Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng nhằm bảo đảm phương án quy hoạch phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của người dân

Tham dự hội nghị có bà Hà Thị Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch và Phát triển đô thị; ông Trần Đức Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú; ông Lương Triệu Luận, Trưởng phòng Kinh tế xã cùng đông đảo người dân thôn Lô Lô Chải và khu vực lân cận.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã giới thiệu những nội dung chính của dự thảo đồ án, trong đó tập trung vào định hướng tổ chức không gian dân cư, kiến trúc và cảnh quan gắn với phát triển du lịch.

Đáng chú ý, phương án quy hoạch hướng tới gìn giữ kiến trúc nhà ở truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Lô Lô, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao điều kiện sinh hoạt và chất lượng phục vụ du khách.

Đồ án quy hoạch hướng tới tổ chức không gian du lịch hài hòa với khu dân cư và cảnh quan truyền thống Lô Lô Chải

Trên cơ sở nội dung được giới thiệu, người dân đã trực tiếp trao đổi, đóng góp ý kiến về phương án quy hoạch, nhất là những vấn đề có liên quan đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những băn khoăn, vướng mắc được đại diện chính quyền địa phương và đơn vị tư vấn giải đáp, làm rõ. Ban tổ chức cũng phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình để bảo đảm việc tham gia đóng góp được thực hiện đầy đủ, khách quan.

Các ý kiến tại hội nghị và phiếu lấy ý kiến sẽ được tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để hoàn thiện đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Quy hoạch điểm du lịch Lô Lô Chải hướng tới hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống. Ảnh minh họa

Việc lấy ý kiến cộng đồng không chỉ góp phần nâng cao tính khả thi của phương án quy hoạch mà còn tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đây là cơ sở quan trọng để Lô Lô Chải phát triển du lịch theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương nhưng không làm mai một bản sắc văn hóa, kiến trúc truyền thống và cảnh quan đặc trưng của ngôi làng.