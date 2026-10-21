Lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân vùng dự án cao tốc

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức đúng vào thời điểm tỉnh Điện Biên đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc biệt là Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng nhấn mạnh: Hội nghị góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin với cấp ủy, chính quyền; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở nhất là những vấn đề liên quan đến Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang. Qua đó, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trao đổi, góp ý với cấp ủy, chính quyền; đồng thời tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và theo dõi kết quả.

Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương, du lịch và nâng cao đời sống nhân dân. Quá trình triển khai dự án đặt ra những vấn đề cần quan tâm, nhất là công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư và ổn định đời sống, quỹ đất sản xuất của người dân bị ảnh hưởng. Vì vậy, hội nghị được tổ chức để lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Quang cảnh Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 9 tháng của năm 2026; đồng thời báo cáo tình hình triển khai giai đoạn 1 của Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang cùng những khó khăn, vướng mắc và tác động đến đời sống, sản xuất của nhân dân.

Trong không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, đại diện nhân dân hai xã Mường Ảng và Mường Lạn đã phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại, vướng mắc ở cơ sở liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chế độ chính sách sau tái định cư, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội... Bên cạnh việc phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống dân sinh, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện nhân dân xã Mường Ảng phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ và định hướng giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, qua đó giúp tháo gỡ những vấn đề cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng đề nghị cấp ủy, UBND các xã và các cơ quan chuyên môn liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tiếp nhận, xem xét, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân nhất là đối với những nội dung liên quan đến Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang. Các đơn vị liên quan cần công khai, minh bạch các chính sách liên quan; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân sau hội nghị; kịp thời phản ánh những vấn đề mới phát sinh, không đùn đẩy, né tránh, không để phát sinh điểm nóng hoặc các vụ việc phức tạp kéo dài.