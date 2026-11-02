Lắng nghe dân từ những điều nhỏ nhất

Phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp mà cần sự kết nối giữa nhu cầu của nhà máy, năng lực của nhà cung ứng và cơ chế hỗ trợ của tỉnh. Vì vậy, trọng tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ của Lào Cai giai đoạn 2026 - 2035 là kết nối nhu cầu thực tế với năng lực sản xuất, từ đó hình thành các doanh nghiệp cung ứng có đơn hàng thường xuyên.