Lắng nghe dân từ những điều nhỏ nhất
Một chính quyền gần dân không chỉ thể hiện ở những chủ trương, chính sách lớn mà còn được đánh giá từ cách tiếp nhận và giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống hằng ngày. Lắng nghe tiếng nói của người dân, kịp thời tháo gỡ những bức xúc dù là nhỏ nhất - đó cũng là cách để xây dựng niềm tin và sự đồng thuận từ cơ sở. Ghi nhận tại xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lang-nghe-dan-tu-nhung-dieu-nho-nhat-246261102181456225.htm