trình làm việc.

Trực tiếp tham gia buổi đối thoại, chị Mai Thị Hồng Mận, công nhân Công ty CP gạch ngói Quảng Trị cho biết: “Lần đầu tiên được tham gia hội nghị đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các sở, ngành và LĐLĐ tỉnh, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Những lo lắng về chế độ bảo hiểm, môi trường làm việc độc hại hay tiền lương của công nhân chúng tôi đã được các đại biểu lắng nghe và trả lời thấu đáo, ngắn gọn. Được bày tỏ ý kiến của mình và nhận phản hồi kịp thời giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào tổ chức công đoàn, yên tâm gắn bó với công ty”.

Đoàn viên công đoàn nêu thắc mắc liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội - Ảnh: K.S

Đối với các dự án kết thúc giai đoạn hoạt động như NPA/RENEW, nhiều đoàn viên bày tỏ mong muốn được hỗ trợ tư vấn chốt sổ bảo hiểm, giải quyết trợ cấp thất nghiệp và kết nối giới thiệu việc làm mới để sớm ổn định cuộc sống. Tất cả các kiến nghị này đều được đại diện Sở Nội vụ, BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh tiếp thu, phân loại để có hướng phối hợp xử lý dứt điểm.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Tài Minh cho hay: “Chương trình đối thoại “Nghe đoàn viên, NLĐ nói” là kênh thông tin trực tiếp, hiệu quả giúp tổ chức công đoàn nắm bắt chính xác tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở. Những ý kiến thỏa đáng được giải đáp ngay tại hội nghị, còn các vấn đề vướng mắc thuộc cơ chế, chính sách sẽ được LĐLĐ tỉnh tổng hợp để kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cơ quan thẩm quyền xem xét tháo gỡ. Mức độ hài lòng và niềm tin của NLĐ chính là thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn”.