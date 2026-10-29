Lắng nghe để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của các bộ, ngành liên quan, được triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026.

Học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh tham gia buổi truyền thông Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 do Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh tổ chức.

Tại tỉnh Điện Biên, ngày 21/10 vừa qua, Chiến dịch đã được khởi động tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (phường Điện Biên Phủ). Hơn 800 giáo viên, học sinh được cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh hướng dẫn nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hành vi dụ dỗ, gạ gẫm qua mạng xã hội, trò chơi trực tuyến; bắt nạt, đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh riêng tư và đánh cắp thông tin cá nhân. Các tình huống gắn với đời sống học đường được phân tích cụ thể, giúp học sinh hiểu rõ hơn những nguy cơ có thể gặp phải và cách xử lý khi xảy ra sự cố.

Học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi tại buổi truyền thông chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” năm 2026. Ảnh: Văn Hiển

Bên cạnh đó, học sinh được tìm hiểu về nguy cơ lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh, video giả mạo, xâm phạm danh tính và quyền riêng tư, gây ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý của người bị nhắm tới. Khi gặp tình huống đáng ngờ hoặc bị đe dọa, các em cần lưu giữ bằng chứng, sử dụng chức năng chặn và báo cáo tài khoản vi phạm, thông báo cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ thay vì tự giải quyết hoặc làm theo yêu cầu của đối tượng.

Em Nguyễn Diệu Nhi, học sinh khối 10, Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh chia sẻ: Chúng em dùng mạng xã hội hằng ngày nhưng nhiều khi cũng chưa biết hết những nguy cơ có thể gặp phải. Qua buổi tuyên truyền, em biết cách bảo vệ tài khoản, giữ kín thông tin cá nhân, chặn và báo cáo những tài khoản quấy rối. Nếu gặp chuyện không hay trên mạng, em cũng biết phải lưu lại bằng chứng và báo cho người lớn để được giúp đỡ.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh hướng dẫn, cảnh báo những rủi do mà học sinh có thể gặp phải trên không gian mạng. Ảnh: Văn Hiển

Không chỉ giúp học sinh nhận diện các nguy cơ và biết cách tự bảo vệ mình, Chiến dịch “Không một mình” còn góp phần nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong việc quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng các em, kịp thời phát hiện, hỗ trợ khi trẻ gặp vấn đề trên không gian mạng.

Thầy Vũ Trung Hoàn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh cho biết: Học sinh hiện nay sử dụng internet, mạng xã hội khá thường xuyên. Do đó bên cạnh trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn, nhà trường chú trọng lắng nghe, nắm bắt tâm tư học sinh, tạo điều kiện để các em chia sẻ khó khăn, từ đó có phương án hỗ trợ xử lý kịp thời.

Cùng với công tác tuyên truyền trong trường học, Chiến dịch “Không một mình” còn khuyến khích sự chung tay của cộng đồng trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các hoạt động được triển khai theo hướng phát huy vai trò của thanh thiếu niên trong sáng tạo, lan tỏa thông điệp tích cực; kết nối những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia truyền thông, nâng cao nhận thức về nguy cơ xâm hại trực tuyến và kỹ năng sử dụng internet an toàn.

Đông đảo học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh tham gia buổi truyền thông Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 do Phòng An ninh mạng Công an tỉnh tổ chức ngày 22/10/2026.

Anh Quàng Đạt, thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số Điện Biên chia sẻ: Tôi cho rằng người làm nội dung số cần có trách nhiệm với những gì mình chia sẻ, ưu tiên lan tỏa thông tin tích cực, cảnh báo những nguy cơ trên không gian mạng. Tôi mong muốn cùng cộng đồng lan tỏa thông điệp của Chiến dịch “Không một mình” để các em biết cách tự bảo vệ mình và mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp tình huống không an toàn.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh chia sẻ những hiểu biết khi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Văn Hiển

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 hướng tới tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi trẻ em, thanh thiếu niên bị đe dọa, dụ dỗ hoặc xâm hại trên không gian mạng. Do đó, bên cạnh trang bị kiến thức, kỹ năng, công tác bảo vệ trẻ em còn phụ thuộc vào khả năng nhận diện sớm dấu hiệu bất thường và sự phối hợp giữa các bên khi xảy ra vụ việc.

Thượng úy Đặng Xuân Vũ, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh cho biết: Các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, trong khi kỹ năng nhận diện và ứng phó của học sinh, sinh viên còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, chiến dịch hướng tới xây dựng văn hóa kết nối an toàn, có trách nhiệm.

Thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số Điện Biên đồng hành, lan tỏa mục đích, ý nghĩa chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” trên nền tảng số.

Theo Thượng úy Đặng Xuân Vũ, cùng với sự vào cuộc của nhà trường và lực lượng chức năng, gia đình giữ vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường an toàn để trẻ sẵn sàng chia sẻ khi gặp vấn đề. Cha mẹ cần quan tâm đến thói quen sử dụng thiết bị của con, hướng dẫn cách ứng xử trên mạng và thống nhất những nguyên tắc phù hợp với độ tuổi. Điều quan trọng là để trẻ hiểu rằng các em luôn có thể tìm đến cha mẹ khi gặp chuyện khó nói, kể cả khi đã lỡ cung cấp thông tin cá nhân, tin vào tài khoản giả mạo hoặc mắc sai lầm khi sử dụng mạng. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị dụ dỗ, đe dọa hoặc xâm hại trực tuyến, gia đình cần ưu tiên bảo đảm an toàn cho trẻ, lưu giữ bằng chứng và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng. Cơ quan Công an và Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là những kênh để gia đình, trẻ em thông báo sự việc, nhận tư vấn và hỗ trợ.