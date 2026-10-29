Lắng nghe, hành động vì Phú Quốc, bảo đảm quyền lợi nhân dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa đối thoại trực tiếp với 25 hộ dân đại diện cho các gia đình có đất ảnh hưởng bởi dự án thi công đường gom song hành dọc tuyến Đường 975 (khu phố Đường Bào). (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Buổi làm việc diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở, thể hiện tinh thần cầu thị sâu sắc của chính quyền địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Công an, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và các cơ quan chuyên môn liên quan.

Những nỗi niềm trải qua nhiều thế hệ

Tuyến đường gom song hành tuyến Đường 975 là công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng và cấp bách. Mục tiêu của dự án là mở rộng hạ tầng đô thị, phục vụ trực tiếp cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 sắp diễn ra tại Phú Quốc. Đây là sự kiện mang tầm vóc quốc tế, đòi hỏi quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như mỹ quan rất cao đối với hệ thống giao thông huyết mạch của đảo ngọc.

Phú Quốc đang thực hiện nhiều dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tuy nhiên, việc triển khai tuyến đường gom đã tác động trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân khu phố Đường Bào. Điều đáng chú ý, đa số các hộ dân nơi đây đều là những trường hợp đã trải qua 2 đến 3 lần thu hồi đất, di dời bởi các dự án phát triển hạ tầng trước đó. Họ từng phải lùi từ vị trí mặt biển vào vị trí thứ 2, rồi lại tiếp tục lùi vào vị trí thứ 3 để dựng nhà, ổn định sinh kế. Nay, bà con lại một lần nữa chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho dự án đường gom mới.

Tại buổi đối thoại, 25 hộ dân đại diện đã bày tỏ nhiều nỗi niềm, tâm tư dồn nén. Họ đề nghị chính quyền xem xét lại đơn giá bồi thường vì cho rằng mức giá hiện tại còn quá thấp so với thực tế; đồng thời mong muốn được hỗ trợ tái định cư và chuyển đổi nghề nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Đối với những phần diện tích đất còn lại sau khi giải tỏa một phần (như nhà cắt nửa, mất kết cấu không thể ở tiếp), người dân tha thiết xin được phép gia cố, xây dựng lại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng để có chỗ ở ổn định, thay vì vướng quy định đất nông nghiệp hay xây dựng không phép dẫn đến không được hỗ trợ.

Các hộ dân đại diện cho các gia đình có đất ảnh hưởng bởi dự án thi công đường gom song hành dọc tuyến Đường 975 (khu phố Đường Bào). (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Huỳnh Đức Quang nói: “Gia đình các hộ dân ở Đường Bào sống ở đây rất lâu đời, qua nhiều thế hệ. Lần thứ nhất quy hoạch, chúng em dọn vô vị trí 2. Vị trí 2 quy hoạch làm đường, cả làng dọn vô vị trí 3. Giống như con chim mất tổ thì phải về làm lại tổ mới thôi. Người dân chỉ mong muốn khi Nhà nước thu hồi đất lần này thì xem xét bồi thường công trình kiến trúc, nhà ở trên đất một cách chính đáng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư và bồi thường thỏa đáng cho những phần nhà cắt phân nửa”.

Cùng chung nguyện vọng, bà Nguyễn Thị Thanh trải lòng: “Chúng tôi hoàn toàn không có ý định trục lợi hay chống đối. Chúng tôi kiến nghị các cấp thẩm quyền xem xét lại phương án bồi thường. Giá bồi thường đất nông nghiệp hiện còn quá thấp. Đồng thời, mong chính quyền xem xét tạo điều kiện cho phần diện tích đất còn lại phía sau được phép gia cố, cải tạo hoặc chuyển mục đích sử dụng để cất nhà tạm ở, ổn định cuộc sống trong khi chờ tái định cư”.

Bên cạnh đó, người dân cũng mong muốn khi tiến hành đo đạc, kiểm đếm, cơ quan chức năng phải lập ban đo đạc công khai, làm việc minh bạch, đo đạc kỹ lưỡng từng chi tiết về diện tích và tài sản trên đất nhằm hạn chế tối đa sai sót, tránh gây thiệt thòi cho người dân.

Vận dụng tối đa chính sách, không để dân chịu thiệt

Lắng nghe và ghi nhận đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của bà con, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những xáo trộn, khó khăn trong cuộc sống của người dân Đường Bào, những người đã nhiều lần hy sinh quyền lợi riêng vì sự phát triển chung của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa phát biểu tại buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Ngay tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải đáp cụ thể các thắc mắc, làm rõ các chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư.

Đồng chí Trần Minh Khoa khẳng định: Đối với tài sản, cây trồng, đất đai sử dụng ổn định sẽ được kiểm đếm minh bạch, tuyệt đối không bỏ sót. Ban bồi thường phải niêm yết công khai chính sách, gửi từng bộ hồ sơ đến tận tay tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và các vị cao niên để bà con dễ dàng theo dõi, đối chiếu.

Nói về trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa chia sẻ: “Thực sự, bản thân tôi và lãnh đạo địa phương rất nặng lòng với bà con. Nhiều hộ dân đã giải tỏa, di dời tới 2-3 lần, sinh kế ảnh hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thay mặt chính quyền, tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng thuận, hy sinh và đồng hành của bà con khu phố Đường Bào đối với các dự án chung của Phú Quốc”.

Người đứng đầu chính quyền Đặc khu đưa ra cam kết mạnh mẽ sẽ làm hết trách nhiệm, vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực hay làm thiệt thòi cho bà con. “Mọi thắc mắc, khiếu nại của người dân sẽ được tôi trực tiếp lắng nghe và chỉ đạo giải quyết thỏa đáng. Mong bà con tiếp tục ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng để dự án hoàn thành đúng tiến độ”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc khẳng định.

Người dân ký biên bản gặp gỡ đối thoại với Chủ tịch Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Buổi đối thoại khép lại trong không khí ấm áp, tin tưởng khi người dân lần lượt ký vào biên bản làm việc. Sự lắng nghe đầy trách nhiệm, thấu cảm từ phía chính quyền Đặc khu cùng tinh thần sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung của bà con Đường Bào chính là tiền đề quan trọng nhất.