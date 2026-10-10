Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Từ ý tưởng cộng đồng đến trách nhiệm giải quyết

Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức công bố, đưa vào hoạt động ba nền tảng số gồm Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư. Đây không chỉ là bước bổ sung các tiện ích trên nền tảng Hue-S, mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản lý, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Xuân Sơn, ba nền tảng được xây dựng từ những nhu cầu cụ thể trong thực tiễn: tạo điều kiện để cộng đồng tham gia đóng góp ý tưởng phát triển thành phố; thiết lập đầu mối tiếp nhận, theo dõi và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời cung cấp thông tin tập trung về các dự án kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách. Điểm chung là chuyển những nhu cầu vốn cần nhiều đầu mối trao đổi thành quy trình tương tác trên môi trường số, có thông tin tiếp nhận và theo dõi kết quả.

Trong đó, nền tảng Hiến kế mở rộng không gian để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức xã hội và những người quan tâm đến Huế đóng góp sáng kiến, đề xuất giải pháp trên nhiều lĩnh vực. “Những ý tưởng có tính xây dựng, khả thi sẽ được cơ quan chức năng xem xét, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế-xã hội”, ông Sơn cho biết.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Thông qua các nền tảng sẽ mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Để gửi hiến kế, người dùng truy cập chuyên mục tương ứng trên Hue-S, định danh, xác thực bằng VNeID theo chức năng tích hợp, lựa chọn lĩnh vực, nhập tiêu đề, nội dung và đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan nếu cần. Người gửi có thể lựa chọn công khai hoặc không công khai nội dung, thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý và phản hồi trực tiếp trên nền tảng.

Đáng chú ý, theo quy chế, trong thời hạn hai ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi. Với đề xuất đã hoặc đang được triển khai, phản hồi cần nêu rõ tình hình, kết quả thực hiện; với nội dung chưa triển khai, cơ quan chức năng thông tin về quá trình nghiên cứu, tham mưu hoặc xem xét khả năng áp dụng.

Quy định này tạo cơ sở để hoạt động đóng góp ý kiến không dừng ở việc tiếp nhận, mà gắn với trách nhiệm phản hồi của cơ quan công quyền. Giá trị của nền tảng vì thế không chỉ nằm ở số lượng ý tưởng được gửi đến, mà còn ở khả năng chắt lọc, chuyển hóa những đề xuất thiết thực thành giải pháp phục vụ cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh đã yêu cầu trân trọng mọi ý kiến đóng góp, không phân biệt thành phần, độ tuổi, giới tính hay vị trí địa lý. “Nền tảng Hiến kế cần từng bước hình thành kho tri thức phục vụ công tác quản lý, hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố. Chúng tôi không hề đánh giá thấp một ý kiến nào hết, tất cả mọi ý kiến đều phải được trân trọng”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Từ định hướng đó, thành phố đặt mục tiêu tiếp tục nâng cấp nền tảng, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp, phân tích, kết nối các ý tưởng và hỗ trợ đề xuất giải pháp. Đây là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh nguồn lực và tri thức phát triển không chỉ đến từ bộ máy quản lý, mà còn từ trải nghiệm thực tiễn, sáng kiến và sự tham gia của toàn xã hội.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Minh bạch quy trình, chủ động mở cơ hội đầu tư

Nếu Hiến kế mở rộng sự tham gia của cộng đồng, nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp tập trung giải quyết một yêu cầu thiết thực khác: nâng cao trách nhiệm của cơ quan công quyền trong tiếp nhận và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản, khai báo thông tin theo yêu cầu để gửi kiến nghị trên hệ thống. Nội dung cần rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan nếu có. Quá trình xử lý và kết quả được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi, qua đó hạn chế tình trạng kiến nghị bị chậm trễ hoặc thiếu thông tin về đầu mối chịu trách nhiệm.

Theo quy trình được công bố, hệ thống ghi nhận thời điểm tiếp nhận kiến nghị hợp lệ; thời gian tiếp nhận là 30 phút kể từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Đối với kiến nghị gửi từ 21 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày làm việc tiếp theo, hệ thống tự động ghi nhận, còn việc tiếp nhận, phân loại và phân phối được thực hiện trong khung giờ làm việc tiếp theo.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải xác định thẩm quyền. Với kiến nghị thuộc thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa là sáu ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần gia hạn, cơ quan xử lý phải nêu rõ nội dung cần xác minh và thời gian gia hạn, không vượt quá bảy ngày làm việc tiếp theo. Kết quả được phê duyệt, biên tập và công khai theo quy trình.

Các mốc thời gian này đặt ra yêu cầu cụ thể đối với cơ quan thực thi, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp giám sát tiến độ giải quyết. Quan trọng hơn, việc công khai quá trình xử lý giúp xác định rõ kiến nghị đang ở bước nào, cơ quan nào phụ trách và thời hạn hoàn thành, tạo cơ sở đánh giá trách nhiệm thực thi công vụ.

Theo ông Lê Trí Thanh, thực tế có những kiến nghị của doanh nghiệp bị lãng quên do thiếu cơ chế theo dõi, giám sát; có những công việc cần xử lý nhanh nhưng vẫn chậm trễ. Vì vậy, việc xây dựng nền tảng trực tuyến phải hướng đến thay đổi thực chất phương thức điều hành, từ quản lý hành chính sang kiến tạo và phục vụ.

Ông Lê Trí Thanh mong muốn người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học đồng hành hiến kế, phản ánh khó khăn và tìm hiểu đầu tư để Huế phát triển bền vững. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, cá nhân; xác định rõ tiến độ, thời hạn và kết quả. Thành phố cũng định hướng tích hợp nền tảng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, qua đó tăng tính liên thông, giảm trở ngại trong quá trình thực hiện và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với đó, Bản đồ số dự án thu hút đầu tư được xác định là kênh thông tin chính thức, tập trung, hỗ trợ nhà đầu tư tra cứu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến những dự án được công khai theo quy định.

Dữ liệu trên bản đồ bao gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát, cập nhật và bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của thông tin thuộc phạm vi quản lý. Những biến động về quy hoạch, dân cư, hạ tầng giao thông, điện, nước và các yếu tố liên quan cũng cần được cập nhật thường xuyên, giúp nhà đầu tư có cơ sở tìm hiểu cơ hội sát với thực tế.

Ông Lê Trí Thanh cho rằng, nền tảng này hướng đến thay đổi cách tiếp cận xúc tiến đầu tư: thay vì để nhà đầu tư tự tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, thành phố chủ động cung cấp dữ liệu tập trung trên môi trường số. Từ đó, nhà đầu tư có thể nghiên cứu vị trí, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng, đăng ký quan tâm và theo dõi quá trình phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng một bản đồ có nhiều dữ liệu, mà phải bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, có độ tin cậy và hữu ích cho quyết định đầu tư. Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương vì thế gắn trực tiếp với chất lượng dữ liệu và hiệu quả phục vụ nhà đầu tư.

Việc đưa ba nền tảng số vào vận hành cho thấy thành phố Huế đang từng bước cụ thể hóa chuyển đổi số bằng những công cụ gắn với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ không đo bằng việc các nền tảng chính thức hoạt động, mà bằng chất lượng phản hồi hiến kế, tiến độ giải quyết kiến nghị và mức độ minh bạch của thông tin dự án.

Lãnh đạo thành phố mong muốn người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức tích cực sử dụng, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các nền tảng. Khi mỗi sáng kiến được lắng nghe, mỗi kiến nghị được xử lý có trách nhiệm và mỗi cơ hội đầu tư được cung cấp thông tin rõ ràng, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực thiết thực để Huế nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển bền vững.