Các khách mời tham gia chương trình.

Chương trình mang đến những câu chuyện đời thực đầy xúc động. Từng có thời gian lầm lỡ, người xem thường pháp luật, người chìm trong vòng xoáy ma túy, cả hai đã phải trải qua hành trình dài đối diện với sai lầm, vượt qua mặc cảm để tìm lại chính mình. Từ những người từng đứng bên lề cuộc sống, hôm nay họ trở thành những thành viên tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Không né tránh những vấp ngã trong quá khứ, mỗi câu chuyện là một lời cảnh tỉnh chân thực về cái giá phải trả khi buông mình trước những cám dỗ. Nhưng hơn hết, đó còn là minh chứng rằng một khi có quyết tâm thay đổi và được trao cơ hội, con người hoàn toàn có thể đứng dậy, làm lại cuộc đời. Đặc biệt, sự yêu thương của gia đình, sự kiên trì đồng hành của lực lượng Công an và các hội, đoàn thể chính là điểm tựa giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để bước tiếp.

Từ những chia sẻ chân thành ấy, các em thanh thiếu niên đã mạnh dạn đặt câu hỏi, trao đổi về cách vượt qua mặc cảm, ứng xử trước những lời rủ rê, lôi kéo của bạn bè xấu và bản lĩnh trước những cám dỗ trong cuộc sống. Những câu chuyện không còn là bài học được truyền đạt một chiều mà trở thành những trải nghiệm thực tế, giúp các em tự nhìn nhận, soi chiếu và lựa chọn cách sống đúng đắn cho mình.

Thượng tá Trịnh Trường Nhơn-Trưởng Công an phường Hải Châu mong muốn các em xem câu chuyện của hai vị khách mời là bài học quý giá, biết trân trọng tình yêu thương, sự quan tâm và những cơ hội mà gia đình, xã hội dành cho mình; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, ý thức chấp hành pháp luật, quyết tâm tránh xa những cám dỗ và không để bản thân vướng vào con đường sai phạm.

Có thể thấy, một câu chuyện thật có sức lay động hơn nhiều lời khuyên. Lắng nghe để hiểu, để biết sợ những sai lầm và biết lựa chọn con đường đúng đắn. Đó cũng là giá trị mà chương trình "Lắng nghe câu chuyện đời tôi" hướng đến; không để bất kỳ thanh thiếu niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình trưởng thành, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.