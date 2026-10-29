Làng nghề miến dong tăng tốc vào vụ cuối năm

Đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường

Tại cơ sở sản xuất miến dong Đức Phát (thôn Me Táo, xã Dương Hòa) của chị Nguyễn Thị Vân, những mẻ miến vẫn được tráng, phơi theo phương thức thủ công. Chị Nguyễn Thị Vân cho biết, những ngày này, thời tiết thuận lợi, nắng hanh giúp miến nhanh khô, giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng. Cơ sở hiện cung cấp nhiều dòng sản phẩm như miến dong, miến đậu xanh, miến dẹt, miến rút, trong đó sản phẩm đã được chứng nhận (OCOP) 3 sao. Tùy từng loại miến, quy trình sản xuất có những điểm khác biệt, từ công đoạn tráng bánh, cắt sợi đến sử dụng máy móc để tạo sợi trực tiếp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Phơi miến dong tại cơ sở sản xuất ở thôn Minh Hiệp (xã Dương Hòa). Ảnh: Mai Nguyễn

Nếu cơ sở Đức Phát vẫn phát huy lợi thế của phương pháp tráng, phơi miến truyền thống thì hộ kinh doanh Trung Kiên lựa chọn hướng đi khác khi đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm rút ngắn thời gian chế biến. Theo ông Phí Công Kiệt, chủ hộ kinh doanh Trung Kiên (thôn Minh Hiệp, xã Dương Hòa), với phương pháp thủ công, quá trình sản xuất từ khâu xử lý bột đến khi hoàn thiện sợi miến cần khoảng 48 giờ. Trong khi đó, nhờ ứng dụng máy móc, dây chuyền của gia đình có thể thực hiện các công đoạn từ xử lý bột, hồ hóa, tráng bánh, tạo sợi đến sấy khô trong khoảng 2 giờ. Hiện cơ sở sản xuất trung bình khoảng 1,5 tấn miến mỗi ngày, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động khi huy động đủ nhân lực.

Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Dương Hòa Nguyễn Thị Thanh Dung cho biết, địa phương hiện có khoảng 60 hộ sản xuất miến dong, tập trung chủ yếu tại các làng nghề Minh Khai, Dương Liễu. Những tháng cuối năm là thời điểm các cơ sở đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đồng thời tận dụng cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Làm miến là nghề vất vả, đòi hỏi sự cần cù, tỉ mỉ và kiên trì. Bù lại, nghề truyền thống này tạo việc làm, mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều gia đình ở xã Dương Hòa. Nhờ gắn bó với nghề, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, nhiều gia đình xây dựng nhà cửa khang trang, có điều kiện chăm lo việc học hành của con cái. Không chỉ một vài hộ, nhiều gia đình trong khu vực cũng từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ duy trì nghề làm miến.

Chất lượng quyết định sức sống làng nghề

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, các cơ sở sản xuất miến dong ở Dương Hòa đứng trước đòi hỏi phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh duy trì chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, việc xây dựng thương hiệu, hoàn thiện mẫu mã, bao bì và mở rộng kênh phân phối ngày càng trở nên cần thiết. Theo đánh giá của UBND xã Dương Hòa, nhiều cơ sở đã mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại với giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Nhờ đó, công suất sản xuất được nâng lên, có hộ đạt sản lượng vài tấn miến khô mỗi ngày.

Cùng với đầu tư công nghệ, các hộ sản xuất còn chú trọng duy trì chất lượng và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Theo ông Phí Công Kiệt, cơ sở đã trải qua các đợt kiểm tra, đánh giá theo quy định. Để duy trì sản phẩm OCOP, người làm nghề phải thường xuyên kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn, bảo đảm quy trình sản xuất được thực hiện nghiêm túc, không chạy theo sản lượng mà xem nhẹ chất lượng sản phẩm.

Trước tốc độ đô thị hóa và sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, các hộ sản xuất ở Dương Hòa mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cấp, ngành trong việc tiếp cận công nghệ phù hợp, cải thiện điều kiện sản xuất, giảm tác động đến môi trường và nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Đối với những cơ sở vẫn duy trì phương thức thủ công, các giải pháp hỗ trợ cần phù hợp với điều kiện vốn, mặt bằng và đặc thù sản phẩm, giúp người dân từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất mà vẫn giữ gìn giá trị truyền thống.

Theo Trưởng phòng Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Hoàng Thị Hòa, nhằm triển khai Đề án tổng thể phát triển làng nghề Hà Nội giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề. Trọng tâm là chú trọng xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, kết nối tiêu thụ và gắn phát triển làng nghề với du lịch, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa... Riêng tại xã Dương Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội hỗ trợ địa phương xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm làng nghề và nông sản. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ sự chủ động đổi mới của các hộ sản xuất đến sự đồng hành của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, nghề làm miến dong ở Dương Hòa đang từng bước thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Giữ vững chất lượng, phát huy giá trị truyền thống gắn với đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra sẽ là những hướng đi quan trọng để sản phẩm làng nghề nâng cao sức cạnh tranh, duy trì sinh kế cho người dân, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.