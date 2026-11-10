Làng nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ được đề cử 'Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất' năm 2026

Nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ có từ thế kỷ XI. Nơi đây có nhiều làng làm nghề như: Chuôn Thượng, Chuôn Trung, Chuôn Ngọ, Chuôn Hạ… Trong đó, Chuôn Ngọ là nơi có đình thờ ông Tổ nghề, có lịch sử và bề dày làm nghề đặc sắc hơn cả.

Những năm 1990 là thời kỳ hưng thịnh nhất của làng nghề. Có làng buôn bán, cung cấp vật liệu trai, ốc cho các xưởng, có làng chuyên làm tranh, hoặc có làng chuyên đồ mộc gia đình (hoành phi - câu đối…).

Cùng với khảm trai, nghề sơn mài ở thôn Bối Khê (xã Chuyên Mỹ) cũng có truyền thống hàng ngàn năm. Từ xa xưa, các cụ tổ trong làng Bối Khê đã làm nên những sản phẩm sơn son thiếp vàng, hoành phi câu đối, tượng Phật… với những màu sắc lộng lẫy và bền chắc với thời gian để dùng trong đình chùa.

Trải qua gần 1.000 năm, có lúc thăng, lúc trầm, nhưng làng nghề khảm trai, sơn mài xã Chuyên Mỹ vẫn đang từng ngày duy trì và phát triển, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

Ngày nay, sản phẩm khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ hầu hết được xuất khẩu ra nước ngoài, với hàng nghìn mẫu sản phẩm hấp dẫn, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước như bát, đĩa, lọ hoa, khay, tranh sơn, tranh khảm...

Đầu năm 2026, làng nghề khảm trai, sơn mài xã Chuyên Mỹ chính thức trở thành thành viên của mạng lưới các Thành phố Thủ công sáng tạo trên toàn Thế giới. Đây là vinh dự lớn và cũng là tiền đề quan trọng để làng nghề tiếp tục phát triển bền vững.

Cùng với nghề truyền thống có lịch sử ngàn năm, trên địa bàn xã Chuyên Mỹ có nhiều công trình kiến trúc được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia như Đình Tư Can, Đình Giẽ Hạ, và đặc biệt là Đền thờ tổ nghề khảm trai.

Xã Chuyên Mỹ hôm nay đang đứng trước một hành trình mới, từ gìn giữ nghề truyền thống đến phát triển du lịch. Việc được đề cử là một trong 35 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026 đã khẳng định những giá trị trường tồn cùng năm tháng của làng nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ.