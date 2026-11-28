Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” giúp các em trải nghiệm hoạt động nghị trường, thảo luận, chất vấn và đề xuất giải pháp cho những vấn đề liên quan đến mình.(Ảnh: HẢI LÂM)

Tạo diễn đàn để trẻ em thực hiện quyền tham gia

Theo Điều 74 và Điều 78 Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em có quyền tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến mình. Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền này. Tinh thần đó cũng được nhấn mạnh trong Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mô hình được tổ chức lần đầu vào năm 2023 với 263 đại biểu thiếu nhi đến từ 63 tỉnh, thành phố. Các em cùng thảo luận về những vấn đề thiết thực như phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em và tương tác lành mạnh trên môi trường mạng.

Năm 2023, phiên họp đầu tiên có 263 đại biểu thiếu nhi đến từ 63 tỉnh, thành phố, thảo luận về phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em và tương tác lành mạnh trên môi trường mạng. Tại phiên họp lần thứ II năm 2024, 306 đại biểu trẻ em trao đổi về phòng, chống bạo lực học đường.

Đến năm 2024, phiên họp lần thứ II có 306 đại biểu trẻ em tham gia, tập trung vào hai chủ đề phòng, chống bạo lực học đường và tác hại của thuốc lá, chất kích thích. Tại đây, các đại biểu thiếu nhi được đặt câu hỏi cho những người đóng vai “Bộ trưởng”, trình bày quan điểm và đề xuất giải pháp, thể hiện mong muốn về một môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Điểm đặc biệt của mô hình là trẻ em không chỉ được nghe phổ biến kiến thức mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình thảo luận, phản biện và kiến nghị. Qua đó, các em có điều kiện rèn luyện kỹ năng trình bày, tư duy phản biện, tìm hiểu về hoạt động của Quốc hội và nhận thức rõ hơn về quyền, bổn phận, trách nhiệm đối với cộng đồng.

Quan trọng hơn, những ý kiến được đưa ra tại phiên họp giả định là cơ sở để các cơ quan chức năng, tổ chức liên quan lắng nghe, xem xét và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống trẻ em.

Lắng nghe trẻ em kiến nghị giải pháp xây dựng môi trường số an toàn

Trẻ em tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”, qua đó rèn luyện kỹ năng trình bày, tư duy phản biện và nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận, trách nhiệm với cộng đồng.(Ảnh: HẢI LÂM)

Tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức trước, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026 mang chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”. Phiên họp toàn thể được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội; các phiên thảo luận tổ diễn ra tại những phòng họp trong tòa nhà.

Theo thông tin từ Hội đồng Đội Trung ương, hơn 300 đại biểu trẻ em từ 34 tỉnh, thành phố đã được lựa chọn tham gia phiên họp dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/12/2026. Các đại biểu có độ tuổi từ 11 đến dưới 16, gồm 225 nữ, 75 nam và 47 em thuộc các dân tộc thiểu số. Công tác lựa chọn chú trọng tính đại diện, đồng thời quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, mồ côi và những em có ý chí vượt khó vươn lên.

Phiên họp tập trung vào 3 chuyên đề: Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; trang bị năng lực số; phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Trước đó, Hội đồng Đội Trung ương triển khai khảo sát lấy ý kiến trẻ em về 6 nhóm vấn đề gồm: giáo dục đạo đức, lối sống trong kỷ nguyên số; quyền vui chơi, giải trí và phát triển toàn diện; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng môi trường gia đình an toàn; quan tâm trẻ khuyết tật; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Để chuẩn bị cho phiên họp, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến cho phụ trách đoàn và các đại biểu trẻ em chính thức. Tại địa phương, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội cùng cấp tổ chức gặp mặt, chia sẻ và tập huấn cho đoàn đại biểu.

Các đại biểu được tập huấn về hoạt động của Quốc hội, vai trò của đại biểu Quốc hội, tình hình kinh tế - xã hội và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương. Nội dung tập huấn cũng hướng dẫn kỹ năng đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp.

Một điểm đáng chú ý là các đại biểu sẽ được chia thành 10 tổ thảo luận, trực tiếp trao đổi và lựa chọn đại diện trình bày tại phiên họp toàn thể. Các em còn được đảm nhận những vị trí điều hành như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và thành viên Ban Thư ký; một số đại biểu đóng vai các “Bộ trưởng” để giải trình, tiếp thu ý kiến.

Thông qua Phiên họp không chỉ giúp trẻ em trải nghiệm hoạt động nghị trường mà còn tạo cơ hội để các em thể hiện chính kiến, rèn luyện kỹ năng phản biện và đề xuất giải pháp cho những vấn đề liên quan đến mình. Qua đó, tiếng nói và nguyện vọng của trẻ em có thêm cơ hội được lắng nghe, tiếp thu và chuyển hóa thành những hành động thiết thực.