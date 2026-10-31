Lắng nghe dân nói, làm đến cùng việc dân cần…

Những “vết cắt” giữa rừng

Một ngày cuối tháng 7, giữa những cánh rừng thông xanh ngút ngàn ở Lâm Đồng, từng vệt đất đỏ loang lổ trên sườn đồi, những mặt bằng bị san gạt nham nhở đã phơi bày một thực trạng đáng lo ngại. Ở đó, màu xanh của rừng đang dần bị thay thế bởi những khoảng đất trơ trọi, những công trình xây dựng trái phép và dấu vết của hoạt động xâm lấn đất lâm nghiệp.

Tại xã Lạc Dương, những quả đồi từng được bao phủ bởi rừng thông nay xuất hiện nhiều “vết cắt” lớn. Có nơi, đất bị đào xới, san thành từng bậc dài theo triền dốc. Có nơi đường giao thông tự mở ngang nhiên xuyên qua những vạt rừng. Thậm chí, những căn nhà kiên cố đã mọc lên giữa khu vực có chức năng lâm nghiệp. Những dấu hiệu bất thường ấy không chỉ làm biến dạng cảnh quan mà còn đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng, chiếm đất do Báo CAND phản ánh.

Từ những thông tin thu thập tại cơ sở, kết hợp với quá trình khảo sát thực tế, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và xác minh các dấu hiệu vi phạm, ngày 22/7/2026, Báo CAND đăng tải bài viết “Những vết cắt nhức nhối giữa rừng thông Lâm Đồng”. Không đơn thuần dừng lại ở việc mô tả những quả đồi bị xâm hại, bài viết đặt ra vấn đề về tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, san gạt mặt bằng, xây dựng công trình trái phép và những lỗ hổng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương. Tác động của bài báo nhanh chóng được thể hiện bằng những động thái cụ thể.

Chỉ một ngày sau khi bài viết được đăng tải, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng (nay là Thứ trưởng Bộ NN&MT), đã đến hiện trường kiểm tra các vị trí phá rừng được Báo CAND phản ánh. Trực tiếp khảo sát từng khu vực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ rừng, kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng, san gạt mặt bằng và xây dựng công trình trái phép; đồng thời phải rà soát toàn bộ diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao quản lý, tăng cường tuần tra, kiểm tra, không để hình thành những điểm nóng về vi phạm. Đặc biệt, trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng được đặt ra một cách rõ ràng.

Không dừng lại ở chỉ đạo tại hiện trường, UBND xã Lạc Dương cùng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, xác định cụ thể từng vị trí vi phạm, làm rõ hiện trạng sử dụng đất, chủ thể liên quan và đối chiếu với các quy hoạch đã được phê duyệt. Chỉ một tuần sau, toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đã được cơ quan chức năng thu hồi, trồng lại rừng. Căn nhà được xây dựng theo hình thức biệt thự sân vườn trên đất lâm nghiệp cũng đã được chính quyền cùng cơ quan chức năng vận động chủ nhà tự nguyện tháo dỡ hoàn toàn.

Tới nay, toàn bộ sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, để người dân lấn chiếm, san gạt, xây dựng và sản xuất trên đất lâm nghiệp mà Báo CAND phản ánh đã được chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị chủ rừng và cơ quan chức năng khắc phục triệt để theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tiếng “kêu cứu” được hồi đáp

Nếu những “vết cắt” giữa rừng thông là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất rừng thì câu chuyện ô nhiễm môi trường tại một số khu dân cư ở Lâm Đồng lại là nỗi ám ảnh hiện hữu trong từng bữa ăn, giấc ngủ của người dân. Ở đó, những hệ lụy không nằm trên những con số thống kê hay các báo cáo chuyên ngành mà hiện diện trong từng căn nhà phải đóng kín cửa và cả sự bất an kéo dài của những gia đình khi môi trường sống bị xâm hại.

Tại xã Tân Hội, nhiều năm qua, hàng chục hộ dân phải sống trong tình trạng không khí ô nhiễm bởi mùi hôi thối phát ra từ một trang trại chăn nuôi nằm giữa khu dân cư. Mùi chất thải chăn nuôi theo gió phát tán, bao trùm không gian sinh hoạt, khiến sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng xấu. Những cánh cửa đóng kín giữa thời tiết oi bức, những bữa cơm không trọn vẹn và nỗi lo về sức khỏe luôn thường trực. Điều khiến người dân bức xúc không chỉ là mùi hôi thối dai dẳng mà còn là tình trạng kéo dài của sự việc. Khi những bất cập về môi trường chưa được giải quyết triệt để, mỗi ngày trôi qua lại thêm một ngày các hộ dân phải sống trong cảnh bất an, trong khi quyền được hưởng một môi trường sống an toàn, trong lành luôn là nhu cầu chính đáng.

Trồng lại rừng trên đất lấn chiếm sau phản ánh của Báo CAND.

Từ những phản ánh về tình trạng ô nhiễm, phóng viên Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu, ghi nhận thực tế và phản ánh những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Sau khi bài báo được đăng tải, UBND xã Tân Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra, xác minh quy mô chăn nuôi, hiện trạng hoạt động và mức độ gây ô nhiễm môi trường của trang trại. Từ kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động của trại nuôi heo vi phạm, gây ảnh hưởng tới môi trường. Sau nhiều năm sống ngột ngạt bởi mùi hôi thối bốc ra từ trang trại chăn nuôi này, hàng chục hộ dân, hàng trăm nhân khẩu tại thôn Tân Đà, xã Tân Hội đã được tận hưởng không khí trong lành vốn có của một vùng quê bình yên.

Một vụ việc khác được Báo CAND phản ánh tại thôn Phi Glê, xã Quảng Sơn, liên quan đến hoạt động của một cơ sở trung chuyển heo tự phát. Tình trạng bất cập về môi trường tại đây tiếp tục đặt ra yêu cầu phải siết chặt công tác quản lý đối với hoạt động chăn nuôi, tập kết, trung chuyển và giết mổ động vật, nhất là tại những khu vực gần khu dân cư.

Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo UBND xã Quảng Sơn kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khắc phục những tồn tại về bảo vệ môi trường tại cơ sở này. Không chỉ dừng lại ở một địa điểm cụ thể, UBND tỉnh còn yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Y tế cùng chính quyền các xã, phường, đặc khu Phú Quý tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, trung chuyển, giết mổ...

Đây là chuyển động có ý nghĩa thiết thực, bởi nếu chỉ xử lý từng vụ việc riêng lẻ mà không nhận diện những bất cập trong cơ chế giám sát, tình trạng vi phạm hoàn toàn có thể tái diễn ở những địa điểm khác.

Thực tiễn tại Lâm Đồng cho thấy, những vấn đề được Báo CAND phản ánh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Những bất cập từng tồn tại có cơ hội được tháo gỡ, những vi phạm kéo dài được đưa ra ánh sáng, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan được làm rõ.

Bên cạnh đó, Báo CAND còn đồng hành, cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những cán bộ tận tụy, trách nhiệm và những chuyển biến tích cực từ cơ sở. Sức nặng của mỗi bài báo không chỉ nằm ở khả năng phát hiện, phản ánh sự thật mà còn ở những thay đổi thiết thực mà nó góp phần tạo ra trong cuộc sống, ở niềm tin của người dân được củng cố, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc, là động lực để những người làm Báo CAND tiếp tục dấn thân, giữ vững ngòi bút sắc bén, phụng sự nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.