Lắng nghe, giải đáp kiến nghị của người dân, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Người dân có đất thu hồi thực hiện dự án tham gia đối thoại với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã Yên Định.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thành Phú được triển khai với quy mô 16,4ha, tổng mức đầu tư không quá 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã, thời gian thực hiện 4 năm (2026-2029), 133 hộ gia đình, cá nhân có đất trong phạm vi thu hồi. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển không gian và hoàn thiện kết cấu hạ tầng của địa phương. Theo quy hoạch được duyệt, dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới, gồm: giao thông, san nền, cấp, thoát nước, điện chiếu sáng và các hạng mục liên quan. Qua đó, góp phần chỉnh trang không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân, đồng thời tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khâu quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân, xã Yên Định đã chủ động triển khai các bước theo quy định, chú trọng công tác tuyên truyền, công khai thông tin và đối thoại với các hộ có đất bị ảnh hưởng. Ngay từ tháng 9/2026, xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn Quán Lào 2 và các hộ gia đình, cá nhân có đất dự kiến bị thu hồi; thông tin đến Nhân dân các quyết định của UBND tỉnh, UBND xã và kế hoạch thu hồi đất; đồng thời phổ biến mục đích, ý nghĩa, quy mô, phạm vi thực hiện dự án, các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Quy trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm diện tích đất, tài sản trên đất và các bước lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường cũng được thông tin cụ thể để người dân nắm bắt, giám sát. Cùng với đó, đại diện lãnh đạo xã đã trao đổi, giải đáp những nội dung người dân quan tâm liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trình tự thu hồi đất và quá trình triển khai dự án.

Tiếp đó, ngày 17/10, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án.

Là một trong những hộ dân có diện tích đất thu hồi lớn, với 3.117,2m2, ông Trịnh Hữu Na chia sẻ: “Tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của địa phương và mong các cấp thẩm quyền thực hiện đúng, đủ chính sách đền bù theo quy định để bà con không chịu thiệt thòi. Gia đình sẵn sàng sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư”.

Ông Trịnh Hữu Na tham gia ý kiến tại buổi đối thoại với lãnh đạo xã Yên Định.

Cùng chung mong muốn dự án sớm được triển khai, bà Lê Thị Hà (hộ dân có 1.186,2m2 đất bị thu hồi) bày tỏ: “Chúng tôi nhất trí cao với chủ trương chung. Bên cạnh việc bồi thường đúng quy định, bà con rất mong được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm để có thêm nguồn thu nhập ổn định cuộc sống”.

Đồng chí Vũ Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Định, cho biết: “Việc thu hồi đất để triển khai các dự án phát triển hạ tầng luôn gắn với những thay đổi nhất định trong đời sống, sinh kế của người dân. Vì vậy, việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến là dịp để chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Khi thông tin được công khai, chính sách được giải thích rõ ràng, quyền lợi chính đáng được quan tâm, người dân sẽ hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng địa phương. Đây cũng là cách làm thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền xã Yên Định trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”.