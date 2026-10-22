Lắng nghe, giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Lãnh đạo phường An Khê đối thoại với người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo phường và các phòng chuyên môn trực tiếp giải đáp kiến nghị, đồng thời xác định ưu tiên xử lý những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống người dân; rà soát, xây dựng lộ trình đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị phù hợp với thực tế địa phương.

PHƯƠNG KIẾM

* Ngày 21-10, xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị – xã hội năm 2026.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào chế độ, chính sách sau sắp xếp thôn; hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kết nối tiêu thụ nông sản, tiếp cận vốn vay ưu đãi, học nghề, tạo việc làm, khởi nghiệp và nâng cấp thiết chế thể thao, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số. Lãnh đạo UBND xã và các cơ quan chuyên môn đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét các kiến nghị vượt thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên.