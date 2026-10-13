Lắng nghe, đối thoại để tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng

"Gật đầu" sau những buổi tiếp xúc

Cứ cuối tuần, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa cùng các tổ công tác tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc các hộ dân trong vùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Tại đây, cán bộ địa phương lắng nghe, giải đáp những băn khoăn liên quan đến việc thu hồi đất, từng bước vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, cho biết, địa phương chú trọng cung cấp thông tin về định hướng phát triển và lợi ích của dự án đến người dân. Khi hiểu rõ hơn, nhiều hộ dân từ chưa đồng thuận đã tự nguyện bàn giao mặt bằng. Đến nay, tỷ lệ thu hồi đất của dự án đạt 97% trong tổng số 522ha thuộc phạm vi thu hồi đất để triển khai dự án của phường Đông Hòa.

Lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu chủ trì buổi làm việc với người dân về giải phóng mặt bằng Dự án đường ven sông Sài Gòn. Ảnh: LÊ XUÂN

Tại các phường Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An, công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường ven sông Sài Gòn cũng đạt được kết quả khả quan nhờ tăng cường đối thoại với người dân. Dự án có chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 7.600 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các địa phương phải hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 31-12-2026.

Để đạt được tiến độ, phường Lái Thiêu ưu tiên gặp gỡ, trao đổi với những hộ còn vướng mắc để làm rõ các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ông Trần Minh H. (ngụ khu phố Long Thới) từng băn khoăn về mức hỗ trợ khi kết cấu nhà ở bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng.

Song, lãnh đạo phường đã trực tiếp gặp ông, giải thích; cán bộ chuyên môn đến nhà khảo sát, ghi nhận để tìm cách giải quyết. "Cách làm này giúp gia đình tôi yên tâm hơn trong quá trình bàn giao mặt bằng", ông H. chia sẻ.

Tính đến ngày 5-10, phường Lái Thiêu đã tổ chức hai buổi làm việc với các hộ chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Qua trao đổi, phần lớn hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nhận tiền bồi thường từ hơn 50% (vào tháng 8) tăng lên hơn 70% chỉ sau 2 tháng. Kết quả này tạo thêm cơ sở để địa phương tiếp tục vận động, tháo gỡ vướng mắc đối với các hộ còn lại.

Lắng nghe, giải quyết từng nguyện vọng

Ông Đoàn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, cho hay, vấn đề người dân quan tâm nhiều nhất là mức bồi thường, chính sách hỗ trợ, điều kiện tái định cư và sinh kế sau khi bàn giao mặt bằng.

Nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của người dân, UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thành lập tổ công tác gặp gỡ, vận động, thuyết phục người dân bằng cách giải thích rõ phương án bồi thường, hỗ trợ và quyền lợi liên quan để người dân hiểu đúng và an tâm.

Đối với những khó khăn, kiến nghị thuộc thẩm quyền, UBND phường chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, xác minh, làm rõ từng nội dung để tham mưu hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường xem xét, đề xuất hướng xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ.

“Khi các chính sách được giải thích rõ ràng, công khai và quyền lợi chính đáng được quan tâm, người dân sẽ hiểu, chia sẻ và đồng thuận”, ông Đoàn Tấn Dũng cho biết.

“Quá trình vận động bàn giao mặt bằng Dự án đường ven sông Sài Gòn giúp địa phương tích lũy nhiều kinh nghiệm trong triển khai các công trình trọng điểm”, ông Đoàn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, cho biết.

Tại phường Đông Hòa, cùng với Dự án khu đô thị ĐHQG TPHCM, địa phương đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như tuyến đường nối từ ngã ba Suối Lồ Ồ vào KCN Dapark; mở rộng xa lộ Hà Nội (giai đoạn 2), đoạn từ khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM đến ngã ba Tân Vạn; mở mới đường Đông Tây, đoạn từ quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo.

Thời gian qua, công tác vận động đã mang lại chuyển biến tích cực tại Dự án mở mới đường Đông Tây. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường cho 112/180 hồ sơ, với tổng số tiền hơn 412 tỷ đồng. Phường Đông Hòa sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Nguyễn Văn Yêm chia sẻ: Công tác vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn được lãnh đạo phường đặc biệt quan tâm. Hiện nay, phường đã thành lập các tổ công tác tiếp xúc, nắm rõ các vướng mắc để giải quyết cụ thể từng trường hợp, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án.

Từ cách làm minh bạch, hướng đến lợi ích người dân, nhiều xã phường đã tạo chuyển biến tích cực trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tạo tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.