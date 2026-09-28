Lắng nghe, chia sẻ cùng Nhân dânBài 1: Cà phê sáng cuối tuần với người dân địa phương

Ông Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy chia sẻ cùng người dân địa phương

Để gần dân hơn

Phường Phú Thủy được xem là địa phương đầu tiên phía Đông tỉnh Lâm Đồng tổ chức mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân” tổ dân phố (TDP) 2, vào sáng thứ bảy, 18/7/2026. Mô hình do Ủy ban MTTQ phường khởi xướng được Đảng ủy, UBND cùng cấp thống nhất thực hiện. “Theo kế hoạch, lần lượt mỗi tháng phường luân phiên tổ chức ở một TDP, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để chính quyền xem xét, giải quyết”, bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường chia sẻ.

Sau 3 tháng cà phê sáng đã đến với người dân 3 TDP (2, 3, 5). Ở mỗi quán cà phê gặp mặt đều có không gian thoáng đãng, bài trí gọn gàng, sạch đẹp, tạo cảm giác gần gũi giữa lãnh đạo phường với đông đảo đại diện các hộ dân được mời tham dự. Cùng với đó, các ông Nguyễn Hữu Thông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Văn Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng lãnh đạo các phòng ban, công an, quân sự đều tham gia trong các buổi cà phê sáng thân tình để lắng nghe, chia sẻ với người dân.

Người dân phản ánh tâm tư nguyện vọng với chính quyền địa phương

Nhiều người dân phấn khởi trước thông tin lãnh đạo phường chia sẻ những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương sau hơn 1 năm sáp nhập. Bộ mặt đô thị phường Phú Thủy ven biển khang trang, khởi sắc với tuyến đường chính Thủ Khoa Huân đã được nâng cấp thảm bê tông nhựa, với hai hàng cây xanh bên lề nối ra Khu du lịch Mũi Né; tuyến đường Trần Hưng Đạo mở rộng, trồng cây xanh, cải tạo hệ thống thoát nước, chống ngập úng mùa mưa bão cuối năm. Khu di tích Tháp Pô Sah Inư cổ kính phủ đầy cây phượng tím do phường ra quân trồng cây xanh. Gần đó, công viên bãi biển Đá Ông Địa rộng rãi, thoáng mát, điểm nhấn là những tảng đá màu đẹp mắt cho mọi người thư giãn cuối tuần, du khách check-in. Thế mạnh thương mại, du lịch, dịch vụ phường ven biển khai thác đúng mức, tạo đà cho phường Phú Thủy tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Đồng thời, Phú Thủy đã cơ bản giải ngân nguồn vốn đầu tư công gần 20 tỷ đồng sửa chữa các trường tiểu học, THCS cho học sinh học dưới mái trường khang trang đầu năm học mới; nâng cấp, nạo vét hệ thống thoát nước 39 tuyến đường hẻm trên địa bàn, hạn chế ngập úng mùa mưa bão.

Người dân kiến nghị ngành chức năng điều chỉnh phù hợp biển báo giao thông tuyến phố ẩm thực đường Tuyên Quang

Lắng nghe dân nói

Cũng thông qua các buổi “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân”, nhiều người dân các TDP đã có dịp bày tỏ một số tâm tư nguyện vọng chính đáng, nêu kiến nghị với chính quyền, ban ngành, đơn vị chức năng khắc phục tồn tại trên địa bàn, để hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ, phục vụ đời sống hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn sau sáp nhập. Đó là mỗi khi mưa lớn kéo dài, tình trạng ngập nước vẫn còn xảy ra trên một số tuyến đường lớn, đường hẻm trũng thấp, khó khăn đi lại, ô nhiễm môi trường. Hệ thống cáp viễn thông còn chằng chịt trên các tuyến đường Thủ Khoa Huân, Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng, các tuyến hẻm, cùng lưới điện từ trước, chưa bảo đảm cảnh quan đô thị, nguy cơ cháy nổ khi xảy ra sự cố. Người dân kiến nghị mở rộng một số tuyến đường, hẻm cụt như đường Hoàng Hoa Thám nối đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, do vướng mắc đền bù giải tỏa nhiều năm nay. Phường hỗ trợ cơ sở vật chất để triển khai mô hình điều trị ma túy tại cộng đồng được giao cho Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Kim Cương đảm trách.

Tuyến phố ẩm thực Tuyên Quang hình thành lâu nay thu hút nhiều khách trong, ngoài tỉnh tham quan, ăn uống, đường phố trở nên đông đúc, các hộ kinh doanh, bán hàng ăn thuận tiện. Tuy nhiên, gần đây trên tuyến phố ẩm thực Tuyên Quang gắn các biển cấm ô tô dừng, đỗ vào các khung giờ ăn sáng, ăn trưa. Đây là các giờ cao điểm quán sá đón khách ăn uống, nhưng nhiều tài xế xe du lịch, xe người dân khu vực lân cận chạy ngang qua không dám dừng để khách vào ăn. Ông Nguyễn Thành Loan - chủ hộ kinh doanh Cơm gà Cô Liễu

“Là phường trung tâm ven biển đông dân cư, nhiều tuyến đường với hàng ngàn hộ dân làm dịch vụ, kinh doanh, buôn bán, việc bảo đảm an ninh trật tự cần được chú trọng để hỗ trợ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn”, một người dân nêu ý kiến. Ông Nguyễn Thành Loan - chủ hộ kinh doanh Cơm gà Cô Liễu, số 162 đường Tuyên Quang gửi gắm tâm tư: “Tuyến phố ẩm thực Tuyên Quang hình thành lâu nay thu hút nhiều khách trong, ngoài tỉnh tham quan, ăn uống, đường phố trở nên đông đúc, các hộ kinh doanh, bán hàng ăn thuận tiện.

Tuy nhiên, gần 6 tháng nay, trên tuyến phố ẩm thực Tuyên Quang gắn các biển cấm ô tô dừng, đỗ các khung giờ: 6 - 8 giờ, 11 - 13 giờ, 16 - 18 giờ. Đây là các giờ cao điểm quán sá đón khách ăn uống, nhưng nhiều tài xế xe du lịch, xe người dân khu vực lân cận chạy ngang qua không dám dừng để khách vào ăn sáng, ăn trưa. Chúng tôi kiến nghị ngành chức năng bổ sung biển ký hiệu giao thông: Không cấm dừng 2 ngày thứ bảy, Chủ nhật. Bởi cuối tuần khách đông, tài xế chỉ dừng cho khách vào ăn, rồi ra bãi giữ xe gần đó, không đỗ trên đường”. Còn bà Phùng Thị Thu Nga - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Trung Nga đề xuất: “Phường gắn các biển báo giao thông hạn chế xe quá tải vào tuyến đường lên nghĩa trang Phan Thiết mới được nâng cấp bằng vốn do doanh nghiệp tài trợ”. Bà Thới Thị Bích Thủy nêu ý kiến: “Gia đình tôi mua đất sinh sống gần 30 năm nay ở đường Hùng Vương, nhưng do vướng quy hoạch treo dự án Mở rộng khu dân cư Tam Biên của Công ty Xây dựng & Phát triển nhà Bình Thuận (cũ) trước đây, đến nay chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất!”.

Người dân phản ánh tồn tại ở khu tập thể Phú Thủy (cũ) từ A5 - A9, nhà trẻ trong khu vực thiếu ánh sáng; công viên Nguyễn Tất Thành tối vào ban đêm, do các bóng đèn bị thiếu niên đập phá; trụ điện còn chỏng chơ trên đường Hàn Mặc Tử chưa di dời. Bà con đề nghị Thuế cơ sở 6 phối hợp các TDP hướng dẫn hộ kinh doanh, người dân nộp thuế qua eTax Mobile.

Trong khi đó, tại mô hình “Cà phê Mặt trận” ở phường Bình Thuận, người dân quan tâm đến dự án Mở rộng đường Lê Duẩn - Trường Chinh nối dài lên khu vực xã Hàm Hiệp (cũ) có chính sách đền bù giải tỏa thỏa đáng, tạo chỗ ở mới cho nhiều hộ dân có đất ở, đất nông nghiệp trong vùng dự án. Việc xác định vị trí đất nông nghiệp phù hợp để bồi thường cho người dân vùng dự án, tính thuế người sử dụng đất. Tại mô hình “Lắng nghe và nói chuyện cùng dân” ở xã Hàm Tân được người dân đề đạt nâng cấp giao thông nông thôn theo mô hình “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; hướng dẫn thủ tục tách thửa đất cho con cái làm nhà ở; vay vốn chính sách và làm giấy ủy quyền xe máy cho con đi học đại học. Tình trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi gia trại còn xảy ra ở một số khu dân cư nông thôn, xả rác thải bừa bãi tuyến tránh quốc lộ 55 qua thị trấn Tân Nghĩa cũ…

(Còn nữa)