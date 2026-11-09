Lắng nghe kiến nghị của nhà giáo từ những địa bàn khó khăn

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao đổi với các giáo viên tham dự chương trình. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, Giáo dục và đào tạo luôn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, được xác định là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo thêm một mệnh đề nữa là giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đảng, Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó có việc xây dựng trường phổ thông liên cấp tại 248 xã biên giới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp, xây mới trường mầm non tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ riêng khu vực biên giới.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ sự ấn tượng, xúc động trước những đóng góp, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của các thầy, cô. Điều đáng trân trọng là nhiều giáo viên không tập trung kể về thành tích hay khó khăn của bản thân mà nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm cải thiện hoạt động chuyên môn, điều kiện dạy học và chế độ chính sách cho đồng nghiệp, vì lợi ích chung.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bộ Giáo dục và Đào tạo thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ chính sách tại các địa bàn khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định và lưu ý bên cạnh việc xây dựng chính sách thu hút, giữ chân giáo viên, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học. Qua đó, dù số lượng giáo viên trực tiếp còn hạn chế, học sinh vùng sâu, vùng xa vẫn có cơ hội tiếp cận các chương trình ngoại ngữ và những môn học khác như học sinh ở khu vực thuận lợi.

Tại buổi gặp mặt, các nhà giáo đã chia sẻ những câu chuyện gắn với hành trình công tác, những trải nghiệm trong quá trình giảng dạy và sự gắn bó với học sinh ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Qua đó, nhiều tâm tư, nguyện vọng và đề xuất từ thực tiễn cơ sở cũng được gửi tới lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cùng các thầy giáo, cô giáo tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cô Phạm Thị Tự, giáo viên Trường Phổ thông liên cấp Tiểu học - Trung học Cơ sở Tân Đông (tỉnh An Giang) cho biết, trường nằm sát biên giới Campuchia, việc duy trì sĩ số học sinh là một trong những khó khăn lớn. Nhiều em nghỉ học trong các dịp lễ, Tết kéo dài, giáo viên phải kiên trì đến từng gia đình vận động học sinh trở lại lớp. Có lớp gần 50 học sinh, trong đó một số em chưa qua bậc học mầm non, khiến việc tổ chức dạy học và quan tâm đến từng em gặp nhiều trở ngại. Cô kiến nghị có thêm chính sách thu hút giáo viên có kinh nghiệm, bổ sung giáo viên các môn còn thiếu và nghiên cứu hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh ở những địa bàn xa trường.

Trong khi đó, cô Mai Thị Thúy Hường, giáo viên Trường Tiểu học Đăk Glei, xã Đăk Pék (tỉnh Quảng Ngãi), đề cập khó khăn trong công tác Đoàn tại trường học sau sắp xếp tổ chức. Khối lượng công việc và số lượng đoàn viên tăng lên, trong khi cán bộ Đoàn vẫn phải đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên môn. Cô kiến nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phụ cấp, giảm định mức tiết dạy đối với Bí thư Chi đoàn ở các cấp học, tạo điều kiện để cán bộ Đoàn phát huy vai trò trong nhà trường.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Hải Long, sau 12 năm triển khai, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 690 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên cả nước. Năm 2026, Ban Tổ chức nhận được 190 hồ sơ đề cử từ 32 tỉnh, thành phố và lựa chọn 34 nhà giáo tiêu biểu. Trong số này có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số, thuộc 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng và Hoa.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, hoạt động “Lớp học reo vui” được tổ chức tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình trao 120 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng các khóa học tiếng Anh trực tuyến trị giá 4,5 triệu đồng/giáo viên tại các trường tham gia; tổng giá trị quà tặng và hỗ trợ là 274 triệu đồng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các thầy giáo, cô giáo. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định khen thưởng, trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 34 thầy giáo, cô giáo có thành tích tiêu biểu.