Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tại đây, các sản phẩm thủ công đặc trưng của nhiều địa phương được trưng bày, giới thiệu, giúp công chúng tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử, kỹ thuật chế tác và nét đặc sắc của từng nghề.

Từ tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông đến hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre Thạch Xá hay diều Bá Dương Nội…, mỗi sản phẩm đều mang một câu chuyện riêng về lịch sử, tập quán và sự khéo léo của người thợ.

Không gian văn hóa làng nghề Thủ đô thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Có mặt tại không gian trải nghiệm, bạn Thủy Tiên - sinh viên Trường Đại học Thăng Long cho biết cô ấn tượng khi chỉ trong một khu vực tham quan đã có thể bắt gặp nhiều sản phẩm thủ công đặc trưng của các làng nghề khác nhau.

"Mình thích nhất là những hoạt động được tự tay trải nghiệm, bởi qua đó có thể hiểu rõ hơn cách làm và cảm nhận được công sức của người nghệ nhân để hoàn thiện một sản phẩm.

Trước đây, mình có thể chỉ nhìn thấy những món đồ này qua hình ảnh hoặc được nghe giới thiệu nhưng khi trực tiếp quan sát, tìm hiểu mới thấy mỗi sản phẩm đều đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo rất lớn", Thủy Tiên chia sẻ.

Các bạn trẻ thích thú khi được tận tay trải nghiệm những công đoạn làm nghề, khám phá kỹ thuật chế tác thủ công và hiểu hơn về giá trị của những sản phẩm truyền thống.

Theo Thủy Tiên việc đưa sản phẩm truyền thống đến những không gian công cộng tại trung tâm Hà Nội giúp các giá trị văn hóa địa phương được tiếp cận rộng rãi hơn, nhất là với thế hệ trẻ và du khách đến từ nhiều vùng miền, quốc gia khác nhau.

Điều này được thể hiện rõ tại khu vực giới thiệu nghề làm nón làng Chuông. Trên những chiếc bàn trưng bày, bên cạnh các dụng cụ trang trí là hàng loạt chiếc nón trắng mộc mạc, chờ được khoác lên diện mạo mới.

Không khí trở nên rộn ràng khi nhiều khách tham quan, đặc biệt là các em nhỏ hào hứng lựa chọn màu sắc tự tay sáng tạo những họa tiết theo sở thích.

Từ những chiếc nón trắng đơn sơ, các hình vẽ nhiều màu sắc dần xuất hiện dưới bàn tay và trí tưởng tượng của người tham gia. Có em chăm chú tô từng nét, có em thích thú khoe thành quả với người thân. Qua hoạt động này, chiếc nón lá truyền thống còn trở thành món quà lưu niệm mang dấu ấn riêng của mỗi người.

Các bạn nhỏ hào hứng tự tay vẽ, trang trí những chiếc nón lá.

Đứng bên cạnh hướng dẫn khách tham quan, nghệ nhân Tạ Thu Hương - Chủ tịch HĐQT HTX mây tre nón lá Tạ Thu Hương, xã Thanh Oai, Tp. Hà Nội không giấu được niềm vui khi nghề làm nón làng Chuông có cơ hội được giới thiệu tại một sự kiện văn hóa quy mô lớn ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Bà Hương cho biết: "Tôi rất vui khi nghề làm nón làng Chuông được nhiều người biết đến hơn thông qua những hoạt động như thế này. Việc kết hợp trưng bày với trải nghiệm vẽ, trang trí nón lá giúp mọi người, nhất là các em nhỏ, hào hứng tìm hiểu. Khi tự tay trang trí một chiếc nón, các em sẽ cảm nhận được sự thú vị của sản phẩm thủ công truyền thống và có thêm sự gắn bó với văn hóa dân tộc".

Nghệ nhân Tạ Thu Hương giới thiệu nghề làm nón làng Chuông tới du khách nước ngoài.

Theo nghệ nhân, đằng sau vẻ ngoài giản dị của mỗi chiếc nón là cả quá trình chế tác đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo. Từ khâu lựa chọn, xử lý lá, làm vành đến từng đường kim mũi chỉ, người thợ đều phải thực hiện cẩn thận để tạo nên dáng nón cân đối, bền chắc.

"Làm nón nhìn qua tưởng đơn giản nhưng thực tế có rất nhiều công đoạn. Mỗi chiếc nón hoàn thiện đều cần sự tỉ mỉ, bởi chỉ cần một thao tác không chuẩn cũng có thể ảnh hưởng đến hình dáng và chất lượng. Đó là công việc đòi hỏi người thợ phải thực sự yêu nghề và kiên nhẫn", bà Hương chia sẻ.

Thông qua những dịp như Ngày Văn hóa Việt Nam, nghệ nhân hy vọng sẽ có nhiều du khách đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm, tìm hiểu, tiếp nối và cùng gìn giữ những giá trị mà cha ông đã trao truyền.

Gian hàng tò he Xuân La thu hút các bạn nhỏ với những con tò he đủ màu sắc, hình dáng ngộ nghĩnh được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân.

Cũng tại không gian giới thiệu làng nghề, các sản phẩm khảm trai, khảm ốc của làng Chuyên Mỹ thu hút khách tham quan bởi những đường nét tinh xảo, sắc ánh tự nhiên từ chất liệu vỏ trai, vỏ ốc.

Đây là lần đầu tiên nghệ nhân Nguyễn Đình Trang - đại diện làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, xã Chuyên Mỹ, Tp. Hà Nội tham gia giới thiệu sản phẩm và trình diễn kỹ thuật chế tác tại một sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ông cho biết khá bất ngờ khi gian hàng nhận được sự chú ý của đông đảo khách tham quan, trong đó có nhiều du khách đến từ châu Á và châu Âu.

"Khách tham quan, đặc biệt là khách quốc tế rất thích những sản phẩm khảm trai, khảm ốc. Nhiều người dành khá nhiều thời gian ngắm nhìn, tìm hiểu về chất liệu, cách tạo hình cũng như kỹ thuật chế tác. Đây là điều khiến những người làm nghề như chúng tôi rất phấn khởi", ông Trang chia sẻ.

Nghệ nhân Nguyễn Đình Trang - đại diện làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, xã Chuyên Mỹ, Tp. Hà Nội.

Theo nghệ nhân, sức hút của nghề khảm trai với du khách nước ngoài còn được thể hiện qua những đoàn khách quốc tế đến Chuyên Mỹ tham quan, tìm hiểu lịch sử làng nghề và trực tiếp khám phá các công đoạn chế tác.

Qua việc tận mắt chứng kiến người thợ biến những nguyên liệu tự nhiên thành sản phẩm thủ công tinh xảo, du khách có thêm cơ hội cảm nhận kỹ nghệ và sự khéo léo được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Việc đưa không gian làng nghề về khu vực hồ Hoàn Kiếm, điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi đến Hà Nội cũng mở ra cách tiếp cận di sản gần gũi, sinh động hơn. Thay vì chỉ được giới thiệu qua hình ảnh hay tư liệu, những nghề thủ công truyền thống hiện diện trực tiếp trong đời sống đô thị, nơi công chúng có thể quan sát, tìm hiểu và tự mình trải nghiệm.

Không những tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, không gian này còn góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.