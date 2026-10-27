Làng nghề mây tre đan Phú Vinh: Khám phá vùng đất 'xứ mây' của Hà Nội

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây Nam, làng Phú Vinh nổi tiếng với nghề mây tre đan. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Lợi thế của Phú Vinh nằm ở việc làng nghề sử dụng hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường như mây, tre, nứa. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Lợi thế của Phú Vinh nằm ở việc làng nghề sử dụng hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường như mây, tre, nứa. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Từ những sợi mây, sợi tre, những người thợ khéo léo đã tạo ra những sản phẩm tinh xảo. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Từ những sợi mây, sợi tre, những người thợ khéo léo đã tạo ra những sản phẩm tinh xảo. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Từ những sợi mây, sợi tre, những người thợ khéo léo đã tạo ra những sản phẩm tinh xảo. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Với người Phú Vinh, hầu như ai sinh ra và lớn lên trong làng cũng biết đan, biết chẻ mây từ nhỏ. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Hiện nay, nghề mây tre đan tạo việc làm cho hơn hai nghìn lao động tại Phú Vinh. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Hiện nay, nghề mây tre đan tạo việc làm cho hơn hai nghìn lao động tại Phú Vinh. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Hiện nay, nghề mây tre đan tạo việc làm cho hơn hai nghìn lao động tại Phú Vinh. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ tiêu thụ trong nước mà đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ tiêu thụ trong nước mà đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ tiêu thụ trong nước mà đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ tiêu thụ trong nước mà đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ tiêu thụ trong nước mà đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ tiêu thụ trong nước mà đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ tiêu thụ trong nước mà đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Những sản phẩm mang theo cả câu chuyện văn hóa của một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Những sản phẩm mang theo cả câu chuyện văn hóa của một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)