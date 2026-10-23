Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, địa phương tại buổi khảo sát trên địa bàn xã Lộc Ninh.

Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Ngày 23/10, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Tây Ninh về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã khảo sát thực tế và làm việc tại 2 địa phương là xã Lộc Ninh và phường Tân Ninh.

Tại xã Lộc Ninh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng đoàn đã khảo sát một số điểm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo các nhà trường về tình hình tổ chức, hoạt động sau sắp xếp.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Hồng Phúc ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các trường học trên địa bàn phường Tân Ninh trong quá trình hoạt động sau sắp xếp.

Theo bà Đặng Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh, trước khi sắp xếp, mạng lưới giáo dục công lập trên địa bàn có 9 trường, gồm: 3 trường mầm non, mẫu giáo; 3 trường tiểu học; 2 trường trung học cơ sở và 1 trường tiểu học và trung học cơ sở. Sau sắp xếp, toàn xã còn 6 trường, gồm: 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở và 1 trường tiểu học và trung học cơ sở (giảm 3 đầu mối, tương ứng 33,33%).

Tổng số viên chức tại các trường học là 257 người, gồm: 16 cán bộ quản lý, 219 giáo viên và 22 nhân viên. Sau khi điều chuyển, cân đối nhân sự trong xã, đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên được bố trí, sắp xếp, không phát sinh dôi dư cán bộ. Các trường tiếp tục quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của những đơn vị trước sáp nhập theo mô hình trường chính, phân hiệu và điểm trường, nhằm bảo đảm điều kiện học tập, hạn chế ảnh hưởng đến học sinh.

Tuy nhiên bà Đặng Thị Lệ cũng nhận định, quy mô các đơn vị sau sáp nhập lớn hơn, địa bàn quản lý rộng, làm gia tăng khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ quản lý. Việc sắp xếp, bố trí lại công tác chuyên môn đối với đội ngũ viên chức bước đầu còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, một số trường hiện còn thiếu nhân viên y tế, thư viện tại điểm trường chính và phân hiệu, chưa tuyển dụng được nhân sự để đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Đoàn khảo sát HĐND tỉnh Tây Ninh khảo sát thực tế cơ sở vật chất tại Trường Trung học cơ sở Lộc Ninh.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lộc Ninh cho biết, sau sắp xếp, hoạt động của trường cơ bản ổn định, không làm gián đoạn việc dạy và học. Công tác quản lý, điều hành được duy trì thống nhất; đội ngũ nhà trường có tinh thần trách nhiệm và cơ bản đồng thuận với việc tổ chức hoạt động sau sắp xếp. Trường có 68 phòng, trong đó 58 phòng kiên cố và 10 phòng bán kiên cố, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học. Chất lượng giáo dục được giữ vững và từng bước nâng cao; các hoạt động giáo dục được tổ chức theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Tuy nhiên, quy mô trường, lớp và học sinh lớn tạo áp lực cho công tác quản lý, điều hành. Việc duy trì trường chính và phân hiệu cũng đòi hỏi thêm nguồn lực trong kiểm tra, phối hợp và sử dụng cơ sở vật chất. Một bộ phận học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong một số trường hợp chưa thường xuyên.

Lãnh đạo nhà trường kiến nghị tiếp tục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị; rà soát nhu cầu giáo viên theo từng môn học, vị trí việc làm để phù hợp với quy mô học sinh và yêu cầu chương trình giáo dục. Đồng thời, nhà trường cần được quan tâm đầu tư hạ tầng, thiết bị phục vụ chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ của đội ngũ.

Đoàn khảo sát HĐND tỉnh Tây Ninh khảo sát thực tế công tác dạy và học tại Trường Mầm non Thái Chánh, phường Tân Ninh.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với các đơn vị, đoàn khảo sát đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, trong đó có việc bố trí giáo viên giảng dạy đúng chuyên môn, bảo đảm khoảng cách đi học phù hợp cho học sinh, đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối dữ liệu giữa ngành giáo dục với địa phương, giữa các điểm trường. Đây là những nội dung cần được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm chất lượng và sự ổn định trong hoạt động dạy học.

Tại các nơi khảo sát, đoàn đã ghi nhận các kiến nghị của các đơn vị. Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị được các trường bổ sung tại buổi làm việc, đoàn đề nghị tổng hợp đầy đủ vào báo cáo để HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, đánh giá thực tế; từ đó kiến nghị giải pháp tháo gỡ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sắp xếp mạng lưới trường lớp, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Tây Ninh khảo sát thực tế tại các phòng chức năng của Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Tân Ninh.

Tại phường Tân Ninh, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Tây Ninh do Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Phúc làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại Trường Mầm non Thái Chánh, Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Tại đây, đoàn lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình tổ chức và duy trì hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp.