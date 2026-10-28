Lắng nghe để tạo đồng thuận

Từ tiếng nói thiết thực của Nhân dân

Ở xã biên giới Sơn Vĩ, đối thoại trực tiếp giúp chính quyền nắm bắt những vấn đề thiết thực của người dân. Tại thôn Thượng Phùng, bà con kiến nghị nâng cấp đường giao thông nông thôn, bảo đảm an toàn lưới điện, phòng, chống thiên tai và hỗ trợ phát triển sản xuất. Đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với điều kiện sinh hoạt, đi lại và sinh kế của người dân.

Xã Thái Hòa tổ chức chương trình “Tháng nghe dân nói” tại thôn Ninh Thái, trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận kiến nghị của Nhân dân.

Thông qua đối thoại, người dân được phản ánh nguyện vọng, trao đổi thông tin về hướng xem xét, giải quyết; chính quyền có thêm cơ sở nhận diện khó khăn từ thực tiễn, xác định những vấn đề cần ưu tiên tháo gỡ.

Tại hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên Sơn Vĩ ngày 19/10, nhiều đề xuất hướng đến phát triển kinh tế lâu dài, như hỗ trợ khởi nghiệp, tiếp cận vốn, liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho nông sản, nhất là đậu tương; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Đồng chí Sùng Mí Nô, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ nhấn mạnh: “Giải quyết kiến nghị phải thực chất, công khai, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Những vấn đề cần xác minh phải xác định rõ đầu mối phụ trách, thời hạn thực hiện. Đối thoại chỉ thực sự hiệu quả khi kiến nghị được tiếp nhận đúng, chuyển hóa thành trách nhiệm và hành động cụ thể, khi ấy, đối thoại mới thực sự tạo dựng niềm tin, củng cố đồng thuận ngay từ cơ sở”.

Tại xã Thái Hòa, trong chương trình “Tháng nghe dân nói” ở thôn Ninh Thái, người dân đã phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, từ đường dân sinh, thu hồi và bồi thường đất đai đến ảnh hưởng đối với đập nước, kênh mương thủy lợi. Bà con cũng kiến nghị nâng cấp đường giao thông và cải tạo nhà văn hóa thôn.

Đại diện Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tuyên Quang và Ban Quản lý dự án đầu tư công trình số 1 tỉnh đã cùng tham gia trao đổi, những vấn đề người dân quan tâm được đặt ra trực tiếp với các đơn vị liên quan. Một số nội dung đã được giải đáp tại chỗ, những vấn đề cần kiểm tra thêm được ghi nhận để xem xét.

… đến trách nhiệm hành động

Tại xã Kiên Đài, “Tháng nghe dân nói” ở thôn Yên Bình đã tạo diễn đàn để người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề thiết thân. Ông Nguyễn Văn Thế, thôn Yên Bình kiến nghị sửa chữa đường trục chính qua thôn đã xuống cấp, ảnh hưởng đi lại, vận chuyển hàng hóa. Ông Nguyễn Xuân Canh đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất gia đình khai phá từ năm 1962, không có tranh chấp; ông Lý Văn Tuân phản ánh việc cấp lại giấy chứng nhận sau khi bị mất.

Mỗi kiến nghị đều gắn với quyền lợi cụ thể, đòi hỏi được rà soát theo quy định, xác định rõ thẩm quyền và thông tin hướng xử lý. Với những việc chưa thể giải quyết ngay, việc giải thích rõ nguyên nhân, thẩm quyền, hướng tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo cũng là một phần trách nhiệm trước Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Hoàng Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiên Đài, cho biết: “Thông qua Tháng nghe dân nói, Mặt trận đã trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp, phản ánh kiến nghị của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc để những kiến nghị chính đáng được xem xét theo quy định”.

Đồng thuận không có nghĩa mọi kiến nghị đều có thể được đáp ứng ngay, mà là người dân được tôn trọng, được giải thích thấu đáo và biết vấn đề của mình đang được xem xét ra sao. Khi cấp ủy, chính quyền thực sự gần Dân, trách nhiệm của cơ quan công quyền được thực hiện đến nơi đến chốn, đồng thuận sẽ không chỉ là sự nhất trí trong hội nghị, mà trở thành niềm tin và sự đồng lòng trong hành động. Từ những việc cụ thể ở cơ sở, văn hóa lắng nghe cần tiếp tục được bồi đắp để mỗi chủ trương khi đi vào cuộc sống đều có thêm sự thấu hiểu, sẻ chia và sự đồng lòng từ Nhân dân.