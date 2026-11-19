Người dân thuộc diện ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi tham dự hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Dự án đoạn qua địa bàn phường Chánh Hưng có chiều dài khoảng 2,1km dọc đường Phạm Thế Hiển, với tổng mức đầu tư hơn 13.608 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2031.

Theo kế hoạch, diện tích đất thu hồi khoảng 11,01ha, ảnh hưởng khoảng 2.060 trường hợp (gồm 2.042 trường hợp giải tỏa toàn phần và 18 trường hợp giải tỏa một phần).

Dự án Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi có tổng chiều dài khoảng 8,8km, tác động đến khoảng 6.100 nhà dân ven kênh, với tổng mức đầu tư khoảng 49.000 tỷ đồng. Đây được xem là dự án di dời nhà ven kênh có quy mô vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Sau khi hoàn thành, dự án góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, phát triển giao thông đường thủy, cải thiện môi trường nước, hệ thống thoát nước và phòng chống sạt lở...

Rất đông người dân bị ảnh hưởng bởi dự án bờ Nam kênh Đôi tham gia hội nghị sáng 19-11. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, người dân nêu nhiều thắc mắc liên quan đơn giá bồi thường, phương án bố trí tái định cư, mức hỗ trợ khi bàn giao mặt bằng sớm… Đại diện Phòng bồi thường và phát triển quỹ đất thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng đã lần lượt giải đáp các vấn đề được bà con đặt ra.

Người dân thắc mắc về phương án bồi thường tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Ngô Văn Được, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, chia sẻ: “Chúng tôi xác định, tiến độ dự án rất quan trọng, nhưng sự đồng thuận và quyền lợi của người dân còn quan trọng hơn. Vì vậy, phường sẽ quyết tâm thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch trong từng khâu, không để người dân thiếu thông tin hoặc không được giải đáp những vấn đề liên quan trực tiếp quyền lợi của mình. Qua đó, tạo sự đồng thuận, phối hợp bàn giao mặt bằng, góp phần đưa dự án sớm triển khai, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển của thành phố”.