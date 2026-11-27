Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Xuân Phú

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri những nội dung cơ bản và kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đồng thời thông báo về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 92 lượt phát biểu, trong đó có 83 lượt tham gia góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết và 6 lượt phát biểu về những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Xuân Phú

Bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp và những đóng góp tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri các địa phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia thảo luận, xây dựng chính sách, pháp luật. Đồng thời, cử tri cũng thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở và đề xuất nhiều vấn đề cần được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Trong đó, cử tri kiến nghị cần tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh; có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị làm rõ cơ chế hoạt động, chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, có chính sách hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, tái đàn gia súc, gia cầm sau dịch bệnh.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Xuân Phú

Đáng chú ý, nhiều ý kiến tập trung phản ánh những bất cập trong công tác quản lý đất đai, nhất là tình trạng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân còn tồn đọng, chậm được giải quyết. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm rà soát, xác định nguyên nhân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để giải quyết dứt điểm các hồ sơ đủ điều kiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ngoài ra, cử tri cũng đề cập một số vấn đề dân sinh khác, đề nghị chính quyền các cấp quan tâm, kịp thời giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cử tri phát biểu kiến nghị đến đoàn đại biểu. Ảnh: Xuân Phú

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải quyết. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Vũ Khiêm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến thẳng thắn, thiết thực của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, những kiến nghị được nêu tại buổi tiếp xúc đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, sản xuất và những vấn đề người dân đang quan tâm, cần được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thấu đáo.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương chủ động rà soát, làm rõ từng nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền, sớm có phương án giải quyết và trả lời cử tri, nhất là những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đồng thời theo dõi kết quả thực hiện để kịp thời thông tin đến cử tri.