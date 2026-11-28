Sở hữu những sản phẩm thủ công có lịch sử hàng trăm năm, bí quyết sản xuất được lưu truyền qua nhiều thế hệ và bản sắc văn hóa riêng, các làng nghề Hà Nội có nhiều lợi thế để phát triển thị trường.

Tuy nhiên, từ một sản phẩm được người tiêu dùng biết đến đến việc hình thành thương hiệu có sức cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất và thu hút dòng vốn đầu tư vẫn là chặng đường không dễ dàng.

Thực tế, không ít cơ sở sản xuất vẫn vận hành theo phương thức gia đình, quản lý chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thiếu dữ liệu tài chính và chưa chú trọng bảo hộ tài sản trí tuệ. Những hạn chế này khiến giá trị của sản phẩm chưa được khai thác tương xứng, đồng thời trở thành rào cản khi các cơ sở muốn tiếp cận vốn, công nghệ và những kênh phân phối hiện đại.

Đây cũng là những vấn đề được đặt ra tại tọa đàm "Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững" do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức ngày 27/11/2026.

Gỡ điểm nghẽn vốn từ minh bạch hoạt động kinh doanh

Theo ông Trần Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Thành phố hiện có 3.524 sản phẩm OCOP trong đó 28,5%, tương đương 1.006 sản phẩm có liên quan đến làng nghề. Đây là nguồn lực đáng kể để phát triển kinh tế địa phương, khai thác lợi thế sản xuất truyền thống và gia tăng giá trị cho các sản phẩm đặc trưng của Thủ đô.

Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng này các cơ sở sản xuất cần từng bước thay đổi phương thức hoạt động nhất là trong quản lý và ứng dụng công nghệ. Thực tế, phần lớn hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại làng nghề vẫn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, nhân lực và khả năng tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số phù hợp.

Nhằm tháo gỡ rào cản này, Hà Nội đang triển khai chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các sản phẩm chuyển đổi số, kinh tế số với sự tham gia của nhiều nhà cung cấp.

Theo đó các đơn vị cung cấp được hỗ trợ thanh toán, trong khi hộ kinh doanh có thể tiếp cận miễn phí những sản phẩm phù hợp với quy mô hoạt động và nhu cầu phát triển thương hiệu. Tổng kinh phí dự kiến dành cho chương trình trong thời gian tới khoảng 50 tỷ đồng.

Ông Trần Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm về các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển làng nghề.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đang phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ để mở rộng khả năng tiếp cận chương trình, đặc biệt đối với các doanh nghiệp làng nghề và hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng cũng đang nghiên cứu các sản phẩm tài chính nhằm hỗ trợ chi phí cho hộ kinh doanh lần đầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số. Qua đó, các cơ sở sản xuất có thêm điều kiện ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nguồn lực tái đầu tư.

Từ thực tế kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư, bà Trần Phượng - Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho rằng, việc thực hiện các quy định mới về hóa đơn điện tử, kê khai thuế và chuyển đổi số không đơn thuần là yêu cầu tuân thủ, mà còn là cơ hội để hộ kinh doanh chuẩn hóa hoạt động tài chính, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Theo bà Phượng, thực tế có những nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm, trong khi các hộ kinh doanh cũng mong muốn huy động thêm nguồn lực để mở rộng sản xuất, phát triển thị trường. Tuy nhiên, quá trình kết nối giữa hai bên không dễ dàng do phương thức quản trị tại nhiều cơ sở vẫn mang tính truyền thống, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và sự tham gia của các thành viên trong gia đình.

Hoạt động kinh doanh thường được ghi chép theo thói quen, thiếu hệ thống thông tin đầy đủ về doanh thu, dòng tiền, các khoản thu chi. Điều này khiến nhà đầu tư khó đánh giá chính xác quy mô, hiệu quả hoạt động cũng như tiềm năng phát triển của cơ sở sản xuất.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hộ kinh doanh khó tiếp cận nguồn vốn đầu tư. Khi dữ liệu tài chính chưa minh bạch, mô hình quản trị chưa được chuẩn hóa, khả năng thuyết phục nhà đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ bị hạn chế.

"Các hộ kinh doanh cần nhìn nhận những thay đổi về chính sách và yêu cầu chuyển đổi số như một cơ hội để nâng cấp mô hình hoạt động, thay vì chỉ coi đó là áp lực phát sinh chi phí. Quá trình này cần được triển khai đồng bộ trên 5 trụ cột", bà Phượng nhấn mạnh.

Bà Trần Phượng - Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) phân tích những điểm nghẽn trong quản trị và thu hút vốn đầu tư tại các cơ sở làng nghề.

Trong đó, theo bà thị trường là yếu tố đầu tiên. Các hộ kinh doanh cần chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô, tiếp cận khách hàng mới, thay vì chỉ duy trì hoạt động trong phạm vi nhỏ lẻ như trước đây.

Tiếp đến là năng lực quản trị. Việc nâng cao kỹ năng quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất và kiểm soát tài chính sẽ giúp cơ sở kinh doanh vận hành ổn định, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Trụ cột thứ ba là xây dựng thương hiệu, gắn với bảo hộ sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ giá trị, bản sắc riêng và tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm làng nghề.

Trụ cột thứ tư là con người. Dù công nghệ ngày càng giữ vai trò quan trọng, con người vẫn là chủ thể vận hành và làm chủ quá trình chuyển đổi số. Do đó, nâng cao trình độ, kỹ năng và năng lực thích ứng của nguồn nhân lực là yêu cầu không thể thiếu.

Về giải pháp chuyển đổi mô hình sản xuất xanh để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Âu - Mỹ, bà Trần Phượng cho biết, Mỹ và châu Âu hiện có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm truyền thống, nhất là sản phẩm làng nghề Việt Nam. Tuy nhiên, để tiếp cận những thị trường này, cơ sở sản xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao, với nhiều chỉ số, tiêu chí tùy theo đặc thù từng lĩnh vực.

Theo bà Phượng, doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm mà còn phải minh bạch hóa các giá trị của sản phẩm. Yêu cầu đặt ra là phải xanh từ nguyên liệu, quy trình sản xuất đến các công đoạn liên quan; đồng thời công khai thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và các thông số cần thiết. Đây là yếu tố giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh khi tham gia thị trường quốc tế.

Chuyển đổi xanh để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu

Cùng với tháo gỡ rào cản về vốn và công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, thương mại hóa tài sản vô hình và mở rộng thị trường đang trở thành những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đổi mới mô hình phát triển làng nghề Hà Nội.

Ông Trần Quang Hưng cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đang hỗ trợ các hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, nhất là trong quá trình đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử và kênh phân phối.

"Bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sẽ tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời là bước phát triển thương hiệu trên thị trường trong nước cũng như quốc tế", ông Trần Quang Hưng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vai trò của sở hữu trí tuệ trong bảo vệ những tài sản vô hình như thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng, bí quyết công nghệ và nội dung sáng tạo.

Một số nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận sau khi được cấp văn bằng bảo hộ cũng chưa phát huy hết giá trị do thiếu cơ chế quản lý, kiểm soát chất lượng, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, việc thiếu chủ động đăng ký bảo hộ có thể khiến cơ sở sản xuất đối diện nguy cơ mất quyền khai thác thương hiệu, phát sinh chi phí thay đổi bao bì, nhãn mác, xử lý hàng hóa vi phạm, chi phí pháp lý và bồi thường thiệt hại.

Trong khi đó chi phí nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ ban đầu nhỏ hơn nhiều so với những thiệt hại có thể phát sinh. Vì vậy, bảo hộ sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận là khoản đầu tư cho sự phát triển lâu dài của thương hiệu và sản phẩm.

Du khách chăm chú quan sát các sản phẩm mây tre đan tinh xảo của làng nghề Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, Hà Nội).

Bên cạnh đó vấn đề môi trường cũng là thách thức cần được giải quyết trong quá trình đổi mới mô hình phát triển làng nghề Hà Nội.

"Để giảm chi phí môi trường và chi phí tuân thủ cần tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, nhà khoa học và các cơ sở sản xuất. Các giải pháp xử lý cần được thiết kế theo đặc tính của từng lĩnh vực, đồng thời khuyến khích các cơ sở liên kết sử dụng chung hạ tầng nhằm tiết kiệm nguồn lực đầu tư", ông Trần Quang Hưng cho hay.

Đáng chú ý, theo ông Hưng việc lựa chọn công nghệ xử lý môi trường không thể chỉ căn cứ vào chi phí đầu tư ban đầu. Các cơ sở cần tính toán đầy đủ chi phí vận hành, bảo trì, nhân lực kỹ thuật và hiệu quả xử lý thực tế để bảo đảm giải pháp có thể duy trì lâu dài.

Một số giải pháp hiện đang được nghiên cứu, trong đó có việc hỗ trợ tiếp nhận công nghệ và triển khai thí điểm tại một số khu vực, trong đó có Bát Tràng.

Đây là hướng tiếp cận cần thiết trong bối cảnh nhiều làng nghề đang phải đối mặt với yêu cầu vừa duy trì hoạt động sản xuất, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về môi trường và chất lượng sản phẩm. Nếu không có giải pháp phù hợp, chi phí tuân thủ có thể trở thành gánh nặng đối với những cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ.

Từ bài toán vốn, công nghệ đến quản trị, thương hiệu và môi trường có thể thấy phát triển làng nghề Hà Nội không chỉ là câu chuyện bảo tồn những phương thức sản xuất truyền thống.

Quan trọng hơn, đó là quá trình tổ chức lại nguồn lực, nâng cấp năng lực sản xuất và đưa các giá trị văn hóa vào chuỗi giá trị kinh tế.

Khi công nghệ được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế, dữ liệu tài chính trở thành công cụ quản trị, tài sản trí tuệ được bảo vệ và các tiêu chuẩn môi trường được chú trọng, sản phẩm làng nghề sẽ có thêm cơ hội nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và tiếp cận các nguồn vốn đầu tư.

"Các chính sách hỗ trợ chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được chia sẻ, triển khai với sự tham gia của hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng và hộ sản xuất. Đây là cơ sở để những sản phẩm làng nghề Hà Nội nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thương hiệu gắn với giá trị truyền thống và hướng tới thị trường bền vững", ông Trần Quang Hưng nhấn mạnh.