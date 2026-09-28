Lắng nghe để đẩy mạnh giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

Đại diện Đoàn giám sát gặp gỡ, thăm hỏi bà mẹ được hưởng thụ chính sách tại xã Trà Bồng

Với phụ nữ nơi vùng sâu, vùng xa, hành trình tiếp cận chính sách đôi khi bị cản trở bởi khoảng cách địa lý, nhận thức, thủ tục hành chính và cả những tập quán trong đời sống.Để những câu chuyện, những đề xuất và tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức các cuộc giám sát về việc triển khai 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em thuộc Dự án 8, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2026.

Cụ thể, trong tháng 9/2026, Đoàn giám sát do bà Phạm Thị Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, làm Trưởng đoàn, làm việc tại xã Kon Đào. Tại đây, công tác tuyên truyền được triển khai thông qua hệ thống chi hội và các tổ truyền thông cộng đồng. Toàn xã có 67 bà mẹ đủ điều kiện thụ hưởng, với tổng kinh phí 105,9 triệu đồng từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/7/2026.

Tiếp đó, đoàn giám sát tiếp tục làm việc tại xã Trà Bồng. Hội LHPN xã chủ động bám sát các văn bản hướng dẫn, tổ chức truyền thông thông qua 7 chi hội mới thành lập với 1.558 hội viên tham gia. Tính đến ngày 31/8/2026, địa phương đã chi trả cho 66 phụ nữ, tổng kinh phí 65,9 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi chủ trì giám sát tại xã Kon Đào

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ dân tộc thiểu số

Trong hoạt động giám sát của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, các thành viên đã trực tiếp thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những phụ nữ đang thụ hưởng chính sách. Qua đó, Đoàn ghi nhận một số khó khăn chung. Theo ghi nhận, một bộ phận đồng bào còn hạn chế về nhận thức, ảnh hưởng đến việc khám thai định kỳ và tiếp cận các dịch vụ y tế. Ở những địa bàn dân cư phân tán, địa hình chia cắt, việc đưa thông tin đến từng gia đình cũng đòi hỏi nhiều thời gian và cách làm phù hợp.

Bên cạnh đó, vẫn còn có những rào cản khác đến từ chính thủ tục thực hiện chính sách như: Việc chứng minh điều kiện hưởng hỗ trợ, hoàn thiện hồ sơ xác nhận đối tượng hay thực hiện các yêu cầu liên quan đến dự toán kinh phí đôi khi chưa thật sự sát với tình huống phát sinh tại cơ sở.

Vì vậy, đại diện các địa phương kiến nghị đơn giản hóa thủ tục chứng minh điều kiện hưởng hỗ trợ; nghiên cứu sử dụng dữ liệu hoặc xác nhận của trạm y tế để thay thế một số loại giấy tờ; đồng thời có cơ chế linh hoạt trong điều chỉnh dự toán giữa các gói chính sách.

Những kiến nghị này đã được ghi nhận và Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín và hội viên nòng cốt để "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Cách làm này đặc biệt phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi người có uy tín không chỉ giúp truyền tải thông tin mà còn là cầu nối để cán bộ Hội hiểu hơn về hoàn cảnh của từng gia đình. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành chặt chẽ với ngành Y tế nhằm rà soát sát sao, tuyệt đối không để bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Việc trực tiếp thăm hỏi, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ dân tộc thiểu số tại các địa phương giúp Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi nắm bắt thông tin, biết chính sách nào đang chạm đến cuộc sống của hội viên, phụ nữ; còn khoảng cách nào và cần thay đổi điều gì… Từ đó kịp thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ, đưa các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.