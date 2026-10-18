Làng nghề lên sàn số - Bài cuối: Hội chợ O2O và khát vọng xuất ngoại

Làng nghề chuyển đổi xu hướng bán hàng, từ kênh truyền thống lên sàn thương mại điện tử. Ảnh minh họa

Không gian xúc tiến thương mại thực ảo đan xen

Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi căn bản của các mô hình xúc tiến thương mại. Thay vì những hội chợ vật lý truyền thống đơn thuần, các sự kiện cấp quốc gia nay đã được nâng cấp thành hệ sinh thái O2O (Online-to-Offline), nơi ranh giới giữa không gian thực và kỹ thuật số được xóa nhòa nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và mở rộng tệp đối tượng vượt khỏi giới hạn địa lý.

Minh chứng tiêu biểu cho xu hướng này là Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, diễn ra từ ngày 8 đến 12/10/2026 tại Hà Nội. Quy tụ 100 gian hàng với hàng ngàn sản phẩm từ hơn 50 đơn vị thuộc 19 tỉnh, thành, sự kiện lấy chuyển đổi số nông thôn làm trọng tâm chiến lược. Lần đầu tiên, công nghệ mã QR truy xuất nguồn gốc được áp dụng đồng loạt cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trưng bày, cho phép người tiêu dùng kiểm tra thông tin về chất liệu, lịch sử xưởng sản xuất chỉ bằng một thao tác quét điện thoại.

Đặc biệt hơn, toàn bộ không gian hội chợ được thiết lập như một phim trường khổng lồ. Ban tổ chức đã phối hợp cùng nền tảng TikTok Shop liên tục thực hiện các phiên phát sóng trực tiếp (livestream) bán hàng. Ống kính máy quay được đưa đến tận các gian hàng, thu hình trực tiếp cảnh nghệ nhân đang trình diễn kỹ thuật chạm khắc gỗ, đúc đồng hay dệt lụa.

Sự tích hợp này biến hội chợ không chỉ là điểm đến mua sắm tại Thủ đô mà còn trở thành một không gian văn hóa số, tiếp cận hàng triệu người xem trên toàn quốc, gắn kết trực tiếp sinh kế nông thôn với công nghệ hiện đại.

Hình ảnh livestreams ngay tại các sự kiện hội chợ. Ảnh minh họa

Song hành cùng sự kiện này là Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Giftshow 2026) - sân chơi hướng nhiều hơn tới khách mua sỉ (B2B) và đối tác xuất khẩu. Tại đây, Ban tổ chức đã chủ động thiết lập một khu vực dành riêng cho livestream bán hàng và trình diễn công nghệ thương mại điện tử.

Không gian này hoạt động như một "mô hình học tập thực tế", nơi chủ cơ sở sản xuất và nghệ nhân có thể đến tận nơi quan sát quy trình chuẩn bị ánh sáng, cách nhà sáng tạo nội dung tương tác trước ống kính và cách hệ thống chốt đơn tự động vận hành. Việc trực quan hóa công nghệ giúp những người làm nghề truyền thống vượt qua tâm lý e ngại, khuyến khích họ áp dụng mô hình số hóa vào xưởng sản xuất của gia đình.

Nhận định về xu hướng số hóa di sản, ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam chia sẻ tại sự kiện: "Việc biết cách làm mới mình, biết kể câu chuyện văn hóa của đôi bàn tay người nghệ nhân thông qua công nghệ chính là con đường để nghề truyền thống thực sự trở thành nguồn lực cốt lõi của nền kinh tế sáng tạo".

Bên cạnh đó, người đứng đầu Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cũng nhấn mạnh, nền tảng số là công cụ đắc lực để giải quyết bài toán đầu ra, nhưng để đi đường dài, các làng nghề bắt buộc phải giải quyết triệt để những điểm nghẽn nội tại về mặt bằng sản xuất và xử lý môi trường. Chỉ khi sản phẩm vừa mang đậm bản sắc, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất xanh, hàng thủ công Việt Nam mới có thể tự tin hội nhập sâu rộng.

Vượt biên giới bằng những tiêu chuẩn khắt khe

Từ bệ phóng thị trường nội địa, khát vọng vươn ra toàn cầu của hàng thủ công Việt Nam đang được định hình lại bởi các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Điển hình như nền tảng B2B Alibaba Việt Nam đang đóng vai trò xương sống kết nối sản phẩm công nghiệp nông thôn với nhà mua sỉ toàn cầu, tận dụng hệ sinh thái công nghệ để xóa mờ rào cản địa lý.

Thị trường quốc tế không còn chấp nhận người bán hàng chỉ biết hoạt náo bề ngoài mà bắt buộc phải có kiến thức sâu rộng. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, để xuất khẩu thành công, yêu cầu đặt ra cho đội ngũ bán hàng đã khắt khe hơn rất nhiều. Trong năm 2026, nền tảng thương mại quốc tế này thực hiện tái định hình tiêu chuẩn chất lượng nhân sự bán hàng trực tuyến thông qua bộ khung "ASK" (Attitude - Thái độ, Skills - Kỹ năng, Knowledge - Kiến thức). Thị trường quốc tế không còn chấp nhận người bán hàng chỉ biết hoạt náo bề ngoài.

Theo đó, để thuyết phục khách ngoại quốc, người trình bày sản phẩm bắt buộc phải có kiến thức sâu rộng về nguồn gốc nguyên liệu, am hiểu luật thuế quan xuất nhập khẩu, truy xuất nguồn gốc minh bạch và đặc biệt là tôn trọng văn hóa, phong tục của quốc gia mục tiêu.

Cùng với những tiêu chuẩn mới, thị trường cũng ghi nhận sự thay đổi trong cách thức hợp tác quảng bá với mô hình "Cộng sinh" (Symbiosis). Thay vì những hợp đồng quảng cáo cứng nhắc, đắt đỏ, các nhà sáng tạo nội dung hiện nay có thể xuất hiện ngẫu hứng tại hội chợ, thực hiện livestream bằng nhiều ngôn ngữ và ngay lập tức chia sẻ tỷ lệ lợi nhuận dựa trên số đơn hàng xuất khẩu thực tế mà không vướng bận thủ tục hành chính phức tạp. Đây được xem là chìa khóa giữ chân khách hàng quốc tế, tạo bước đệm quá độ hoàn hảo từ kỷ nguyên Web 2.0 tiến lên thương mại Web 3.0.

Những biến chuyển từ các kỳ hội chợ và tiêu chuẩn xuất khẩu mới cho thấy, thương mại điện tử năm 2026 đã chứng minh công nghệ là công cụ quyền lực nhất để bảo tồn và khuếch đại di sản. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất của làng nghề, mô hình xúc tiến thương mại đa kênh và nền tảng số đang tạo ra lực đẩy vững chắc, đưa sản phẩm mang bản sắc Việt Nam bước ra thế giới một cách đĩnh đạc.