Mở rộng thị trường nhờ công nghệ

Từ những chiếc quạt giấy truyền thống của làng Chàng Sơn, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, việc ứng dụng công nghệ đang làm thay đổi cả cách sản xuất lẫn phương thức đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Nếu trước đây, sản phẩm chủ yếu được bán qua thương lái, chợ đầu mối hoặc các đại lý, hiện nay cơ sở sản xuất có thể tiếp cận khách hàng trực tiếp thông qua mạng xã hội, website và các kênh bán hàng trực tuyến.

Quạt Quỳnh Chàng Sơn giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Ảnh: Như Quỳnh

Bà Nguyễn Như Quỳnh, Giám đốc Quạt Quỳnh Chàng Sơn cho biết, tại Quạt Quỳnh Chàng Sơn, công nghệ không thay thế hoàn toàn những công đoạn thủ công đã làm nên giá trị của sản phẩm, mà được đưa vào những khâu có thể cải thiện năng suất, chất lượng và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Quy trình làm quạt truyền thống trải qua khoảng 22 công đoạn, phần lớn vẫn do người thợ thực hiện. Một số khâu như cắt khung đã chuyển từ cưa tay sang máy cưa điện, việc chẻ nan có thể sử dụng máy với những sản phẩm phổ thông, nhưng các dòng quạt đòi hỏi độ mềm, tinh tế vẫn cần người thợ chẻ thủ công để bảo đảm chất lượng.

Đáng kể hơn là sự thay đổi ở công đoạn in. Trước đây, mẫu quạt chủ yếu sử dụng giấy dó, giấy ta, mực tím, chữ thư pháp hoặc những hình ảnh được làm theo phương pháp truyền thống, số lượng mẫu không nhiều. Công nghệ in giúp cơ sở sản xuất tạo ra hàng nghìn mẫu mã, màu sắc đồng đều, dễ thay đổi thiết kế và đáp ứng nhu cầu đặt hàng đa dạng.

Bà Nguyễn Như Quỳnh cho biết thêm, với công nghệ hiện nay, những đơn hàng từ 1.000 đến 3.000 chiếc quạt có thể hoàn thành trong khoảng 4-5 ngày. Trong khi trước kia, làm khoảng 200 chiếc quạt có thể mất 10-15 ngày. Sự thay đổi này giúp cơ sở chủ động hơn khi nhận đơn hàng số lượng lớn, đồng thời giảm áp lực về thời gian sản xuất.

Các bạn trẻ trải nghiệm làm quạt tại Chàng Sơn. Ảnh: Như Quỳnh

Không chỉ tăng năng suất, công nghệ còn mở ra hướng phát triển những sản phẩm mang tính cá nhân hóa. Thông qua các nền tảng số, cơ sở tiếp nhận đơn đặt hàng quạt vẽ, quạt thư pháp, sản phẩm thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng, phối hợp với họa sĩ, người viết thư pháp, sinh viên và những người yêu nghệ thuật để tạo ra các mẫu quạt mang dấu ấn riêng. Quạt phục vụ khách du lịch, sự kiện, đám cưới, chương trình biểu diễn hay các bộ sưu tập cổ phục cũng trở thành những dòng sản phẩm mới.

“Mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok góp phần đưa hình ảnh quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Nhiều người tìm hiểu, đặt mua quạt để chụp ảnh cổ phục, tham gia các hoạt động văn hóa hoặc làm quà tặng. Các đơn hàng nhỏ lẻ cũng thuận tiện hơn khi dịch vụ giao nhận có thể đến tận cơ sở lấy hàng, thay vì người làm nghề phải chờ gom đủ đơn rồi mang ra bưu điện như trước”, bà Nguyễn Như Quỳnh chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Như Quỳnh, không chỉ bán sản phẩm đơn thuần, cơ sở còn tổ chức hoạt động trải nghiệm làm quạt cho học sinh, đoàn khách và các nhóm tham quan. Người đến làng nghề không chỉ mua một chiếc quạt mà còn có thể tìm hiểu quy trình, tự tay thực hiện một số công đoạn và trải nghiệm đời sống người thợ. Đây cũng là cách tạo thêm nguồn thu, đưa giá trị nghề truyền thống đến gần hơn với khách hàng.

Công nghệ phải giải được bài toán từ cơ sở

Chia sẻ tại Toạ đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững” do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức, ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, các nghị quyết của HĐND thành phố nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026, đang mở thêm cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố về chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn thành phố Hà Nội, được cụ thể hóa bằng chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các sản phẩm chuyển đổi số, kinh tế số. Tổng nguồn lực dự kiến dành cho chương trình khoảng 50 tỷ đồng, với sự phối hợp của các nhà cung cấp, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ, cùng các ngân hàng để mở rộng khả năng tiếp cận.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Đối với hộ sản xuất làng nghề, những hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực khi chi phí đầu tư công nghệ vẫn là rào cản. Việc được tiếp cận các sản phẩm số phù hợp quy mô, có hỗ trợ chi phí ban đầu sẽ giúp cơ sở từng bước thay đổi phương thức quản lý, quảng bá, bán hàng mà không phải tự gánh toàn bộ khoản đầu tư.

Cùng với chuyển đổi số, khoa học công nghệ cần hướng đến giải quyết những vấn đề tồn tại trong sản xuất, đặc biệt là ô nhiễm môi trường. Theo ông Trần Quang Hưng, thành phố Hà Nội đang thúc đẩy sự phối hợp giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất để nghiên cứu, phát triển giải pháp giảm chi phí môi trường và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 của HĐND thành phố về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cũng mở ra điều kiện triển khai, đánh giá một số mô hình, giải pháp mới trong phạm vi và thời gian xác định.

Thực tế tại các làng nghề cho thấy bài toán môi trường không thể giải quyết bằng một mô hình chung. Mỗi ngành sản xuất có đặc điểm chất thải, lưu lượng và tải lượng khác nhau; việc thu gom, phân loại, xử lý cần được tính toán theo từng nhóm nghề, từng khu vực. Thay vì chỉ đầu tư mặt bằng hoặc xây dựng trạm xử lý, cần quan tâm cả khả năng vận hành, chi phí điện, hóa chất, bảo trì, xử lý bùn thải và nhân lực kỹ thuật.

Đối với những khu vực có nhiều cơ sở sản xuất tập trung, giải pháp xử lý theo cụm, sử dụng chung hạ tầng nhưng phân định rõ trách nhiệm từng cơ sở và đơn vị vận hành có thể giúp giảm chi phí. Những dòng thải gây khó khăn cho hệ thống chung cần được tách riêng, xử lý sơ bộ trước khi đấu nối. Hiệu quả cũng phải được đánh giá bằng lượng chất thải thực tế được thu gom, xử lý và chất lượng đầu ra, thay vì chỉ căn cứ vào công trình đã hoàn thành.

Từ nâng năng suất, mở rộng thị trường đến giảm tác động môi trường, khoa học công nghệ đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi làng nghề. Song, theo ông Trần Quang Hưng, để các chính sách thực sự phát huy hiệu quả, không thể chỉ trông chờ vào cơ quan quản lý. Hiệp hội, doanh nghiệp, hộ sản xuất, ngân hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ cần cùng tham gia, xây dựng phương án khả thi, theo dõi tiến độ và gắn hỗ trợ với nhu cầu thực tế.