Nhờ vốn vay NHCSXH Gia Lâm, anh Nguyễn Hữu Duy (thôn Giang Cao, xã Bát Tràng) mở rộng xưởng gốm, tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương.Ảnh: MH

Đầu tư để nâng tầm sản phẩm

Từ 200 đến 700 triệu đồng là mức giá của những thiết bị như máy gia công điều khiển bằng máy tính, máy thêu tự động được các nghệ nhân và đại diện làng nghề Hà Nội đề cập khi kiến nghị hỗ trợ đổi mới sản xuất. Bên cạnh nhu cầu vốn đầu tư máy móc, người làm nghề cũng mong muốn được hỗ trợ kinh phí đào tạo thợ trẻ, quảng bá sản phẩm và xây dựng không gian sáng tạo chung.

Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề TP. Hà Nội cho biết, một số cơ sở đã chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các kênh bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, hạn chế về nguồn vốn, nhân lực công nghệ và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ khiến quá trình chuyển đổi số tại các làng nghề chưa đồng đều.

Trong khi đó, những thay đổi trong thói quen mua sắm của khách hàng đang mở ra hướng phát triển mới cho thị trường thủ công mỹ nghệ.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Xuân Cường cho biết, doanh nghiệp của ông đã chủ động giảm 70% sản lượng xuất khẩu để tập trung khai thác thị trường trong nước. Theo khảo sát tại doanh nghiệp, 80% khách hàng trẻ mua sản phẩm qua TikTok, Facebook; khoảng 30% đơn hàng được khách hàng gửi ý tưởng phác thảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để thống nhất mẫu sản phẩm trực tuyến.

Trước những thay đổi của thị trường, ông Hoàng Minh Lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội cho rằng, các cơ sở cần kết hợp kỹ thuật truyền thống với thiết kế hiện đại, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc ứng dụng công nghệ cần đi cùng với nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng, kết nối các hệ thống phân phối và đối tác trong, ngoài nước.

Để người làm nghề có thêm nguồn lực đổi mới sản xuất, theo ông Lâm, thành phố áp dụng mức hỗ trợ 50% chi phí mua sắm máy móc, thiết bị tiên tiến, tối đa 500 triệu đồng đối với mỗi cơ sở và 1 tỷ đồng đối với mô hình chuỗi liên kết.

Với hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề, Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế từ những sản phẩm mang bản sắc địa phương. Theo ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, hiện có 1.006 trong tổng số 3.524 sản phẩm OCOP của thành phố liên quan đến làng nghề, chiếm 28,5%.

Bên cạnh đầu tư đổi mới sản xuất, ông Hưng lưu ý việc bảo hộ sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một khoản đầu tư dài hạn cho thương hiệu và sản phẩm. Chi phí đăng ký bảo hộ ban đầu nhỏ hơn nhiều so với những thiệt hại có thể phát sinh khi xảy ra tranh chấp thương hiệu.

Đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ là một trong những nhu cầu của các cơ sở làng nghề Hà Nội nhằm nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm.Ảnh: MH

Thêm cơ hội từ quản trị dòng tiền

Có sản phẩm được nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu huy động vốn để mở rộng thị trường, song không phải hộ kinh doanh nào cũng thuận lợi trong việc tìm kiếm đối tác.

Từ kinh nghiệm kết nối đầu tư, bà Trần Phượng, Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) nhận thấy, phương thức quản lý còn mang tính gia đình là một trong những trở ngại đối với quá trình hợp tác giữa nhà đầu tư và hộ kinh doanh.

Thông tin về doanh thu, dòng tiền và các khoản thu chi chưa được ghi nhận có hệ thống khiến nhà đầu tư khó đánh giá quy mô, hiệu quả hoạt động cũng như tiềm năng phát triển của cơ sở sản xuất.

Theo bà Phượng, việc thực hiện hóa đơn điện tử, kê khai thuế và chuyển đổi số cần được nhìn nhận như cơ hội để các hộ kinh doanh đổi mới phương thức hoạt động, minh bạch tài chính, nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận nguồn vốn đầu tư.

Từ phía ngân hàng, bà Phùng Hạnh Nga, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh địa bàn Hà Nội, Hội sở chính BIDV nhận định, chuyển đổi số tài chính tại nhiều làng nghề hiện vẫn chủ yếu dừng ở giao dịch qua tài khoản ngân hàng và thanh toán bằng mã QR.

Theo bà Nga, khi dữ liệu giao dịch được kết nối với hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán, doanh thu có thể được cập nhật trực tiếp vào hệ thống quản lý, phục vụ lập báo cáo thuế. Tiến tới quản trị dòng tiền thông minh, các cơ sở có thêm căn cứ đưa ra quyết định kinh doanh và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Tuy nhiên, đại diện ngân hàng cũng chỉ ra những trở ngại về chi phí đầu tư công nghệ, kỹ năng số và sự thiếu đồng bộ giữa các hệ thống phần mềm. Trong khi phải sử dụng nhiều ứng dụng riêng biệt, không ít hộ kinh doanh chưa nhận diện đầy đủ lợi ích kinh tế của việc tự động hóa các nghiệp vụ tài chính.

Để giảm một phần chi phí ứng dụng công nghệ, Hà Nội dành 50 tỷ đồng cho đợt cấp phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử đầu tiên năm 2026. Trong phương án phân bổ ban đầu, 5 tỷ đồng dành riêng cho nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh tại bốn làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ và Sơn Đồng.

Mức hỗ trợ đối với từng sản phẩm, dịch vụ không quá 70% chi phí sử dụng. Khác với vốn tín dụng hay nguồn vốn huy động từ nhà đầu tư, khoản kinh phí này được thực hiện thông qua phiếu hỗ trợ để giảm chi phí ứng dụng công nghệ.

Đáng chú ý, một số ngân hàng cũng đang nghiên cứu các sản phẩm tài chính hỗ trợ chi phí cho hộ kinh doanh lần đầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số, tạo thêm điều kiện để các cơ sở đầu tư phát triển.

Ông Trần Quang Hưng nhấn mạnh sự tham gia của “hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng và hộ sản xuất” trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ.

Cùng với đó, bà Trần Phượng đề xuất các tổ chức tài chính đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ tiếp cận vốn; doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp tích hợp phù hợp với nhu cầu thực tế. Theo các chuyên gia, sự đồng hành giữa các đơn vị sẽ góp phần giúp người làm nghề nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và chuyển những giá trị truyền thống thành lợi thế kinh tế.