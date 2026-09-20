Làng nghề lợp lươn Cần Đăng vào mùa

lợp lươn tiêu thụ quanh năm, mạnh nhất là vào mùa nước nổi, cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9 âm lịch.

Ngoài làm lợp lươn, người dân còn làm lợp tép, lợp ếch, lợp rắn, lợp cá lóc… để đa dạng sản phẩm làng nghề, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Thành phẩm lợp trải qua nhiều công đoạn từ chẻ, chuốt nan, làm hom, ráp lợp…

Nguyên liệu từ những cây tre già được chẻ nhỏ, chuốt lại cho láng bóng.

Du nguồn tre già ngày càng hiếm nên các cơ sở làm thêm lợp lươn bằng ống nhựa hoặc lưới nhựa.

Ông Phan Văn Đô, ngụ ấp Cần Thới chia sẻ: “Lợp lươn làm bằng tre hay bằng nhựa đi chăng nữa vẫn phải sử dụng hom tre. Vì chỉ hom bằng tre lươn mới chạy nhiều”.

Sản phẩm làng nghề lợp lươn xã Cần Đăng được tiêu thụ khắp các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ.

Nghề lợp lươn xã Cần Đăng được UBND tỉnh An Giang công nhận là làng nghề truyền thống năm 2017. Trải qua bao thăng trầm, làng nghề hiện còn khoảng 20 hộ sản xuất, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 100 lao động địa phương, với mức thu nhập 3 - 6 triệu đồng/người/tháng.