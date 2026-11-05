Lắng nghe để tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

Đối thoại thực chất, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Sáng 5/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh chủ trì, với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Jung Jung Tae, đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam (KOTRA), Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, hoạt động đối thoại thường niên được duy trì từ năm 2021 đến nay đã trở thành kênh trao đổi trực tiếp, thực chất giữa chính quyền và doanh nghiệp, góp phần kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thông thoáng.

Hiện TP Hồ Chí Minh là địa phương tập trung cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm việc và học tập lớn nhất cả nước, với hơn 4.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động. Đây là cộng đồng nhà đầu tư có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế của thành phố.

Ông Jung Jung Tae, Tổng lãnh sự Hàn Quốc đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền TP Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Jung Jung Tae đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền thành phố và các cơ quan hữu quan đối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo ông, bên cạnh việc thu hút dòng vốn mới, công tác hỗ trợ để các doanh nghiệp đang hiện diện yên tâm duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất chính là thông điệp thuyết phục nhất đối với các nhà đầu tư tiềm năng, góp phần tạo động lực để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tại hội nghị năm nay, phía Hàn Quốc tập trung trao đổi 3 kiến nghị trọng tâm của Chủ tịch KOCHAM, 9 nhóm vấn đề chung của doanh nghiệp hội viên, 2 kiến nghị cụ thể liên quan đến đất đai, thuế và 2 tham luận chuyên đề về cải thiện thể chế, hạ tầng, xây dựng.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Trước đó, từ tháng 6/2026, ITPC đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, KOCHAM và KOTRA triển khai công tác chuẩn bị, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp. Tổng cộng 15 nội dung kiến nghị liên quan đến thuế, hải quan, lao động, xuất nhập cảnh và thủ tục hành chính về đầu tư đã được tiếp nhận, phân nhóm và chuyển đến 13 sở, ngành, đơn vị liên quan. Đến ngày 12/10, cả 13 cơ quan đã gửi văn bản phản hồi đầy đủ để giải đáp, hướng dẫn doanh nghiệp.

Với hơn 3.400 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 15,8 tỷ USD, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của TP Hồ Chí Minh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút khoảng 17,8 tỷ USD vốn FDI, đạt 162,4% kế hoạch năm. Những kết quả này đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Từ quy hoạch, đất đai đến hạ tầng xanh

Đại diện Sở Công Thương, Sở Tài chính và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh (HEPZA) cho biết thành phố đang xây dựng Đề án chuyển đổi các khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái và khu công nghiệp thế hệ mới. Đề án dự kiến trình UBND thành phố vào tháng 2/2027, trên nền tảng Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Đối với đề xuất hỗ trợ dự án nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học Bio-BDO của Tập đoàn Hyosung, ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến có khả năng giảm tới 95% lượng phát thải carbon, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Công Thương đã thông tin về các cơ chế ưu đãi theo Luật Công nghệ cao sửa đổi và Nghị định số 260/2026/NĐ-CP.

Ông Kim Nyoun Ho, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Theo đó, các chính sách được giới thiệu gồm hỗ trợ tối đa 100% kinh phí nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược; miễn thuế nhập khẩu máy móc, vật tư chuyên dùng cho nghiên cứu; hỗ trợ chi phí bảo hộ sở hữu trí tuệ và hỗ trợ lãi suất vay tối đa 10%/năm trong thời hạn đến 5 năm.

Đáng chú ý, theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội, ngưỡng quy mô vốn để thu hút nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sinh học tại TP Hồ Chí Minh chỉ từ 3.000 tỷ đồng trở lên. Đây là mức thấp hơn so với tiêu chí chung được nêu tại Nghị định số 182/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin định hướng để Hyosung nghiên cứu hợp tác phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp công nghệ cao quy mô từ 3.000ha với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoặc kết nối vùng nguyên liệu mía tại một số địa phương có diện tích lớn.

Các vấn đề về xuất nhập cảnh, lao động, thuế và hải quan cũng được trao đổi cụ thể. Cơ quan chức năng hướng dẫn doanh nghiệp về cấp thẻ tạm trú, khai báo lưu trú, đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài; đồng thời thông tin quy định về tiếp nhận khai báo tạm trú xuyên suốt 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần tại Công an cấp xã.

Không chỉ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện hữu, hội nghị còn ghi nhận các đề xuất nhằm cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng. Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Jung Jung Tae đưa ra 8 kiến nghị liên quan đến 3 mục tiêu: nâng cao khả năng dự báo khi khởi động dự án; bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư và kết nối hạ tầng kịp thời; tạo thuận lợi cho giao dịch và thu hồi vốn.

Các đề xuất tập trung vào việc công khai trước khung tiền sử dụng đất hoặc tiêu chí tính toán khi đấu thầu; làm rõ quyền kế thừa quyền sử dụng đất của doanh nghiệp FDI khi tổ chức lại doanh nghiệp; tăng cường phối hợp cung cấp điện, nước đến ranh giới dự án; sớm công bố khu vực hạn chế sở hữu nhà ở đối với người nước ngoài và hoàn thiện quy định liên quan đến huy động vốn, chuyển nhượng quyền thuê dài hạn.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất thí điểm hạ tầng sạc thông minh tại các khu đất công của Công ty Nanoom Energy Việt Nam. Theo tham luận, số lượng xe máy điện tại TP Hồ Chí Minh được dự báo tăng từ khoảng 100.000 xe hiện nay lên 1,2 triệu xe vào năm 2030, kéo theo nhu cầu phát triển mạng lưới hơn 25.000 trụ sạc và tủ đổi pin.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Doanh nghiệp đề xuất tận dụng bãi đỗ xe công cộng tại bệnh viện, trường đại học, cơ quan hành chính để lắp đặt hệ thống ổ cắm thông minh; áp dụng công nghệ cân bằng tải, tự động ngắt điện khi phát hiện dấu hiệu quá nhiệt và huy động toàn bộ vốn tư nhân, không sử dụng ngân sách thành phố. Đơn vị cũng đề xuất thí điểm tại 5 địa điểm đất công trong 90 ngày để thu thập dữ liệu kiểm chứng.

Tại hội nghị lần này, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC giới thiệu hơn 200 dự án kêu gọi đầu tư thuộc 9 nhóm lĩnh vực của thành phố, trong đó nhấn mạnh 4 nhóm cơ hội phù hợp trực tiếp với thế mạnh của nhà đầu tư Hàn Quốc, gồm: Điện tử, bán dẫn và công nghệ cao; phát triển khu công nghiệp thế hệ mới và công nghiệp hỗ trợ; hạ tầng giao thông đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và cảng biển và phát triển đô thị, nhà ở và dịch vụ phục vụ lực lượng chuyên gia, người lao động.