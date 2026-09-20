Làng nghề lợp lươn Cần Đăng vào mùa
Mùa nước nổi, làng nghề lợp lươn xã Cần Đăng (tỉnh An Giang) nhộn nhịp hơn hẳn. Người dân tranh thủ thời gian “tăng ca” còn các cơ sở cũng hoạt động hết công suất để cung ứng cho thị trường.
lợp lươn tiêu thụ quanh năm, mạnh nhất là vào mùa nước nổi, cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9 âm lịch.
Nghề lợp lươn xã Cần Đăng được UBND tỉnh An Giang công nhận là làng nghề truyền thống năm 2017. Trải qua bao thăng trầm, làng nghề hiện còn khoảng 20 hộ sản xuất, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 100 lao động địa phương, với mức thu nhập 3 - 6 triệu đồng/người/tháng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-anh-lang-nghe-lop-luon-can-dang-vao-mua-a497445.html