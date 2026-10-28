Lắng nghe học sinh, ngăn ngừa bạo lực học đường

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thu Hiền

Đây là diễn đàn thứ hai do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp với Báo Tiền phong tổ chức, tiếp nối chương trình "Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới" tại Trường THPT Lê Viết Thuật hôm qua (27/10).

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong phát biểu tại diễn đàn nhấn mạnh: Trường học phải là nơi an toàn, nuôi dưỡng tình thương yêu. Ảnh: Thu Hiền

Diễn ra trong thời điểm vừa xảy ra vụ bạo lực học đường tại Trường Đinh Bạt Tụy gây bức xúc dư luận, diễn đàn càng thu hút sự quan tâm của học sinh. Nhiều câu hỏi, tình huống được các em đặt ra cho khách mời, từ cách giải quyết mâu thuẫn bạn bè đến ứng phó khi bị bắt nạt, xúc phạm trên mạng xã hội.

Diễn đàn thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ảnh: Thu Hiền

Khách mời tham gia trả lời , tư vấn cho học sinh. Ảnh: Thu Hiền

Qua trao đổi với đại diện ngành Giáo dục, lực lượng công an và chuyên gia tâm lý, học sinh được hướng dẫn nhận diện các hình thức bạo lực, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và tìm kiếm sự hỗ trợ. Các khách mời khuyến khích học sinh tin tưởng, chủ động chia sẻ với thầy cô khi gặp vấn đề; không im lặng chịu đựng hoặc tiếp tay cho hành vi bắt nạt.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Xuân Quang nhấn mạnh: Từ năm học này, đây sẽ là tiêu chí cứng trong xếp loại cơ sở Giáo dục và Hiệu trưởng. Ảnh: Thu Hiền

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Xuân Quang nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ xử lý sự vụ sang chủ động phòng ngừa. Hiệu trưởng các trường phải xem phòng, chống bạo lực học đường là nhiệm vụ thường xuyên, kịp thời phát hiện và giải quyết mâu thuẫn từ sớm. Từ năm học này, đây sẽ là tiêu chí cứng trong xếp loại cơ sở Giáo dục và Hiệu trưởng.

"Mỗi dấu vân tay - Một lời cam kết an toàn". Các đại biểu đặt tay vào khay mực màu và in dấu vân tay của mình lên tán cây. Ảnh: Thu Hiền

Mỗi dấu vân tay là lời hứa danh dự: "Tôi chọn tôn trọng - Tôi chọn lắng nghe - Tôi không im lặng - Không bạo lực". Ảnh: Thu Hiền

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng yêu cầu các trường tăng cường tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường học đường an toàn.