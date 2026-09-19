Làng nghề Hà Nội: Từ gìn giữ giá trị truyền thống đến nâng sức cạnh tranh

298 tác phẩm tranh tài

Sau gần 5 tháng triển khai và phát động, Hội thi đã thu hút 183 nghệ nhân, thợ giỏi đến từ các làng nghề trên địa bàn Hà Nội, đăng ký 298 tác phẩm, bộ tác phẩm thuộc 5 nhóm sản phẩm.

Trong đó, nhóm mây, tre, lá, cói (nhóm A) có 51 tác phẩm, bộ tác phẩm của 32 tác giả; nhóm sơn mài, khảm trai, ốc, gỗ mỹ nghệ (nhóm B) có 86 tác phẩm, bộ tác phẩm của 53 tác giả; nhóm gốm sứ và thủy tinh (nhóm C) có 67 tác phẩm, bộ tác phẩm của 42 tác giả.

Nhóm dệt và thêu (nhóm D) có 51 tác phẩm, bộ tác phẩm của 31 tác giả; nhóm sản phẩm khác gồm điêu khắc đá, kim khí, hoa nghệ thuật, tranh… (nhóm E) có 43 tác phẩm, bộ tác phẩm của 25 tác giả.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đây là lần thứ tư Thành phố tổ chức Hội thi sản phẩm làng nghề, nhưng là lần đầu tiên nội dung tôn vinh nghệ nhân thành phố Hà Nội được lồng ghép trong khuôn khổ Hội thi.

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: LNV

Việc tổ chức Hội thi nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp của các nghệ nhân trong gìn giữ, bảo tồn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề. Đồng thời, đây cũng là sân chơi để nghệ nhân, thợ giỏi phát huy ý tưởng sáng tạo, tạo ra những sản phẩm vừa có giá trị văn hóa, lịch sử, vừa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, tính ứng dụng và nhu cầu của thị trường trong nước, quốc tế.

Số lượng nghệ nhân và tác phẩm tham gia cho thấy sức hút của Hội thi, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị các nghề, làng nghề truyền thống của Thủ đô.

Đưa sản phẩm làng nghề đến thị trường rộng hơn

Theo bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hội thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, thành viên Hội đồng giám khảo, Hội thi không chỉ tìm kiếm những sản phẩm đẹp mà còn hướng tới khuyến khích các làng nghề thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về thiết kế, chất lượng và môi trường.

Ban Giám khảo đánh giá, chấm thi các sản phẩm tham dự Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân làng nghề thành phố Hà Nội. Ảnh: LNV

Điểm đáng chú ý là sản phẩm được lựa chọn phải thể hiện được nét văn hóa riêng của Hà Nội, truyền tải giá trị truyền thống thông qua hình thức, chất liệu, hoa văn, kỹ thuật và câu chuyện văn hóa gắn với làng nghề.

Ban tổ chức đặc biệt chú trọng các tiêu chí về tính sáng tạo, tiêu biểu, tinh hoa, thẩm mỹ, giá trị truyền thống, thân thiện với môi trường và khả năng thương mại của sản phẩm trong tương quan với những sản phẩm cùng loại.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật và nghệ thuật, các tác phẩm còn được xem xét trên nhiều phương diện như thiết kế, kiểu dáng, hoa văn, họa tiết, màu sắc, tính độc đáo, khả năng ứng dụng và giá trị văn hóa. Những sản phẩm nhỏ, gọn, tinh xảo, phù hợp làm quà tặng, quà biếu, đồ lưu niệm cho khách du lịch cũng được ưu tiên.

Những yêu cầu này cho thấy sản phẩm làng nghề đang được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ một sản phẩm thủ công truyền thống, mà còn là một sản phẩm văn hóa có khả năng tham gia thị trường. Giá trị của sản phẩm vì thế không chỉ nằm ở công sức của người thợ hay kỹ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn ở khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Hà Nội.

Trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có bản sắc, thân thiện với môi trường và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, việc đổi mới thiết kế, nâng cao tính ứng dụng và khả năng thương mại đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các làng nghề.

Hội thi vì vậy được kỳ vọng tạo thêm động lực để nghệ nhân và các cơ sở sản xuất tìm kiếm hướng đi mới, kết hợp kỹ thuật thủ công truyền thống với tư duy thiết kế hiện đại, qua đó nâng giá trị sản phẩm mà không làm mất đi bản sắc vốn có.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp để các làng nghề tiếp cận sâu hơn với thị trường du lịch, quà tặng và xuất khẩu. Những sản phẩm có kích thước phù hợp, thiết kế tinh xảo, dễ vận chuyển, có câu chuyện văn hóa rõ ràng và đáp ứng yêu cầu về môi trường có thể trở thành những sản phẩm quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Theo Ban tổ chức, những tác phẩm đạt giải tại Hội thi sẽ được tôn vinh và trưng bày tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trong 5 ngày, dự kiến vào tháng 12/2026.