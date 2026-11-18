Phát huy vai trò GS, PBXH, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Mô hình "Lắng nghe dân nói" tại phường Đồng Sơn - Ảnh: Q.V

Tại phường Đông Hà, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp với Công an phường tổ chức diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2026” nhằm củng cố an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đồng thời để Nhân dân có thể trực tiếp tham gia phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Đông Hà Nguyễn Hồng Hải cho biết, thông qua diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2026” nhằm tập trung trao đổi về tình hình an ninh, trật tự tại khu dân cư; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, phát hiện và cung cấp thông tin về hành vi vi phạm, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, văn minh.

Nhằm tạo cầu nối trực tiếp giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, khẳng định quyết tâm hành động: Lắng nghe đi đôi với giải quyết triệt để các vấn đề từ cơ sở, tháng 7/2026, Ủy ban MTTQVN phường Ba Đồn ra mắt mô hình “Lắng nghe dân nói”, đánh dấu bước đổi mới trong phương thức tập hợp, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của Nhân dân thông qua ứng dụng công nghệ số.

Theo đó, thông qua việc ứng dụng mã QR và nền tảng số, người dân có thể dễ dàng gửi ý kiến, kiến nghị, phản ánh về những vấn đề phát sinh trong đời sống dân cư một cách nhanh chóng, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi. Việc triển khai mô hình không chỉ mở rộng kênh tiếp nhận thông tin từ cơ sở mà còn góp phần nâng cao hiệu quả tương tác giữa Mặt trận với Nhân dân theo hướng công khai, minh bạch và kịp thời.

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GS, PBXH, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Trong đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức triển khai 2 cuộc giám sát chuyên đề nội dung “Quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, đời sống Nhân dân” tại 12 đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và giám sát “Việc thực hiện một số thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của chính quyền cấp xã từ tháng 7/2025 đến quý III/2026” tại 6 đơn vị cấp xã. Tổ chức khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị định số 185/2026/NĐ-CP tại 77 xã, phường trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức trực tiếp và nghiên cứu báo cáo.

Ủy ban MTTQVN tỉnh giám sát việc quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường tại xã Hướng Hiệp - Ảnh: Q.V

Mặt khác, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai nghiêm túc, chủ động, ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định. Trong đó, đã tham gia đóng góp ý kiến vào 69 dự thảo văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026, bảo đảm chất lượng, bám sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện nội dung các dự thảo trước khi ban hành.

Các tổ chức chính trị-xã hội giám sát, tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, lao động, việc làm, thanh niên, phụ nữ, trẻ em và an sinh xã hội. Các hội quần chúng tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, tư vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội về kết quả hoạt động từ đầu năm 2026 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban MTTQVN tỉnh cần nghiên cứu, lựa chọn những chuyên đề trọng tâm, có tính xuyên suốt để tập trung triển khai kiểm tra, giám sát. Các tổ chức chính trị-xã hội phải chuyển mạnh từ phương thức hoạt động mang tính phong trào sang chủ động đảm nhận nhiệm vụ cụ thể. Qua đó, khẳng định rõ hơn vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh khẳng định, thời gian qua, hệ thống MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh đã chủ động thích ứng, bảo đảm hoạt động ổn định sau sắp xếp; đẩy mạnh nâng cao năng lực tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở; đồng thời chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Trong đó, công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; chức năng GS, PBXH của Mặt trận được chú trọng; công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới theo hướng truyền thông số; nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Yêu cầu đặt ra hiện nay là không ngừng đổi mới hoạt động GS, PBXH; nhất là việc lựa chọn nội dung GS, PBXH bám sát các vấn đề thiết thực với đời sống Nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của từng cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong giai đoạn mới.