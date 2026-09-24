Lắng nghe dân nói, cùng dân tháo gỡ khó khăn

Từ rẻo cao mù sương đến tuyến đầu biên giới

Pá Mạ là một bản vùng cao, đặc biệt khó khăn của xã Bó Sinh, giao thông cách trở, đời sống của đồng bào dân tộc còn nhiều nhọc nhằn. Thấu hiểu khó khăn của bà con, các tổ công tác của tỉnh, xã thường xuyên đến lắng nghe, tìm cách tháo gỡ. Ông Vừ A Lậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bó Sinh, chia sẻ: Chúng tôi xác định việc "nghe dân nói" phải đi vào thực chất, tiết kiệm, không phô trương. Xã cử cán bộ xuống tận bản, ưu tiên tiếp xúc nhóm yếu thế, mọi kênh từ họp bản, sinh hoạt chi hội đến nhóm Zalo đều được tận dụng để lắng nghe tiếng nói của mọi người dân.

Ủy ban MTTQ xã Bó Sinh hỗ trợ nông dân bản Pá Mạ xây dựng mô hình trồng cây cà phê.

Bên hiên nhà gỗ, ông Lường Văn Biêng, bản Pá Mạ, xã Bó Sinh, phấn khởi kể: Cán bộ đi bộ vào tận nơi, ngồi bên bếp lửa hỏi han chuyện làm ăn, chuyện nuôi con. Thấy cán bộ gần gũi như người nhà, nên có vướng mắc là bà con nói hết, bụng dạ nhẹ nhõm, tin tưởng cán bộ lắm!

Không chỉ ở những bản vùng cao, tinh thần lắng nghe còn lan tỏa đến những dải biên cương của Tổ quốc. Tại bản Keo Muông- một bản biên giới của xã Phiêng Khoài, những buổi gặp gỡ giữa cán bộ và nhân dân gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia.

Ông Vì Văn Thành, bản Keo Muông, xã Phiêng Khoài, xúc động chia sẻ: Khi được cán bộ về tận bản lắng nghe, chúng tôi đã đề đạt hỗ trợ sản xuất, nước sinh hoạt và công tác phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên. Thấy cán bộ ghi chép cẩn thận, giải đáp cặn kẽ và cam kết sẽ sớm có phương án hỗ trợ, bà con yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia giữ vững phên dậu của Tổ quốc.

Tổ công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chiềng Cơi nắm bắt tâm tư nhân dân bản San.

Tinh thần "hướng về cơ sở" đã dẫn bước các tổ công tác lắng nghe, chia sẻ với đặc thù, tình hình thực tế ở mỗi địa bàn. Như tại bản San, phường Chiềng Cơi, nằm cách trung tâm phường hơn 15 km, với 109 hộ đồng bào dân tộc Thái sống bằng nghề nông, Tổ công tác của phường đã đến từng hộ gia đình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Anh Lèo Văn Lợi, bản San, cho biết: Đường vào bản khó đi và đường lên khu sản xuất chưa được cứng hóa, nên bà con gặp khó khó vận chuyển nông sản. Lãnh đạo phường vào tận nơi lắng nghe bà con kiến nghị mở rộng, đầu tư làm đường. Thấy cán bộ ghi nhận và tìm cách tháo gỡ, dân bản vô cùng cảm ơn. Đáp lại tâm tư ấy, ông Hà Văn Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng Cơi, nói: Chủ trương làm đường vào bản San đã có danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phường sẽ tập trung triển khai ngay khi được phân bổ nguồn vốn.

Linh hoạt các mô hình lắng nghe dân

Thực hiện Chương trình "Tháng nghe dân nói" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-MTTQ-BTT, đặt ra mục tiêu cao nhất là đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân, giải quyết triệt để những bức xúc từ cơ sở. Với phương châm tránh hình thức, các hội nghị được linh hoạt tổ chức vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc buổi tối ngay tại nhà văn hóa bản, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con tham gia. Ủy ban MTTQ cấp tỉnh cũng trực tiếp hướng mạnh về các địa bàn. Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình đối thoại cấp tỉnh tại xã Chiềng Khoong.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị "Tháng nghe dân nói" tại xã Chiềng Khoong.

Trực tiếp lắng nghe, trao đổi với người dân ngay tại cơ sở, đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, nhấn mạnh thông điệp cốt lõi: "Tháng nghe dân nói" là dịp để Mặt trận gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân ngay từ cơ sở. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng từ niềm tin của nhân dân. Muốn củng cố niềm tin ấy thì trước hết phải biết lắng nghe, tôn trọng và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Với tinh thần gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân đã mở ra không gian đối thoại sôi nổi, cởi mở. Người dân xã Chiềng Khoong đã phản ánh thiết thực về kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, tình trạng xuống cấp của giao thông liên bản, hay sự thiếu hụt cơ sở vật chất y tế, giáo dục. Ông Sùng Bá Dia, bản Sưa Kia, xã Chiềng Khoong, bộc bạch: Đường vào bản Sưa Kia là đường đất dốc, hễ mưa xuống là trơn trượt lầy lội, khiến việc đi lại ngặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình trạng vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật không được thu gom, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường. Hôm nay, được giãi bày và được các cơ quan của tỉnh định hướng giải quyết, chúng tôi thấy yên tâm và vững tin hơn vào Đảng, Nhà nước.

Ra mắt mô hình “Bàn trà Mặt trận, lắng nghe tiếng dân” Tổ 20, phường Tô Hiệu.

Nếu ở vùng cao, biên giới, câu chuyện xoay quanh sinh kế, đường giao thông, thì tại các phường trung tâm, bài toán đặt ra mang đậm sắc thái đô thị. Tại phường Mộc Sơn, chương trình chuyên đề về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và xử lý lấn chiếm lòng lề đường đã được tổ chức cởi mở, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Sự linh hoạt còn được thể hiện qua mô hình “Bàn trà Mặt trận, lắng nghe tiếng dân” của Ủy ban MTTQ phường Tô Hiệu, sử dụng các nhóm Zalo và Fanpage chính thống thành kênh "Mặt trận lắng nghe 24/7". Người dân chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập ứng dụng Zalo trên điện thoại để gửi tin nhắn, hình ảnh phản ánh sự cố hạ tầng, ô nhiễm môi trường trực tiếp đến Ủy ban MTTQ phường. Hệ thống ghi nhận ngay lập tức, giúp lãnh đạo nắm bắt và phân công xử lý, không phải chờ đợi các kỳ tiếp xúc cử tri.

"Tháng nghe dân nói" được tổ chức thực chất, được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Những mô hình như "Cà phê dân sinh", "Bàn trà Mặt trận" hay các diễn đàn số đang phủ sóng rộng khắp, góp phần thu hẹp tối đa khoảng cách giữa chính quyền và người dân. Những ý kiến, kiến nghị của người dân được phân loại, tiếp thu và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét. Mọi phản ánh đều được lưu trữ trên hệ thống, MTTQ các cấp trực tiếp đôn đốc, giám sát tiến độ giải quyết và công khai kết quả để nhân dân cùng giám sát, bảo đảm tính minh bạch, "nói đi đôi với làm".

Tinh thần "Tháng nghe dân nói" đã lan tỏa khắp các địa bàn, khu dân cư. Khi cán bộ thực sự lấy sự chân thành để thấu hiểu nhân dân, quan tâm, chia sẻ với nhân dân, sẽ tạo sức mạnh to lớn, nhân dân đồng thuận, chung sức xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.