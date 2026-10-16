Lắng nghe để hoạt động hội gần phụ nữ hơn

“Tháng lắng nghe phụ nữ nói” tại phường Bình Thuận

Lắng nghe tiếng nói hội viên

Tại tổ dân phố Văn Thánh, phường Bình Thuận, buổi sinh hoạt hưởng ứng “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” diễn ra cởi mở, chân tình, thu hút đông chị em tham gia. Qua những chia sẻ gần gũi, chị em bày tỏ mong muốn đổi mới nội dung sinh hoạt hội, hỗ trợ phát triển kinh tế đến nuôi dạy con cái, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp… mỗi ý kiến đều gửi gắm những kỳ vọng để tổ chức hội thực sự là mái nhà chung. Bà Phan Thị Hoa chia sẻ: “Tổ chức hội cần tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng phong phú, gần gũi hơn với đời sống. Trong đó, chú trọng tuyên truyền đến các gia đình hội viên trẻ, đang nuôi con nhỏ, để chị em có thêm kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc gia đình”.

Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Ái Linh quan tâm đến việc tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Chị cho rằng, khi có điều kiện làm ăn, thu nhập ổn định, phụ nữ sẽ chủ động hơn trong cuộc sống và có thêm thời gian tham gia sinh hoạt hội, gắn bó với các phong trào tại địa phương…

Từ những tâm tư, nguyện vọng được chia sẻ tại cơ sở, Hội LHPN phường có thêm căn cứ để điều chỉnh hoạt động phù hợp với thực tế. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thuận cho biết: Thông qua “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” giúp cán bộ hội hiểu rõ những khó khăn, nhu cầu và đề xuất của hội viên để lựa chọn nội dung hỗ trợ thiết thực hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và khu dân cư văn minh.

Cán bộ Hội LHPN xã Hồng Sơn xuống tận cơ sở nắm bắt tâm tư, kiến nghị của hội viên

“Tiếp sức” cho phụ nữ phát triển kinh tế

Còn ở xã Hồng Sơn, nỗi lo sinh kế của phụ nữ làm nông nghiệp là vấn đề được tổ chức hội quan tâm. Giá thanh long bấp bênh, thu nhập không ổn định khiến nhiều chị em loay hoay tìm hướng sản xuất để cải thiện kinh tế gia đình. Qua lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, cán bộ chi, tổ hội và Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã hướng dẫn chị em tiếp cận nguồn vốn vay, tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Bên cạnh đó, phụ nữ được khuyến khích đa dạng hóa sản xuất với các mô hình trồng sen, dừa và rau màu ngắn ngày, góp phần tăng thu nhập, giảm phụ thuộc vào một loại cây trồng. Hội LHPN xã Hồng Sơn hiện quản lý 11 tổ tiết kiệm và vay vốn với 620 thành viên, tổng dư nợ hơn 24,6 tỷ đồng, hỗ trợ hội viên đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Ngoài ra, hội còn phát huy tinh thần tương trợ, khuyến khích hội viên chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau phát triển kinh tế. Chị Đào Thị Kim Hường - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Suối Đá, là một trong những hội viên chăn nuôi thỏ hiệu quả. Từ mô hình của gia đình, chị đã tặng nhiều chị em trong thôn từ 1 - 3 cặp thỏ giống, cam kết bao tiêu sản phẩm để các hộ tìm hướng tăng thu nhập.

“Tháng lắng nghe phụ nữ nói” là dịp để chị em bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Bà Lê Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Sơn cho biết: Qua lắng nghe, hội kịp thời nắm bắt khó khăn của hội viên để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, hội rất quan tâm đến nhu cầu tinh thần của chị em. Trong đó, duy trì các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền để phụ nữ rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, sẻ chia và thêm gắn bó.

Từ những cuộc trò chuyện cho thấy mỗi địa bàn lại có những mối quan tâm khác nhau, đòi hỏi tổ chức hội phải linh hoạt trong cách tiếp cận. “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” vì thế không chỉ là dịp để chị em bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, mà còn là cơ hội để cán bộ hội nhìn lại phương thức hoạt động, xác định rõ hơn những việc cần làm từ cơ sở.

Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đối thoại chính sách gắn với hoạt động “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” tại cơ sở. Từ ngày 28/8 - 9/10, hoạt động được tổ chức tại 12 xã, thu hút hơn 840 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, với hơn 180 ý kiến, kiến nghị, đề xuất.