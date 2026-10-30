Lắng nghe dân nói, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, xã Khánh Lâm quan tâm triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống cho đồng bào. Trong năm 2026, địa phương hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà cho hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng; sửa chữa 2 căn nhà cho hộ gia đình chính sách, mỗi căn 40 triệu đồng. Những hỗ trợ này góp phần cải thiện điều kiện ở, giúp các hộ ổn định cuộc sống.

Tuyến lộ Lung Chùa dài 850 m, mặt đường rộng 3 m, được đầu tư nâng cấp, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trong phát triển sinh kế, các mô hình nuôi heo thương phẩm, nuôi ốc và nuôi cá thu hút hơn 30 hộ tham gia. Cùng với chính sách hỗ trợ vốn, các mô hình mở thêm hướng sản xuất, giúp người dân phát huy nguồn lực sẵn có, từng bước nâng cao thu nhập.

Hạ tầng giao thông cũng được đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại. Tuyến lộ Lung Chùa dài 850 m, mặt đường rộng 3 m, được nâng cấp; cầu giao thông trị giá 1,3 tỷ đồng đang được xây dựng, kết nối tuyến kênh Sáu Vẹn và Bắc Lung Chùa. Các công trình góp phần cải thiện kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất và vận chuyển hàng hoá.

Đông đảo đồng bào dân tộc Ấp 10, xã Khánh Lâm tham gia chương trình “Tháng nghe dân nói”.

Ấp 10 là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của xã Khánh Lâm. Tại đây, chương trình “Tháng nghe dân nói” do Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức đã ghi nhận nhiều ý kiến tích cực của người dân, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; người dân cũng đề nghị phát triển các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và nêu những khó khăn cần cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

Bà Danh Thị Dung, ở Ấp 10, xã Khánh Lâm bày tỏ: “Tôi mong muốn làm sao các chính sách cho đồng bào dân tộc tiếp tục được triển khai; hỗ trợ, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc còn khó khăn về nhà ở và sinh kế”.

Bà Danh Thị Dung, Ấp 10 nêu ý kiến về thực hiện chính sách và giải quyết khó khăn trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đặng Quốc Việt, ngụ cùng ấp, đề xuất: “Cần xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; tăng cường thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang nhà cửa, cảnh quan đường làng, ngõ xóm; vận động người dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ công trình công cộng. Ngoài ra, người dân cũng phải chấp hành nghiêm pháp luật, phòng ngừa tệ nạn xã hội".

Ông Đặng Quốc Việt, Ấp 10 đề xuất giải pháp xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh, trật tự và tạo thuận lợi trong thủ tục hành chính.

Các kiến nghị tập trung vào từng vấn đề rất sát sườn tại cơ sở. Qua đó, địa phương sẽ nhận diện được những vấn đề cần ưu tiên giải quyết.

Ông Trần Văn Sĩ, Trưởng Ấp 10, cho biết: “Thời gian qua, việc xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc đạt nhiều kết quả tích cực. Tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chăm lo gia đình khó khăn, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục được phát huy, tạo nền tảng để cộng đồng cùng giải quyết những vấn đề chung".

Ông Trần Văn Sĩ, Trưởng ấp 10, thông tin kết quả xây dựng khu dân cư đoàn kết, chăm lo hộ khó khăn và phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Tại chương trình, ông Trần Công Mười, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, giải đáp những nội dung người dân quan tâm, thông tin các chính sách đã và đang triển khai, định hướng đầu tư tại địa bàn. Phó Chủ tịch UBND xã cũng ghi nhận kiến nghị, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết. Việc phản hồi trực tiếp giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách, kế hoạch của địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu theo dõi, giải quyết thấu đáo những kiến nghị chính đáng.

Ông Trần Công Mười, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm và thông tin các chính sách hỗ trợ đồng bào.

“Tháng nghe dân nói” sẽ phát huy hiệu quả khi những kiến nghị của người dân được cụ thể hoá bằng giải pháp và kết quả thiết thực. Lắng nghe đi đôi với hành động, giải quyết đúng những vấn đề người dân quan tâm không chỉ góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số mà còn củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng, tạo động lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.